Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc

Cuộc đời hạnh phúc hay khổ đau là do suy nghĩa và lựa chọn của bản thân, phụ nữ đừng đổ lỗi cho đàn ông, cũng đừng bắt đàn ông phải khiến mình hạnh phúc khi ngay cả chính bạn còn không biết cách trân trọng mình.

2. Biết điều gì có thể sẻ chia, điều gì nên giấu kín

Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe” để dạy ta rằng chỉ nên để người khác biết về những điều tốt đẹp, những việc không hay đừng nên tùy tiện tung hê với thiên hạ. Cũng vậy, nếu người đàn ông của bạn khiến vợ buồn lòng, phạm phải sai lầm thì chị em nên ngồi lại giải quyết với nhau thay vì “chửi đổng” trên mạng xã hội hay đi mách với tất thảy mọi người.

Hãy nhớ rằng, trong khi bạn đang thích thú vì đã làm xấu mặt chồng thì đồng nghĩa với việc người khác cũng đang đánh giá phẩm giá của bạn.

Nếu cứ bỏ nhà đi mãi thì đường về của bạn sẽ ngày càng hẹp, đến khi không còn đường về thì hối hận đã muộn - Ảnh minh họa: Internet

3. Giận chồng đến mấy cũng không bỏ về nhà mẹ ruột

Phụ nữ hãy dẹp ngay tư tưởng chỉ cần bỏ về nhà mẹ ruột chồng sẽ cun cút chạy theo mà van xin bạn quay về, thề thốt đủ điều để bạn hết giận hờn. Là vợ, là dâu một khi đã bước chân vào nhà chồng bạn nên hiểu rằng đấy chính là gia đình của mình, là mái ấm của mình. Nếu cứ bỏ nhà đi mãi thì đường về của bạn sẽ ngày càng hẹp, đến khi không còn đường về thì hối hận đã muộn.

4. Luôn giữ nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ

Đàn ông nào cũng muốn sau ngày làm việc vất vả, lo toan được trở về một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp. Tuy ít nói và khô khan là thế nhưng phái mạnh luôn trân trọng gia đình, luôn xem nhà là nơi an yên, bình dị nhất, là nơi họ có những giây phút thoải mái, dễ chịu nhất trong đời.

Là một người vợ, bạn có quyền cho rằng mình đã bận rộn việc công sở nên không thể chu toàn việc nhà như những phụ nữ khác. Thế nhưng, bạn hãy cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ nhất có thể để chồng hễ đi xa là nhớ nhà, hễ về nhà thì không rời vợ nửa bước.

Sự hi sinh, bao dung của bạn sẽ luôn được chồng ghi nhận, hàm ơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà buông tay

Hôn nhân là khởi đầu cho đời sống lứa đôi với rất nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ và cả quyền lợi. Phụ nữ lấy chồng đừng than khổ, đừng tiếc nuối thuở còn son, cũng đừng quá so đo tính toán với chồng từng chút một. Sự hi sinh, bao dung của bạn sẽ luôn được chồng ghi nhận, hàm ơn.

Nếu vợ chồng hục hặc, cự cãi thì bạn hãy dùng mọi cách để hóa giải, để cả hai tìm thấy bình yên bên nhau. Đừng vì một phút bốc đồng, vì sĩ diện hão huyền mà đá thúng đụng nia, mà dễ dàng buông tay người bạn đời của mình.