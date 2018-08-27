Top con giáp đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, chiều chồng thương con, có lòng vị tha vô biên

Tâm linh - Tử vi 27/08/2018 17:03

Những con giáp dưới đây vô cùng mẫu mực, đúng chuẩn tuýp người phụ nữ của gia đình, bao nhiêu người tán tỉnh vẫn không bao giờ phản bội chồng con, có lòng vị tha vô biên.

Tuổi Thìn

Top con giáp đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, chiều chồng thương con, có lòng vị tha vô biên - Ảnh 1
Thìn là người phụ nữ chiều chồng thương con số một - Ảnh minh họa: Internet

Thìn từ khi sinh ra đã mang mệnh Phượng Hoàng. Đi đến đâu bạn đều tỏa sáng và được mọi người chú ý, yêu mến. Vì vậy mà thời trẻ bạn luôn được người khác phái tìm cách tán tỉnh, theo đuổi. Dù có rất nhiều lời ngọt ngào ve vãn nhưng Thìn vẫn luôn một lòng với chồng con. Bạn không bao giờ có tư tưởng phản bội chồng để đi theo tiếng gọi con tim. Có thể nói Thìn đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình, chiều chồng thương con số một. Vả lại bạn còn bao dung tha thứ hết mọi lỗi lầm mà chồng gây ra. Bạn luôn cho chồng cơ hội sửa sai sau những lần vấp ngã và thất bại.

Tuổi Tý

Top con giáp đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, chiều chồng thương con, có lòng vị tha vô biên - Ảnh 2
Tý sống có trách nhiệm và có lòng vị tha vô biên - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Tý thông minh, đạt được công danh nổi bật, phấn đấu hết mình để đạt được địa vị trong công việc. Còn nữ tuổi Tý thì lại là người biết sống an phận, bạn đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Dù có công việc đàng hoàng nhưng bạn vẫn gạt bỏ hết để làm nội trợ, chăm sóc chồng con. Phải nói trong 12 con giáp, khó có ai tận tụy hết mình như tuổi Tý. Và những công sức bạn bỏ ra luôn đạt được những điều như mình mong muốn. Bạn được chồng yêu thương và con cái kính trọng, ốm đau bệnh tật cũng không cần phải lo lắng, sợ hãi.

Tuổi Dần

Top con giáp đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình, chiều chồng thương con, có lòng vị tha vô biên - Ảnh 3
Dần mạnh mẽ độc lập và cũng rất thương chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần ngoài lạnh trong nóng, tiếp xúc nhiều mới biết bạn có trái tim nồng ấm. Đối xử với người khác, bạn là người mạnh mẽ, có phần cứng rắn, độc lập, không sợ trời không sợ đất. Tuy nhiên khi về nhà, bạn lại là người vợ, người mẹ vô cùng ấm áp và trách nhiệm. Có thể nói cả cuộc đời Dần chỉ sống vì chồng con, ít khi nghĩ cho bản thân mình. Vì vậy bạn luôn được chồng tôn trọng, con yêu thương về già không sợ cô đơn một mình. Khi mới tiếp xúc, Dần là người thẳng thắn, những câu nói của bạn khiến người khác buồn lòng. Tuy nhiên khi quen thân, Dần là người sống tình cảm, luôn nghĩ và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người đàn ông nào cưới được tuổi Dần làm vợ sẽ được hưởng lây phúc đức, không sợ thất bại hay lâm vào tình cảnh khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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