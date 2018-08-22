Top con giáp vượng tài vận, vượng tình duyên, vượng gia đạo trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2018 17:25

Những con giáp dưới đây vận mệnh khởi sắc đủ đường, từ tiền bạc, tình duyên đến gia đạo đều êm xuôi, phú quý trong tháng cô hồn.

Tuổi Ngọ

Top con giáp vượng tài vận, vượng tình duyên, vượng gia đạo trong tháng cô hồn - Ảnh 1
Ngọ có nhiều cơ hội làm giàu trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ thường khá phóng khoáng, thích thay đổi và khám phá tìm kiếm cái mới. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình, trách nhiệm, hoàn thành tốt việc của mình. Ngọ trọng nghĩa khí, luôn giúp đỡ người khác hết mình. Trong tháng cô hồn, bạn sẽ có nhiều chuyến đi công tác và học hỏi nhiều kinh nghiệm từ người khác. Từ những kinh nghiệm đó, bạn sẽ vận dụng được rất nhiều trong công việc. Đối với người kinh doanh, tháng này sẽ có nhiều nguồn thu nhập gửi về, tiêu xài không ngớt. Có thể nói trong tháng cô hồn, ai xui thì xui chứ Ngọ vẫn may mắn ngời ngời. Không chỉ vượng tiền bạc mà còn vượng tình duyên, gia đạo.

Tuổi Tý

Top con giáp vượng tài vận, vượng tình duyên, vượng gia đạo trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Tý có sự nghiệp hanh thông, tiền tài vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý thường có sự nghiệp suôn sẻ, ít khi vướng bận chuyện tiền bạc. Bạn thông minh, lanh lợi nên làm giàu chỉ trong nháy mắt. Trong tháng cô hồn này ai cũng sợ những vận xui đeo bám, nhưng Tý lại vô cùng bình tĩnh. Bạn sẽ đón nhiều lộc trời ban, sự nghiệp bắt đầu có những bước tiến vượt bậc. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Trong gia đạo, anh em hòa thuận, vợ chồng con cái hạnh phúc, ấm êm. Đặc biệt trong tháng này, bạn dư dả tiền đi du lịch và mua sắm, không lo về giá.

Tuổi Mão

Top con giáp vượng tài vận, vượng tình duyên, vượng gia đạo trong tháng cô hồn - Ảnh 3
Mão có đường tình duyên vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tinh thần lạc quan, yêu đời nên trong công việc bạn ít khi phải buồn phiền. Nếu gặp áp lực, khó khăn bạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Hoặc được người khác đứng ra giúp đỡ, vạch đường đi nước bước rõ ràng. Những người tuổi Mão có khả năng xoay chuyển tình thế khá nhanh. Vì mang mệnh phú quý nên bạn ít khi gặp vất vả. Cả trong vấn đề sức khỏe, bạn cũng ít khi bệnh. Tình duyên trong tháng cô hồn của Mão có những bước chuyển vượt bậc. Bạn được nhiều người tán tỉnh, theo đuổi. Tuy nhiên hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định một điều gì đó.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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