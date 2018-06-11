Đàn bà lấy chồng, hãy chọn người đàn ông thế này để cả đời hạnh phúc

Trước khi quyết định đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn phụ nữ nhất định phải điểm lại xem một nửa của bạn có hội đủ những tố chất của một người chồng tốt sau hay không. Nếu chàng không có quá nửa, tốt nhất bạn nên cân nhắc lại.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra xem chàng có trung thực với mình hay không qua vài phép thử. Chẳng hạn như dù biết rõ chàng đang làm gì bạn vẫn nhấc máy gọi cho anh ấy, nếu chàng trả lời thành thật thì không sao, nếu anh ấy hết lần này đến lần khác nói dối bạn thì chị em hãy cảnh giác. Bạn biết không, đàn ông nói dối càng giỏi thì nguy cơ ngoại tình của họ sẽ càng cao đấy.

Đàn bà đừng dại dột đòi hỏi người yêu phải nghe lời mình, cũng đừng bắt anh ấy phải báo cáo với mình như với cấp trên. Hãy để đàn ông tự nguyện trung thực, tự nguyện chung thủy chứ không phải vì bị bắt ép mà buộc mình phải làm như thế.

Dù nói câu 'anh xin lỗi' nhưng không thừa nhận 'anh sai rồi' thì chắc chắn chàng đang muốn bao biện cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm

Một người đàn ông sống có trách nhiệm là khi họ dám nhận sai khi biết mình lầm lỗi, biết dùng hành động để thể hiện sự hối lỗi và ra sức để chuộc lại những sai lầm đã qua. Chàng không bao giờ dùng từ “nhưng” để bao biện cho mình, bởi dù nói câu “anh xin lỗi” nhưng không thừa nhận “anh sai rồi” thì chắc chắn chàng đang muốn chối quanh.

Bao dung

Đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn gần như là những nét tính cách đặc trưng. Thế nhưng, một người phụ nữ khôn ngoan còn cần chàng phải có sự bao dung, rộng lượn. Dẫu biết mình chẳng làm gì sai nhưng vì người yêu đang giận chàng vẫn nhận mọi lỗi lầm về mình, dẫu biết bạn quá đáng chàng vẫn nhún nhường cho qua. Chỉ khi kiểm soát được cảm xúc của mình, kiềm chế được cái tôi thì anh ấy mới là người chồng tử tế trong tương lai.

Đàn bà có thể lấy một người đàn ông nghèo khó, không có gì trong tay nhưng anh ta nhất định phải có ý chí cầu tiến - Ảnh minh họa: Internet

Cầu tiến

Đàn bà sợ nhất là lấy phải người chồng quá an phận, luôn tự hài lòng với những gì mình đang có. Đàn bà có thể lấy một người đàn ông nghèo khó, không có gì trong tay nhưng anh ta nhất định phải có ý chí cầu tiến, phải có nỗ lực vươn lên. Nếu không, cuộc sống hôn nhân với người đàn ông ấy sẽ khiến chị em ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng quá 3 năm.

Sẵn lòng chia sẻ mọi điều

Đàn ông vô tâm thường tự bao biện rằng đàn ông bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian để chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt, để tâm đến những điều chi li mà phụ nữ thường than vãn. Thế nhưng đàn ông ơi, phụ nữ nào dễ bị ru ngủ như thế. Họ có thừa sự tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu rằng chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho người phụ nữ của mình, chẳng qua vì tâm họ không ở bên bạn nên mới như thế.

Phụ nữ lấy chồng, đừng tham chồng giàu, hãy chọn cho mình người chồng biết chia sẻ, quan tâm đúng lúc để không phải khóc thầm hằng đêm.