Phụ nữ nên 'nhét' những điều này vào đầu để trở nên khôn ngoan hơn

1. Nhận được tin nhắn của người khác, bạn nên lịch sự đáp lại. Đừng im lặng cũng đừng lờ đi vì đó là hành động kém sang nhất. Nếu không muốn nói chuyện, bạn hãy thả biểu tượng cảm xúc, hoặc ít nhất nói mình đang bận. Đó là điều giúp bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người khác.

Cuộc đời phụ nữ nói ít sẽ sang, hiểu biết nhiều sẽ không bị lợi dụng và lừa dối. Thế nên dù bận rộn đến mấy bạn cũng nên nhét vào đầu những điều này để khôn ngoan hơn.

3. Không có bữa ăn nào là miễn phí. Thế nên đừng dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Chẳng hạn như khi được mời đi ăn, hãy chủ động chia tiền, đừng ăn đồ miễn phí của người khác. Bởi bạn không biết được đó là bữa ăn chân thành hay là bữa ăn vì lợi ích riêng.

2. Hãy lấy một người biết lắng nghe. Vì đến khi già đi, bạn còn có người để cùng san sẻ những chuyện trong cuộc sống. Có thể thời trẻ bạn muốn chọn những người thích tâm sự nhiều hơn. Nhưng khi già đi bạn sẽ nhận ra đôi khi lắng nghe lại là điều tốt nhất cho bản thân. Vì vốn dĩ việc lắng nghe còn khó hơn là chia sẻ cùng nhau. Thế nên hãy trân trọng người có thể ngồi yên lặng để nghe những điều bạn nói.

4. Khi người khác hỏi và nói những điều bạn không thích, hãy cười và nói rằng “tôi có nên trả lời câu hỏi của bạn không?”. Đây là câu nói giúp bạn vừa có thể giữ phép lịch sự vừa có thể ngầm dằn mặt đối phương. Một người phụ nữ khôn ngoan đừng tức giận khi nghe những lời không lọt tai. Hãy bình tĩnh xem xét rồi tìm câu trả lời hay nhất.

5. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người khác không có gì quá xấu hổ. Và việc được người khác nhắc nhở về vấn đề gì đó cũng chẳng phải điều gì mất mặt. Thế nên bạn hãy đón nhận những lời nhắc nhở đó theo tâm thế vui vẻ và thiện chí nhất. Đừng tỏ ra cáu giận hay gạt ngang những gì người khác nói.

Đừng tỏ ra mình là người tài giỏi - Ảnh minh họa: Internet

6. Trong vấn đề sử dụng nước hoa, hãy sử dụng lượng vừa đủ. Nếu đến chiều tối muộn mà bạn còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người, đồng nghĩa với việc từ sáng đến giờ người khác đã chịu đựng khá nhiều. Việc làm đẹp của phụ nữ chẳng ai cấm cản nhưng làm gì cũng phải có giới hạn, đừng gây ra khó chịu cho người tiếp xúc với mình.

7. Phụ nữ phải biết phân định rõ ràng những gì nên nói trước mặt và điều gì không nên nói sau lưng. Đừng ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ. Hãy chỉ tập trung cho chuyện của mình thôi.

8. Một người phụ nữ được đàn ông săn đón không đáng ngưỡng mộ bằng việc họ được các chị em phụ nữ vây quanh, yêu thương.

9. Đừng đụng vào vật dụng cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý. Phụ nữ đừng trở nên kém duyên trong chuyện tò mò việc riêng của thiên hạ. Vì tính tò mò có thể giết chết lòng tự trọng cũng như sĩ diện của một người phụ nữ.

10. Đừng kết bạn với người thân của người yêu hoặc chồng. Cũng đừng trở nên quá thân thiết với anh chị em của người yêu/chồng. Có những chuyện bạn nên giữ cho riêng mình, đừng chia sẻ quá nhiều. Bởi có nhiều trường hợp vui miệng quá mà nói ra những điều làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, sau đó lại cãi nhau và dẫn đến chia tay.

Đừng trông chờ người khác hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet

11. Đừng trông chờ người khác hiểu mình, hãy nói ra để họ biết. Vì con người chứ không phải đấng siêu nhiên mà có thể thấu hiểu được hết những tâm tư tình cảm của bạn.

12. Bạn có rất nhiều mối quan hệ giàu có, thế nhưng hãy đi bằng chính đôi chân của mình. Đừng dựa vào những mối quan hệ đó để tiến thân. Cũng đừng dựa hơi người giàu có để kiếm chác.

13. Không nhạo báng hay khinh thường kết quả mà người khác đạt được. Thay vào đó hãy tìm cách để bản thân bằng hoặc hơn họ.

14. Khi gặp bạn bè, đừng cứ mãi nói về chuyện của mình. Cũng đừng bắt người khác phải lắng nghe chuyện của mình mà lại thờ ơ trước chuyện của người khác.

15. Khi nói chuyện với ai đó mà họ hít một hơi thật sâu, tốt nhất bạn nên dừng lại, đừng tiếp tục nữa. Bởi họ đang mệt mỏi khi phải lắng nghe câu chuyện của bạn.