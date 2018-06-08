Cũng là kiếp đàn bà, hãy nỗ lực để làm đàn bà khôn, đừng an phận làm đàn bà dại!

Phụ nữ yêu 08/06/2018 15:28

Cũng là phận đàn bà thế nhưng nếu đàn bà dại yếu đuối, quỵ lụy đến đáng thương thì đàn bà khôn lại có thừa bản lĩnh, cá tính để mạnh mẽ.

1. Đàn bà khôn luôn bảo vệ lòng tự trọng, họ không bao giờ cho phép người khác chì chiết hay hạ thấp nhân phẩm của mình. Họ hiểu rằng, thay vì đôi co và chấp nhặt với phường tiểu nhân thì thời gian ấy nên dành cho việc nỗ lực hoàn thiện chính mình.

Cũng là kiếp đàn bà, hãy nỗ lực để làm đàn bà khôn, đừng an phận làm đàn bà dại! - Ảnh 1
Đàn bà khôn dứt khoát nói không với việc tranh cướp, giành giật đàn ông với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà khôn yêu cuồng điên, hoang dại đến mức sẵn sàng làm tất thảy mọi thứ để tình yêu của mình luôn nồng đượm, hạnh phúc. Thế nhưng, họ sẽ dứt khoát nói không với việc tranh cướp, giành giật đàn ông với đàn bà khác.

3. Đàn bà dại phải chờ đến khi bị “cắm sừng” mới biết tình yêu đã vỡ tan, đàn bà khôn chỉ cần nhìn thấy nguy cơ rạn nứt đã ra sức bảo vệ mối duyên của mình.

4. Đàn bà khôn luôn nỗ lực kiếm tiền, luôn hãnh diện ngẩng cao đầu tiêu tiền mình làm ra. Tất nhiên, nàng sẽ không bao giờ dại dột nghe lời đàn ông mà từ bỏ đam mê của mình.

Cũng là kiếp đàn bà, hãy nỗ lực để làm đàn bà khôn, đừng an phận làm đàn bà dại! - Ảnh 2
Nàng không tìm kiếm một điểm tựa mà cần một người đồng hành cùng mình những chuỗi ngày hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khôn hiểu rằng, có đàn ông để cùng thương yêu, san sẻ thì tốt, không có cũng chẳng sao vì mình dư sức tự nuôi thân. Nàng không tìm kiếm một điểm tựa mà cần một người đồng hành cùng mình những chuỗi ngày hạnh phúc.

6. Đàn bà khôn không đặt hạnh phúc của mình vào tay đàn ông, càng không cho phép người khác quyết định đời mình. Nếu đủ tin tưởng, chân thành nàng sẽ chung bước. Nếu nhận thấy dối gian lừa lọc nàng sẽ không ngần ngại gạt phăng kẻ bội bạc khỏi đời mình.

7. Đàn bà khôn không bao giờ đâm đầu vào những điều sẽ làm mình tổn thương, phương hại đến lợi ích của mình. Họ thà sống một mình, còn hơn cố lấy chồng cho có với người ta để rồi phải chịu tủi hổ một mình.

Cũng là kiếp đàn bà, hãy nỗ lực để làm đàn bà khôn, đừng an phận làm đàn bà dại! - Ảnh 3
Đàn bà khôn không bao giờ cố gắng để lấy lại những gì đã mất, họ chỉ ra sức nỗ lực để có được những gì mình khát khao - Ảnh minh họa: Internet

8. Đàn bà khôn dù lấy chồng, sinh con, dù bận rộn trăm bề với biết bao khốn khó, lo toan vẫn không quên sông cuộc đời của chính mình. Nàng sẽ không ôm lấy mọi thua thiệt, đắng cay chỉ để được công nhận là người phụ nữ đảm đang, ngoan hiền.

9. Đàn bà khôn dù phải trải qua một cái kết buồn trong tình yêu, một cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng không bao giờ đánh mất chính mình. Nàng vẫn điềm đạm, vui tươi, và lạc quan với đời mà để mặc những đớn đau kia phía sau.

10. Đàn bà khôn không bao giờ cố gắng để lấy lại những gì đã mất, họ chỉ ra sức nỗ lực để có được những gì mình khát khao. Đàn ông đã mất đi nàng không bao giờ bi lụy, thế nhưng vị trí cao hơn trong công việc luôn là mục tiêu sống của nàng.

Đàn bà ơi, muốn hạnh phúc xin đừng quá hiểu chuyện...

Đàn bà ơi, muốn hạnh phúc xin đừng quá hiểu chuyện...

Là đàn bà phải biết sống vì mình, dù có bị nói là ích kỷ mà hạnh phúc còn hơn biết điều mà bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà khôn hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này