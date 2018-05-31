Đàn bà đừng than khổ nữa, hãy làm ngay điều này để hạnh phúc, an nhàn tự ập đến đời mình

Phụ nữ yêu 31/05/2018 10:59

Thay vì than vãn rằng mình khổ tâm, khốn khó phụ nữ hãy làm ngay điều này để cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc, an yên.

Chẳng hạnh phúc nào là có sẵn, nó được tạo nên từ thái độ sống, cách ứng xử với đời và cách ta yêu thương chính mình. Thế nên, đàn bà muốn hạnh phúc hãy làm ngay những điều này…

Đàn bà đừng than khổ nữa, hãy làm ngay điều này để hạnh phúc, an nhàn tự ập đến đời mình - Ảnh 1
Khi đã trói được đàn ông bằng tờ giấy hôn thú đàn bà lại buông thả với chính mình đến đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

1. Không ngừng làm đẹp

Rất nhiều phụ nữ thuở độc thân chỉ chăm chăm làm đẹp để mong được lọt vào mắt xanh của một anh chàng nào đấy.  Và tất nhiên, khi yêu nàng vẫn ra sức làm đẹp để giữ chân người yêu, thế nhưng khi đã trói được chàng bằng tờ giấy hôn thú nàng lại buông thả với chính mình đến đáng thương.

Lúc này, phụ nữ tự cho phép mình được ăn mặc tuềnh toàng, được cả tuần không gội đầu, cả mấy tháng trời không sắm được bộ quần áo mới nào. Họ biện minh rằng do mình cần tiết kiệm cho gia đình, do việc nhà khiến họ quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc chính mình. Họ không biết rằng, chính suy nghĩ an phận với thực tại và ỷ lại vào hôn nhân khiến đời họ phải nếm trải những khổ đau trước mắt như bị chồng chán, chồng cặp bồ hay hôn nhân đổ vỡ chỉ vì phụ nữ quên mất việc tự yêu thương chính mình bằng cách không ngừng làm đẹp.

Đàn bà đừng than khổ nữa, hãy làm ngay điều này để hạnh phúc, an nhàn tự ập đến đời mình - Ảnh 2

Nhâm nhi món ngon mình tự nấu là niềm vui chỉ những người trong cuộc mới được nếm trải - Ảnh minh họa: Internet

2. Học nấu ăn

Một người phụ nữ biết nấu ăn hay nấu ăn ngon không chỉ để lấy lòng đàn ông, chăm sóc gia đình mà còn là cách giúp nàng tận hưởng cuộc sống. Rồi bạn sẽ thấy, những buổi chiều cuối tuần chẳng muốn đi đâu, chán cơm hàng cháo chợ thì việc nhồi bột làm bánh và chờ mùi thơm tỏa ra từ chiếc lò nướng chính là niềm vui vô giá.

3. Tự chủ tài chính

Đàn bà dù có chồng hay không nhất định phải tự lập, phải có công việc của riêng mình. Đừng ỷ lại vào tiền của đàn ông, cũng đừng dùng tiền của đàn ông để mua những thứ mình muốn. Chẳng cần kiếm thật nhiều tiền, cũng không cần ganh đua với ai, đàn bà chỉ cần tự lập là đủ.

Rồi bạn sẽ thấy, đàn bà đi làm không chỉ tự làm chủ đời mình, tự làm chủ tài chính mà còn mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ những người hay ho và giúp mình luôn vui tươi, phấn khởi.

Đàn bà đừng than khổ nữa, hãy làm ngay điều này để hạnh phúc, an nhàn tự ập đến đời mình - Ảnh 3
Đàn bà đừng lụy tình, càng không nên bi lụy vì người đàn ông bội bạc, không đáng đâu - Ảnh minh họa: Internet

4. Không lụy tình

Hôn nhân hay tình yêu ngoài tình cảm cả hai dành cho nhau còn cần có cả sự chung thủy. Đây chính là yếu tố giúp duy trì một mối quan hệ bền vững, lâu dài và gắn bó bền chặt. Thế nên, nếu chồng ngoại tình đàn bà hoàn toàn có quyền từ chối thứ tha cho anh ta.

Đơn giản là bởi, khi đã làm trái lại với cam kết thuở đầu, phản bội lại lòng tin yêu nơi bạn thì đàn ông đã sai, sai quá sai. Chúng ta không nên dung túng cho đàn ông được đà phản bội mình thêm lần thứ hai, càng không được phép buột miệng cho qua mà cảm thán “đàn ông mà” như việc chấp nhận đàn ông ngoại tình là lẽ thường ở đời. Đàn bà đừng lụy tình, càng không nên bi lụy vì người đàn ông bội bạc, không đáng đâu.

Đấy, đàn bà đừng than khổ nữa, hãy tự làm mình hạnh phúc bằng cách đạt được 4 điều trên.

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