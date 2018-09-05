Khi yêu, phụ nữ thường chịu thiệt thòi, vì thế nên tỉnh táo một chút để không phải chuốc khổ vào thân. Tốt nhất bạn nên tránh xa người đàn ông có những dấu hiệu này.

Khi đi với bạn, anh ấy vẫn tỏ ra ga lăng, nói chuyện hay tán tỉnh người khác. Hoặc trong điện thoại, tài khoản cá nhân của anh ấy đều kết bạn với những cô nàng nóng bỏng. Thậm chí còn công khai quan điểm của mình về tình dục. Anh ấy coi việc lên giường với những cô nàng khác là điều bình thường. Điều này chứng tỏ anh ấy không thật sự tôn trọng bạn, xem bạn chỉ là chỗ để giải quyết những nhu cầu sinh lý.

Khi vui chơi qua đường, họ sẽ không chủ động nhắn tin hỏi han bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ họ bận, cũng đừng nghĩ chắc phải có lý do gì đó nên họ mới quên nhắn tin, điện thoại cho bạn. Bạn nên nhớ khi yêu thật lòng, họ sẽ không quên những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Ngược lại, họ sẽ càng chủ động hơn, chứ không phải để bạn đợi chờ một lời hỏi thăm, quan tâm. Đàn ông yêu hay không yêu rất dễ nhận ra. Người yêu bạn sẽ không để bạn phải cô đơn và đợi chờ. Còn người không yêu sẽ mặc sức đùa giỡn với những cảm xúc của bạn.

Luôn xoay quanh chủ đề “chuyện ấy” khi trò chuyện

Khi nói chuyện họ luôn đề cập đến vấn đề nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Trong những trò chuyện với bạn, họ luôn đề cập đến vấn đề tình dục. Hoặc khi yêu, họ luôn muốn bạn dâng hiến và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cả tin, bạn sẽ mắc bẫy gã Sở Khanh này ngay lập tức. Người chỉ biết nói về chuyện ấy sẽ ít khi gắn bó bên ai lâu dài. Khi đã thỏa mãn, họ sẽ đi tìm kiếm những mối quan hệ mới mẻ khác. Kiểu người này có thói quen thay đổi liên tục bạn tình để có những khoái cảm mới lạ trên giường, ít khi có ý định lâu dài với bất cứ ai. Thứ mà họ tìm kiếm là một người thuần thục trên giường chứ không đơn giản là người yêu thương họ.

Bên cạnh đó, để nhận biết đàn ông không thủy chung, bạn hãy để ý đến ánh mắt của anh ấy khi giao tiếp với bạn. Nếu khi nói chuyện ánh mắt của anh ấy cứ liên tục nhìn những vùng nhạy cảm của bạn, chắc chắn anh ta đang tìm kiếm và thèm khát một điều gì đó. Nếu chẳng may quen phải kiểu người này, bạn nên tìm cách tránh xa. Đừng vì những lời mật ngọt mà đánh đổi hạnh phúc của mình.