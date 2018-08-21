Top con giáp càng lớn tuổi càng đổi vận, cầu được ước thấy, tình tiền viên mãn như mơ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2018 15:34

Những con giáp dưới đây có cuộc sống vô cùng viên mãn, được đấng bề trên soi sáng nên làm gì cũng thành công vang dội, càng lớn tuổi càng nhận được nhiều phúc khí.

Tuổi Mùi

Top con giáp càng lớn tuổi càng đổi vận, cầu được ước thấy, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 1
Mùi có nhiều phúc đức khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi càng lớn tuổi càng giàu có, tình tiền không thiếu thứ gì. Bạn làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ, ít khi nóng vội quyết định điều gì đó. Nhờ tính cách này bạn có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó bạn cũng có khá nhiều mối quan hệ trong tất cả các lĩnh vực. Do biết giao tiếp và có tinh thần học hỏi cao nên Mùi được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Đa phần từ khi còn nhỏ, Mùi đã được sống cuộc đời an nhàn, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Vì vậy mà càng lớn tuổi, vận may đó sẽ càng tăng lên chứ không vơi bớt đi.

Tuổi Tý

Top con giáp càng lớn tuổi càng đổi vận, cầu được ước thấy, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 2
Tý đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tý thông minh, được quý nhân nâng đỡ từ khi mới lọt lòng. Những người tuổi Tý thường ít khi an phận. Họ không chấp nhận một công việc nhàm chán mà luôn vận động để tìm ra điều thú vị hơn. Cũng vì vậy mà thời trẻ họ thay đổi công việc khá nhiều. Đến khi lớn tuổi mọi thứ mới dần ổn định, khi đó họ mới đón nhận nhiều điều tốt lành hơn. Trên phương diện tình cảm, bạn tìm được người chồng/vợ tốt. Gia đình lúc nào cũng hòa thuận, ít khi cãi vã, xung đột. Trên phương diện tài chính, Tý được hưởng lộc trời ban nên tiền đổ về tiêu xài mệt mỏi.

Tuổi Thìn

Top con giáp càng lớn tuổi càng đổi vận, cầu được ước thấy, tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh 3
Thìn có tình tiền viên mãn như mơ - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có trí nhớ khá tốt nên tích lũy khối kiến thức vô cùng lớn. Trong bất cứ lĩnh vực nào bạn cũng dễ dàng thích nghi. Bạn thích thử thách và ưa mạo hiểm nên thường chọn cho mình công việc mang tính chất khắc nghiệt. Đa số tuổi Thìn đều làm lãnh đạo hoặc chức cao hơn người bình thường. Bởi bạn có khả năng thuyết phục và truyền đạt vô cùng tuyệt vời. Nhờ khả năng đó mà Thìn được nhiều người nể phục, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Càng về hậu vận cuộc sống của bạn sẽ ít phải lo toan hay bôn ba.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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