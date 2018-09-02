Phụ nữ ơi, nếu khổ quá hãy tự động viên bản thân bằng những câu này chứ đừng trông cậy vào đàn ông

Phụ nữ yêu 02/09/2018 09:24

Chúng ta rồi sẽ ổn và hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, chẳng qua là ở những giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ có những lúc thăng trầm và đắng cay.

Nếu khổ quá phụ nữ đừng dùng đàn ông như chiếc phao cứu sinh. Hãy động viên bản thân bằng những câu thần chú đơn giản nhưng hiệu nghiệm này.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hãy để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua

Phụ nữ ơi, nếu khổ quá hãy tự động viên bản thân bằng những câu này chứ đừng trông cậy vào đàn ông - Ảnh 1
Những chuyện đã qua đừng nhớ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn hạnh phúc, hãy chấp nhận những đau thương. Đó là câu nói mà tôi thường nghe từ những người bạn của mình. Họ nói không có hạnh phúc nào mà bình yên tuyệt đối. Bạn sẽ có những lúc khó khăn, những lúc đau đớn tưởng chừng muốn chết đi. Nhưng rồi cũng phải gượng dậy và bước tiếp. Đó vốn dĩ là những quy luật tất yếu ở đời. Những chuyện thuộc về quá khứ hãy để chúng ngủ yên, đừng khơi dậy cũng đừng tự dằn vặt mình. Thứ bạn phải đối mặt là hiện tại và tương lai. Người ta sẽ không nhìn vào quá khứ bạn đã tổn thương như thế nào mà chỉ nhìn vào hiện tại, tương lai bạn đã cố gắng bao nhiêu mà thôi. Thế nên đừng sợ hãi, cũng đừng tự vùi mình vào những chuyện đã qua. Có những thứ đã qua hãy để chúng qua đi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

Đời thay đổi khi chúng ta chấp nhận thay đổi

Sống ở đời đừng quá cứng nhắc, hãy uyển chuyển để thay đổi bản thân phù hợp với từng hoàn cảnh. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ cuộc sống này sao lại phức tạp như vậy? Nhưng có ai đã từng nghĩ đến việc thay đổi suy nghĩ để cuộc sống khác đi không? Mọi chuyện trên thế gian này vốn dĩ không phức tạp, chỉ có con người làm phức tạp hóa vấn đề mà thôi. Thế nên hãy thay đổi bản thân để không phải đau khổ vì một điều gì đó. Nhất là phụ nữ đôi khi cũng phải tập thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình để sống cuộc đời tốt hơn.

Thất bại không đáng sợ, đó là bài học quý giá cho bạn

Phụ nữ ơi, nếu khổ quá hãy tự động viên bản thân bằng những câu này chứ đừng trông cậy vào đàn ông - Ảnh 2
Thất bại để trưởng thành và tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Con người không ai sinh ra đã có năng lực làm gì cũng thành công. Ai cũng phải qua quá trình thất bại, vấp ngã rồi mới trưởng thành được. Đó là những bài học quý giá nhất mà không có trường học nào dạy bạn. Nên nhớ, sự nản lòng, chùn chân mới là thất bại đáng sợ nhất trong cuộc đời của bạn. Thế nên hãy tập cho mình đối mặt với thất bại để trưởng thành và thành công hơn trong cuộc sống.

Bạn không nắm bắt được cơ hội này, có nghĩa là điều tốt đẹp hơn đang đến

Trong công việc, bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn không như mong muốn, thậm chí còn mất đi cơ hội tốt trước mắt. Đừng quá lo lắng, thứ này đi sẽ có thứ khác tốt hơn đến. Ông trời sẽ không bít đường bất cứ ai, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là bạn phải vững tin để đợi chờ cánh cửa tuyệt vời đó mở ra với mình. Nên nhớ trên đời này không có gì là tuyệt đối, có người cố gắng đến nửa cuộc đời cũng chẳng được gì. Có người chỉ cần ít thời gian đã đạt được những thứ mình mong muốn. Nhưng những người cố gắng hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Mọi chuyện đã có cao xanh an bài, đừng lo.

Cho phép bản thân được hưởng hạnh phúc

Phụ nữ ơi, nếu khổ quá hãy tự động viên bản thân bằng những câu này chứ đừng trông cậy vào đàn ông - Ảnh 3
Hãy để bản thân hưởng hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ vốn ngắn ngủi. Ở tuổi đôi mươi, ba mươi bạn còn có sức khỏe để chạy theo đồng tiền và danh vọng. Nhưng khi đến trung niên, bạn nghĩ bản thân có còn đủ sức để chạy theo những thứ đó nữa không? Hay là ở thời điểm đó bạn lại cảm thấy tiếc nuối giá như ngày xưa mình đối xử với bản thân tốt hơn? Thế nên là phụ nữ hãy biết tận hưởng cuộc sống một chút. Đừng bắt ép bản thân phải vùi mình trong cuộc sống tẻ nhạt.

 

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