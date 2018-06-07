Đàn bà ơi, muốn hạnh phúc xin đừng quá hiểu chuyện...

Phụ nữ đừng bao giờ tự hỏi mình tốt thế này sao cuộc sống lại không hạnh phúc? Hãy tự hỏi sao phải ép mình quá hiểu chuyện để phải chịu thiệt thòi.

Họ cứ như thế, cứ ép mình phải trở thành mẫu phụ nữ hoàn hảo trong mắt người đời mà quên mất việc phải sống cuộc đời của chính mình. Để rồi một ngày nọ, khi đã quá mệt mỏi, quá áp lực, quá sức chịu đựng họ rơi vào hố đen tăm tối do chính mình đào sâu mà không tìm thấy lối thoát. Đấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để ta thấy đôi khi sống vì mình, dù có bị nói là ích kỷ mà hạnh phúc còn hơn biết điều mà bất hạnh.

Vì hiểu chuyện nên rất nhiều phụ nữ phải luôn nghĩ cho người khác quá nhiều, họ lúc nào cũng nhường nhịn, ngọt nhạt để không làm mất lòng ai. Khi lập gia đình, đàn bà vì hiểu chuyện mà phải gom lấy biết bao trách nhiệm, thua thiệt vào người mà không hề ca thán, càng không dám than thở với chồng.

Càng hiểu chuyện phụ nữ càng phải chịu nhiều thiệt thòi không ngờ, thế nên chị em chớ dại sống quá nhẫn nhịn kẻo khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Không dám sống thật với cảm xúc

Một người đàn ông thường kỳ vọng vợ mình sẽ là người chấp nhận đứng sau lưng làm hậu phương vững chắc để chồng an tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Chính kỳ vọng ấy khiến người vợ phải hi sinh chính sự nghiệp của mình để dành thời gian chăm sóc gia đình, vun vén hạnh phúc, bỏ qua chính mình vì chồng con.

Thế nhưng phụ nữ ơi, trong khi bạn ngậm đắng nuốt cay để một mình chăm con ốm để chồng an tâm làm việc, khi bạn không dám đi chơi với bạn bè để về nhà nấu cơm cho chồng thì chồng bạn lại xem đấy là những việc đương nhiên bạn phải làm. Anh ấy không hề có thái độ biết ơn, không xem trọng và cũng không ghi nhận những bồi đắp thầm lặng ấy. Vậy nên, đàn bà muốn gì, cần gì, cảm thấy không hài lòng điều gì nơi chồng thì hãy thẳng thắn nói ra chứ đừng nhẫn nhịn mà thiệt thân.

Đàn bà dù mạnh mẽ, giỏi giang đến mấy cũng có lúc cần được nghỉ ngơi, cần được nâng niu, chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

3. Chịu quá nhiều áp lực

Đừng tưởng làm phụ nữ hiểu chuyện không phải chịu bất cứ áp lực nào, hãy nhớ rằng càng hiểu chuyện bạn càng phải chịu quá nhiều trách nhiệm, gồng gánh quá nhiều gánh nặng lên vai.

Vì đã quen với việc là người vợ hoàn hảo, là người con dâu đảm đang nên những khi mệt mỏi, tâm trạng không vui họ cũng không dám làm phiền ai. Và đáng buồn thay, vì đã quen được chăm sóc, quen được cung phụng nên người nhà họ lại không đủ tinh tế để nhận ra đàn bà dù mạnh mẽ, giỏi giang đến mấy cũng có lúc cần được nghỉ ngơi, cần được nâng niu, chiều chuộng.

4. Không được trân trọng

Phụ nữ thường tự ru ngủ mình rằng chỉ cần bản thân đủ tốt, đủ bao dung, đủ hi sinh thì đàn ông sẽ càng trân trọng và thương yêu họ. Thế nhưng, đáng buồn thay thực tế luôn chứng mình điều ngược lại. Khi bạn quá tốt, quá toàn năng, quá biết điều thì đàn ông càng có cơ hội buông thả, vô tâm và ấu trĩ.

Họ mặc nhiên cho mình được sống cho chính họ, xem trọng chính họ và làm ngơ trước bạn đời. Đàn bà khi ấy dẫu có buồn thương, tủi hờn cũng không biết phải nói cùng ai bởi ngay chính chồng họ cũng không cần biết họ muốn gì, cần gì. Nói vậy để hiểu rằng, chỉ đàn ông tồi mới mong có được một người vợ hiểu chuyện, bởi nếu đủ tốt họ sẽ luôn chấp nhận những thiếu sót nơi người phụ nữ mình yêu.