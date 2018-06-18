Phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với 4 điều này để tự cứu mình khỏi bể khổ!

Phụ nữ yêu 18/06/2018 15:46

Chỉ những phụ nữ dám nói KHÔNG trong 4 trường hợp sau mới có thể có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, cả đời an yên.

Nguyên tắc 4 KHÔNG sau sẽ giúp phụ nữ có một cuộc đời hạnh phúc, tránh được những khổ cực, bất hạnh không đáng phải gánh chịu.

Phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với 4 điều này để tự cứu mình khỏi bể khổ! - Ảnh 1
Đàn bà khôn hãy biết nói không với việc dùng con cái để giữ chân đàn ông kẻo cả mẹ lẫn con đều phải chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

1. Không dùng con cái để giữ chân chồng

Trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ, khi cảm nhận chồng đang chán mình hay có ý định li hôn rất nhiều người vợ nghĩ đến hạ sách dùng con cái để giữ chân đàn ông. Lúc ấy, họ có thể ngọt nhạt với chồng rằng con cái sẽ thiệt thòi, tổn thương thế nào khi mái ấm không còn vẹn tròn. Thậm chí, nhiều người vợ “cao tay” đến mức quyết định mang thai để chồng dù muốn cũng không thể rời xa mình.

Họ đáng thương đến mức nghĩ chỉ cần giữ được chồng là đã thành công, đã có quyền dương dương tự đắc và vui vẻ ra mặt. Họ nào nghĩ được rằng, một khi đàn ông đã chán vợ đến mức muốn li hôn nghĩa là họ đã hết yêu. Sống với người đàn ông không còn yêu mình, bắt con cái phải lớn lên trong gia đình không có sự gắn kết chính là tội ác với chính con cái của mình.

Phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với 4 điều này để tự cứu mình khỏi bể khổ! - Ảnh 2
Dẫu đã lấy chồng, sinh con bạn vẫn có quyền được phù phiếm, được sống cho chính mình và được vụng về, lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không ôm hết việc vào người

Là đàn bà, dẫu đã lấy chồng, sinh con bạn vẫn có quyền được phù phiếm, được sống cho chính mình và được vụng về, lười biếng. Đừng cố gắng dùng toàn bộ sức lực, thời gian để làm một người vợ đảm đang, một người con dâu toàn năng, một người mẹ hoản hảo trong mắt con trẻ. Đừng ôm hết việc vào người để đến khi tắt đèn đi ngủ bạn chẳng còn chút sức lực nào, cũng không còn hơi sức để hỏi han chồng vài câu.

Phụ nữ nên nhớ, mọi việc bạn làm là để mong mình có một cuộc đời hạnh phúc, người thân của mình hạnh phúc. Vậy thì, hà cớ gì bạn lại cướp đi của chồng con mình cơ hội được chung sức tạo nên hạnh phúc ấy. Hãy chia sẻ việc nhà, hãy dạy con biết lao động, biết tự phục vụ chính mình, giúp chồng hiểu rằng san sẻ với vợ những áp lực, khó khăn là điều đàn ông nào cũng nên làm.

Phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với 4 điều này để tự cứu mình khỏi bể khổ! - Ảnh 3
Hãy nói không với việc ở nhà chồng nuôi, bởi kiếp “ăn bám” không sung sướng hay an nhàn như bạn tưởng tượng đâu - Ảnh minh họa: Internet

3. Không thất nghiệp

Phụ nữ muốn hạnh phúc nhất định phải tự lập, phải có cho mình một công việc để dẫu không kiếm được nhiều tiền thì bạn vẫn có khả năng kiếm tiền. Hãy nói không với việc ở nhà chồng nuôi, bởi kiếp “ăn bám” không sung sướng hay an nhàn như bạn tưởng tượng đâu.

Chấp nhận để chồng nuôi là lúc phụ nữ tự nhốt mình trong 4 bức tường với cơm nước, chợ búa, giặt giũ, lau dọn. Bạn gần như bị tách khỏi cuộc sống đang hối hả ngoài kia, sẽ bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa. Chưa kể, mối quan hệ của bạn sẽ bị co cụm, không có cơ hội mở rộng, càng không được mặc những bộ quần áo xinh đẹp đi làm. Lúc ấy, đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng chán.

Phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với 4 điều này để tự cứu mình khỏi bể khổ! - Ảnh 4
Việc xem tình dục là nghĩa vụ, “chiều chồng” cho có lâu dần sẽ khiến lửa yêu nơi chồng tắt ngúm - Ảnh minh họa: Internet

4. "Chiều chồng" cho có

Phụ nữ muốn giữ chồng ngoài việc nấu ăn ngon, ăn mặc đẹp còn cần có cả sự chủ động trong đời sống gối chăn. Sự hòa hợp “chuyện ấy” sẽ giúp vợ chồng thêm gần gũi, gắn kết và yêu nhau nhiều hơn. Xuất hiện trong bộ đồ lót gợi cảm, với hương nước hoa phảng phất cộng thêm sự hết mình khi ân ái sẽ khiến chồng bạn ngày càng say mê vợ.

Việc xem tình dục là nghĩa vụ, “chiều chồng” cho có lâu dần sẽ khiến lửa yêu nơi chồng tắt ngúm. Đến khi anh ấy sẽ chán nản, ngao ngán mà tìm đến thú vui khác thì bạn hối hận đã muộn.

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Đàn bà có thế hi sinh tất cả vì chồng vì con, thế nhưng khi đã rơi vào 1 trong 2 trường hợp này thì đừng chịu đựng thêm nữa. Không đáng đâu.

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