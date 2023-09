Top con giáp càng lớn tuổi càng đổi vận, cầu được ước thấy, tình tiền viên mãn như mơ

Tuổi Mùi

Mùi có nhiều phúc đức khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi càng lớn tuổi càng giàu có, tình tiền không thiếu thứ gì. Bạn làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ, ít khi nóng vội quyết định điều gì đó. Nhờ tính cách này bạn có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó bạn cũng có khá nhiều mối quan hệ trong tất cả các lĩnh vực. Do biết giao tiếp và có tinh thần học hỏi cao nên Mùi được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Đa phần từ khi còn nhỏ, Mùi đã được sống cuộc đời an nhàn, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Vì vậy mà càng lớn tuổi, vận may đó sẽ càng tăng lên chứ không vơi bớt đi.