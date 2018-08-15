Top con giáp nữ mang mệnh Phượng Hoàng, 40 mà cứ ngỡ 20, đẹp và giàu hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/08/2018 16:12

Những con giáp nữ dưới đây không biết nghèo là gì, sinh ra đã mang mệnh sung sướng và sở hữu vẻ đẹp trời ban, 40 mà cứ tưởng 20.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ mang mệnh Phượng Hoàng, 40 mà cứ ngỡ 20, đẹp và giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Dậu có mệnh may mắn, hạnh phúc ngợp trời - Ảnh minh họa: Internet

Dậu từ khi sinh ra đã mang mệnh Phượng Hoàng trong người, tài sắc vẹn toàn vạn người mê. Từ khi còn nhỏ, bạn đã sở hữu vẻ đẹp vượt trội. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn dành thời gian chăm sóc da, tập luyện thể dục. Thế nên khi đã 40 tuổi, bạn vẫn sở hữu vẻ đẹp của cô nàng đôi mươi. Bên cạnh đó bạn cũng có tài kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng chỉ khi còn trẻ. Trong công việc, Dậu là người có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Cũng vì vậy mà bạn nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng từ cấp trên, đồng nghiệp. Hậu vận Dậu sẽ sở hữu khối tài sản vô cùng khủng, khó ai sánh kịp.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ mang mệnh Phượng Hoàng, 40 mà cứ ngỡ 20, đẹp và giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Tuất có số làm giàu, sở hữu khối tài sản khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp trung thành, có tấm lòng lương thiện giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Bạn sống và làm việc có trách nhiệm. Tuy nhiên bạn không khéo léo trong chuyện ăn nói nên đôi khi gây mất lòng người khác. Nhưng khi tiếp xúc lâu, người khác sẽ nhận ra những ưu điểm của bạn. Tuất thẳng nhưng thật, không nói lời ba hoa lấy lòng người khác. Bạn làm việc có trách nhiệm, cấp trên giao phó chuyện gì cũng hoàn thành xuất sắc. Đa số người tuổi Tuất đều sở hữu ngoại hình sáng và nổi bật. Tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng bạn vẫn thuộc dạng ưa nhìn, dễ thương. Có thể nói bạn khó già, luôn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như tuổi đôi mươi. Vì mang mệnh Phượng Hoàng nên bạn gặp khá nhiều may mắn trong tất cả các lĩnh vực.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ mang mệnh Phượng Hoàng, 40 mà cứ ngỡ 20, đẹp và giàu hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Hợi có vẻ ngoài trẻ mãi không già - Ảnh minh họa: Internet

Hợi lương thiện, trong sáng, đối xử với người khác rất tốt. Trời ban cho bạn nhiều phúc đức và may mắn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Bạn thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Dù công việc có khó khăn đến mấy bạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua, không ngại thử thách. Đó là ưu điểm giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó Hợi sở hữu vẻ ngoài khá mũm mĩm, dễ thương. Đây là đặc điểm thu hút vận may và tài lộc của bạn. Thế nên đừng bao giờ có ý định giảm cân, đừng tự phá tài của mình. Song đó bạn rất biết cách chăm sóc bản thân nên luôn trẻ trung và tươi tắn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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