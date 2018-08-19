Top con giáp hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài chính tăng dần đều trong suốt mùa lễ Vu Lan

Tâm linh - Tử vi 19/08/2018 05:30

Những con giáp dưới đây may mắn hơn người, tình tiền khởi sắc rõ rệt, gia đạo êm ấm thuận hòa, sức khỏe dẻo dai trong suốt mùa lễ Vu Lan.

Tuổi Tỵ

Top con giáp hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài chính tăng dần đều trong suốt mùa lễ Vu Lan - Ảnh 1
Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong lễ Vu Lan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ được ông bà tổ tiên ưu ái, phù hộ nên đường công danh rộng mở. Trong mùa lễ Vu Lan này, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui, thậm chí có hỷ sự. Sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, lương thưởng tăng nhanh hoặc được cấp trên cân nhắc cho lên làm lãnh đạo. Bạn nên tận dụng cơ hội may mắn của mình để đầu tư vào những lĩnh vực mình giỏi để thu về nguồn lãi lớn. Có thể nói trong thời điểm này, vấn đề tài chính của bạn khá ổn định, thậm chí còn tăng dần đều khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Thìn

Top con giáp hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài chính tăng dần đều trong suốt mùa lễ Vu Lan - Ảnh 2
Thìn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Thìn trong tháng Vu Lan này vô cùng khởi sắc. Người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, người đang yêu nhau sẽ có cơ hội về chung một nhà, sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Trong công việc, bạn luôn giữ cho mình đầu óc sáng suốt để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt. Có thể sẽ có nhiều áp lực trong thời điểm này nhưng bạn sẽ vượt qua nhẹ nhàng. Nhờ có quý nhân phù trợ, Thìn gặp khó khăn cũng không rơi vào tình trạng bế tắc hay sa sút tinh thần. Thời điểm này các khoản tiền của bạn được tăng lên cấp số nhân, cơ hội làm giàu đổ về không ngừng.

Tuổi Tuất

Top con giáp hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài chính tăng dần đều trong suốt mùa lễ Vu Lan - Ảnh 3
Tuất có sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất gặp khá nhiều may mắn trong tháng Vu Lan này. Bạn sống trung thực, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên vận may vô cùng lớn. Có thể nói Tuất gặp nạn cũng không chết mà còn vượt qua một cách nhẹ nhàng. Trong thời điểm này, bạn có nhiều nguồn tài chính đổ về, tiêu xài phủ phê, mua sắm thoải mái không lo về giá. Trong công việc bạn có thể sẽ đảm nhận chức vụ cao hơn, được mọi người kính trọng và yêu thương. Dù có nhiều áp lực nhưng bạn vẫn biết cách chăm sóc sức khỏe của bản thân, ít khi nào bị bệnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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