11 lý do phụ nữ đừng vội lấy chồng, chị em nào đã lấy chồng sẽ hối tiếc khôn nguôi!

Phụ nữ yêu 07/06/2018 16:20

Đây chính là đáp trả đanh thép nhất cho câu hỏi “bao giờ lấy chồng” của thiên hạ, gái ế hãy lưu lại ngay.

Thay vì bực dọc, buồn tủi khi cứ bị người thân, họ hàng thắc mắc vì sao vẫn chưa chịu lấy chồng các nàng hãy đưa ra những lý do không nên lấy chồng này. Dám chắc khi ấy người nhà câm nín, người ngoài lặng thinh.

11 lý do phụ nữ đừng vội lấy chồng, chị em nào đã lấy chồng sẽ hối tiếc khôn nguôi! - Ảnh 1
Khi chưa lấy chồng, bạn có thể lấy chồng bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi chưa lấy chồng bạn không cần phải thấp thỏm lo âu về những bất hòa, xung đột sẽ xảy ra khi sống chung với mẹ, càng không phải nín nhịn nhận sai dù mình đúng chỉ vì sợ mất lòng mẹ chồng, sợ phiền lòng chồng.

2. Khi chưa lấy chồng, bạn không phải thức khuya để làm hết việc nhà, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi ấy, bạn có thể ngủ nướng cả ngày, nằm ườn xem phim sau giờ làm và 11h đêm mới bắt đầu ăn tối mà không sợ ai cạnh khóe.

3. Khi chưa lấy chồng, bạn tùy ý sử dụng thời gian của mình vào bất cứ những gì mình muốn. Không phải thấp thỏm lo âu sợ chồng ghen tuông, càng không phải sợ nhà chồng phán xét. Và tất nhiên, bạn cũng không phải chong đèn chờ chồng đi nhậu khuya chưa về.

11 lý do phụ nữ đừng vội lấy chồng, chị em nào đã lấy chồng sẽ hối tiếc khôn nguôi! - Ảnh 2
Khi chưa lấy chồng, bạn có thể kiểm soát được không gian sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

 4. Khi chưa lấy chồng, lịch sinh hoạt của bạn sẽ tha hồ thiên biến vạn hóa, hôm nay thế này, ngày mai thế khác vô cùng sinh động và mới mẻ. Khi lấy chồng, đi làm – đi chợ - nấu ăn – dọn dẹp – đi ngủ - đi làm sẽ là  vòng tròn luẩn quẩn nửa đời còn lại.

5. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể kiểm soát được không gian sống của mình, tự thu dọn những gì mình bày bừa. Thế nhưng, khi lấy chồng dù không bày bạn vẫn phải dọn đống hổ lốn người khác bừa ra, và người khác mà ai cũng biết là ai đấy chính là các ông chồng phiền toái.

6. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể xoay 360 độ quanh giường mà không vướng víu gì, sẽ mặc sức gác bên này, co người bên nọ mà không sợ phiền ai. Lấy chồng rồi, ngoài mùi bia rượu, thuốc lá bạn còn được khuyến mại thêm tiếng ngáy o o bên tai mỗi đêm.

7. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn, có thể làm đủ trò điên rồ với đầu tóc, lớp trang điểm và quần áo. Lấy chồng rồi, bạn phải hậm hực thay bộ quần áo mình yêu thích ra chỉ vì chồng không vừa mắt với chúng.

11 lý do phụ nữ đừng vội lấy chồng, chị em nào đã lấy chồng sẽ hối tiếc khôn nguôi! - Ảnh 3
Khi chưa lấy chồng, bạn có thể hét vào mặt một gã đàn ông 'cút khỏi đời tôi ngay' - Ảnh minh họa: Internet

 8. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cafe trong tiết trời trong veo, tay cầm cuốn sách với đầy sự kiêu hãnh. Khi lấy chồng rồi, cũng quán cafe ấy bạn lại còn phải vừa dỗ cho con nín khóc vì sợ làm phiền người khác, vừa hớp vội ngụm trà lợi sữa.

9. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể hét vào mặt một gã đàn ông “cút khỏi đời tôi ngay”. Khi lấy chồng rồi, câu nói bạn thường xuyên hét lên nhất là "anh đừng đi, đừng rời bỏ em".

10. Khi chưa lấy chồng, bạn có thể yêu lấy chính mình bằng cách đi club một mình, kiêu hãnh gọi một ly cocktail và nhún nhảy tưng bừng.

11. Và cuối cùng, khi chưa lấy chồng bạn vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn. Khi lấy chồng rồi, bạn cứ phải nơm nớp lo sợ mất chồng, khư khư giữ chồng đến đáng thương.

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