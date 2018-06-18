Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc

Phụ nữ yêu 18/06/2018 16:35

Phụ nữ dù thông minh, xinh đẹp hay khôn ngoan đến mấy nếu không ghi lòng tạc dạ những bài học “đắt giá” này thì đời bạn còn khổ dài dài...

Cuộc đời hạnh phúc hay khổ đau là do suy nghĩa và lựa chọn của bản thân, phụ nữ đừng đổ lỗi cho đàn ông, cũng đừng bắt đàn ông phải khiến mình hạnh phúc khi ngay cả chính bạn còn không biết cách trân trọng mình.

Dưới đây là cách một người phụ nữ khôn ngoan giữ gìn hạnh phúc, mái ấm của mình. Tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu cay.

Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc - Ảnh 1
Liều mình cãi nhau tay đôi với chồng chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn - Ảnh minh họa: Internet

1. Không cãi “chem chẽm chem chẽm” với chồng

Vợ chồng dù yêu nhau đến mấy, dù hạnh phúc đến đâu cũng có những lúc bất hòa, cự cãi với nhau. Thế nhưng, nếu đàn bà dại “liều mình” cãi tay đôi với chồng để bằng mọi giá giành phần thắng về mình thì đàn bà khôn không như thế. Nàng đủ điềm tĩnh để hiểu rằng, khi cả hai đang mất bình tĩnh không nên nói quá nhiều. Hãy im lặng, hoặc nói chuyện nhỏ nhẹ để cả hai có thể tỉnh táo nhận ra mấu chốt vấn đề, cùng nhau hóa giải thay vì ra sức công kích, đay nghiến đối phương để tình hình thêm tồi tệ.

2. Biết điều gì có thể sẻ chia, điều gì nên giấu kín

Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe” để dạy ta rằng chỉ nên để người khác biết về những điều tốt đẹp, những việc không hay đừng nên tùy tiện tung hê với thiên hạ. Cũng vậy, nếu người đàn ông của bạn khiến vợ buồn lòng, phạm phải sai lầm thì chị em nên ngồi lại giải quyết với nhau thay vì “chửi đổng” trên mạng xã hội hay đi mách với tất thảy mọi người.

Hãy nhớ rằng, trong khi bạn đang thích thú vì đã làm xấu mặt chồng thì đồng nghĩa với việc người khác cũng đang đánh giá phẩm giá của bạn.

Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc - Ảnh 2
Nếu cứ bỏ nhà đi mãi thì đường về của bạn sẽ ngày càng hẹp, đến khi không còn đường về thì hối hận đã muộn - Ảnh minh họa: Internet

3. Giận chồng đến mấy cũng không bỏ về nhà mẹ ruột

Phụ nữ hãy dẹp ngay tư tưởng chỉ cần bỏ về nhà mẹ ruột chồng sẽ cun cút chạy theo mà van xin bạn quay về, thề thốt đủ điều để bạn hết giận hờn. Là vợ, là dâu một khi đã bước chân vào nhà chồng bạn nên hiểu rằng đấy chính là gia đình của mình, là mái ấm của mình. Nếu cứ bỏ nhà đi mãi thì đường về của bạn sẽ ngày càng hẹp, đến khi không còn đường về thì hối hận đã muộn.

4. Luôn giữ nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ

Đàn ông nào cũng muốn sau ngày làm việc vất vả, lo toan được trở về một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp. Tuy ít nói và khô khan là thế nhưng phái mạnh luôn trân trọng gia đình, luôn xem nhà là nơi an yên, bình dị nhất, là nơi họ có những giây phút thoải mái, dễ chịu nhất trong đời.

Là một người vợ, bạn có quyền cho rằng mình đã bận rộn việc công sở nên không thể chu toàn việc nhà như những phụ nữ khác. Thế nhưng, bạn hãy cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ nhất có thể để chồng hễ đi xa là nhớ nhà, hễ về nhà thì không rời vợ nửa bước.

Ngày nào chưa biết những điều này thì phụ nữ đừng mong làm chủ hạnh phúc - Ảnh 3
Sự hi sinh, bao dung của bạn sẽ luôn được chồng ghi nhận, hàm ơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà buông tay

Hôn nhân là khởi đầu cho đời sống lứa đôi với rất nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ và cả quyền lợi. Phụ  nữ lấy chồng đừng than khổ, đừng tiếc nuối thuở còn son, cũng đừng quá so đo tính toán với chồng từng chút một. Sự hi sinh, bao dung của bạn sẽ luôn được chồng ghi nhận, hàm ơn.

Nếu vợ chồng hục hặc, cự cãi thì bạn hãy dùng mọi cách để hóa giải, để cả hai tìm thấy bình yên bên nhau. Đừng vì một phút bốc đồng, vì sĩ diện hão huyền mà đá thúng đụng nia, mà dễ dàng buông tay người bạn đời của mình.

 

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