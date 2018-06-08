Cũng là kiếp đàn bà, hãy nỗ lực để làm đàn bà khôn, đừng an phận làm đàn bà dại!

2. Đàn bà khôn yêu cuồng điên, hoang dại đến mức sẵn sàng làm tất thảy mọi thứ để tình yêu của mình luôn nồng đượm, hạnh phúc. Thế nhưng, họ sẽ dứt khoát nói không với việc tranh cướp, giành giật đàn ông với đàn bà khác.

1. Đàn bà khôn luôn bảo vệ lòng tự trọng, họ không bao giờ cho phép người khác chì chiết hay hạ thấp nhân phẩm của mình. Họ hiểu rằng, thay vì đôi co và chấp nhặt với phường tiểu nhân thì thời gian ấy nên dành cho việc nỗ lực hoàn thiện chính mình.

4. Đàn bà khôn luôn nỗ lực kiếm tiền, luôn hãnh diện ngẩng cao đầu tiêu tiền mình làm ra. Tất nhiên, nàng sẽ không bao giờ dại dột nghe lời đàn ông mà từ bỏ đam mê của mình.

3. Đàn bà dại phải chờ đến khi bị “cắm sừng” mới biết tình yêu đã vỡ tan, đàn bà khôn chỉ cần nhìn thấy nguy cơ rạn nứt đã ra sức bảo vệ mối duyên của mình.

Nàng không tìm kiếm một điểm tựa mà cần một người đồng hành cùng mình những chuỗi ngày hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khôn hiểu rằng, có đàn ông để cùng thương yêu, san sẻ thì tốt, không có cũng chẳng sao vì mình dư sức tự nuôi thân. Nàng không tìm kiếm một điểm tựa mà cần một người đồng hành cùng mình những chuỗi ngày hạnh phúc.

6. Đàn bà khôn không đặt hạnh phúc của mình vào tay đàn ông, càng không cho phép người khác quyết định đời mình. Nếu đủ tin tưởng, chân thành nàng sẽ chung bước. Nếu nhận thấy dối gian lừa lọc nàng sẽ không ngần ngại gạt phăng kẻ bội bạc khỏi đời mình.

7. Đàn bà khôn không bao giờ đâm đầu vào những điều sẽ làm mình tổn thương, phương hại đến lợi ích của mình. Họ thà sống một mình, còn hơn cố lấy chồng cho có với người ta để rồi phải chịu tủi hổ một mình.

Đàn bà khôn không bao giờ cố gắng để lấy lại những gì đã mất, họ chỉ ra sức nỗ lực để có được những gì mình khát khao - Ảnh minh họa: Internet

8. Đàn bà khôn dù lấy chồng, sinh con, dù bận rộn trăm bề với biết bao khốn khó, lo toan vẫn không quên sông cuộc đời của chính mình. Nàng sẽ không ôm lấy mọi thua thiệt, đắng cay chỉ để được công nhận là người phụ nữ đảm đang, ngoan hiền.

9. Đàn bà khôn dù phải trải qua một cái kết buồn trong tình yêu, một cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng không bao giờ đánh mất chính mình. Nàng vẫn điềm đạm, vui tươi, và lạc quan với đời mà để mặc những đớn đau kia phía sau.

10. Đàn bà khôn không bao giờ cố gắng để lấy lại những gì đã mất, họ chỉ ra sức nỗ lực để có được những gì mình khát khao. Đàn ông đã mất đi nàng không bao giờ bi lụy, thế nhưng vị trí cao hơn trong công việc luôn là mục tiêu sống của nàng.