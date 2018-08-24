Top con giáp sướng như tiên, hễ bước chân ra đường là gặp may, lượm vàng, nhặt tiền trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/08/2018 15:40

Trong 12 ngày tới, những con giáp dưới đây hễ bước chân ra đường là lộc lá bủa vây, tiền tự động bay vào túi, sung sướng như tiên khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Top con giáp sướng như tiên, hễ bước chân ra đường là gặp may, lượm vàng, nhặt tiền trong 12 ngày tới - Ảnh 1
Sửu có thể thành đại gia trong 12 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc. Khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Nhờ đó bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong 12 ngày tới là thời điểm hoàng kim, bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ.

Tuổi Tỵ

Top con giáp sướng như tiên, hễ bước chân ra đường là gặp may, lượm vàng, nhặt tiền trong 12 ngày tới - Ảnh 2
Tỵ được tăng lương thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bắt tay làm việc gì, bạn luôn suy nghĩ kỹ càng và tự thân vận động. Tỵ ít khi dựa dẫm hay trông cậy vào bất kỳ ai. Bởi bạn luôn biết làm chủ cuộc đời của mình, không cần nhờ người khác. Đó cũng là phẩm chất đáng quý, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp. Tỵ thẳng thắn nhưng lại không có ý đồ xấu xa hãm hại người khác. Có thể nói bạn “khẩu Xà, tâm Phật”, nói ngoài miệng nhưng không bao giờ để bụng những điều nhỏ nhặt. Vì vậy bạn ít khi thù hận hay oán trách ai, thế nên tinh thần luôn yêu đời, lạc quan.

Tuổi Tý

Top con giáp sướng như tiên, hễ bước chân ra đường là gặp may, lượm vàng, nhặt tiền trong 12 ngày tới - Ảnh 3
Tý nắm bắt được nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tý giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Bạn khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Tý khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót. Vì vậy Tý luôn là người giữ và xem trọng lời hứa của mình. Khi đã hứa với ai, bạn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy bạn luôn được mọi người tin cậy. Trong 12 ngày tới, vận mệnh của Tý sẽ thay đổi chóng mặt, tình tiền không thiếu bất cứ thứ gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp ‘liều ăn nhiều’, có gan mới làm giàu, nắm được khối tài sản khủng trong tháng 9/2018

Top con giáp ‘liều ăn nhiều’, có gan mới làm giàu, nắm được khối tài sản khủng trong tháng 9/2018

Những con giáp dưới đây có gan mới trở thành đại gia, không chỉ sở hữu tiền tỷ mà còn có khối tài sản khủng đáng ngưỡng mộ trong tháng 9/2018.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp sung sướng con giáp 12 ngày tới con giáp giàu 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng