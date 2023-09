Đàn bà đừng than khổ nữa, hãy làm ngay điều này để hạnh phúc, an nhàn tự ập đến đời mình

Rất nhiều phụ nữ thuở độc thân chỉ chăm chăm làm đẹp để mong được lọt vào mắt xanh của một anh chàng nào đấy. Và tất nhiên, khi yêu nàng vẫn ra sức làm đẹp để giữ chân người yêu, thế nhưng khi đã trói được chàng bằng tờ giấy hôn thú nàng lại buông thả với chính mình đến đáng thương.

Lúc này, phụ nữ tự cho phép mình được ăn mặc tuềnh toàng, được cả tuần không gội đầu, cả mấy tháng trời không sắm được bộ quần áo mới nào. Họ biện minh rằng do mình cần tiết kiệm cho gia đình, do việc nhà khiến họ quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc chính mình. Họ không biết rằng, chính suy nghĩ an phận với thực tại và ỷ lại vào hôn nhân khiến đời họ phải nếm trải những khổ đau trước mắt như bị chồng chán, chồng cặp bồ hay hôn nhân đổ vỡ chỉ vì phụ nữ quên mất việc tự yêu thương chính mình bằng cách không ngừng làm đẹp.