Nếu nghĩ đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất là mất chồng thì bạn đã nhầm, thứ họ sợ nhất chính là…- Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng ngoại tình đừng sợ mất chồng làm gì, bởi lẽ họ đâu xứng đáng để bạn tiếc nuối mà giữ lại bên mình. Nếu nghĩ đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất là mất chồng thì bạn đã nhầm, thứ họ sợ nhất chính là…

Đàn ông nếu đã thủy chung thì vợ chẳng cần giữ họ vẫn tự giác ngoan, biết giữ mình trước những cám dỗ. Ngược lại, một người chồng có máu trăng hoa thì vợ có cùm chân họ vẫn có cách lên giường với đàn bà khác.

Đàn bà có chồng ngoại tình đừng sợ chồng vì ham mê nhân tình mà bỏ rơi mình, hãy sợ rằng mình không đủ bản lĩnh để dứt khoát khỏi cuộc hôn nhân dối lừa. Đàn bà càng bi lụy, càng thể hiện mình sợ mất chồng, càng sợ bị mang tiếng gái một lần đò sẽ càng nhận lấy đớn đau về mình.

Muốn hạnh phúc sau những chuỗi ngày đớn đau đàn bà hãy bỏ ngoài tai miệng đời, cũng đừng giữ cuộc hôn nhân hiện tại chỉ vì sợ bố mẹ mất mặt với láng giềng, họ hàng. Cuộc đời này là của bạn, đừng sống vì người khác làm gì vì bạn không có hai cuộc đời để hối hận đâu.

Chồng ngoại tình, đàn bà sống 'tầm gửi' sẽ ngay lập tức chông chênh, khốn khó vì đã chẳng còn gì để bám víu - Ảnh minh họa: Internet

2. Không có đồng nào trong túi

Đàn bà lấy chồng, đừng bao giờ tin vào câu nói “em cứ nghỉ làm ở nhà anh nuôi”, bởi nuôi vợ một thời gian ngắn thôi đàn ông sẽ thấy phiền, sẽ tự cho mình quyền được cung phụng, phục tùng và cả quyền được xem thường vợ. Khi ấy, phụ nữ ăn bám chồng hoàn toàn, không có công việc, không có sự nghiệp lại càng không thể tự kiếm ra tiền thì thật đáng thương.

Đáng thương nhất là khi bạn đã hi sinh tất cả để an phận toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhưng lại bị chính người đàn ông mình tin tưởng bội bạc. Khi ấy họ không chỉ mất chồng mà còn mất cả niềm tin bấy lâu gầy dựng.

Bởi thế, đàn bà lấy chồng bằng mọi giá phải có cho mình một công việc, phải có khả năng tự kiếm ra tiền để dù không còn chồng bên cạnh bạn vẫn có thể tự làm trụ cột gia đình. Để rồi, dù hôn nhân có tan vỡ bạn cũng không chới với chông chênh, không lo đói. Thế mới nói, đàn bà không có đàn ông chẳng sao, chỉ sợ không có tiền.

Đàn bà có thể bỏ chồng nhưng đừng bao giờ bỏ con của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Không giành được quyền nuôi con

Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, thế nên chẳng đớn đau nào bằng việc bố của con ngoại tình, cam tâm phá nát gia đình nhưng mình lại không có được quyền nuôi con. Việc để đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra cho kẻ bội bạc mà không được kề cận chăm sóc, nuôi dưỡng thì còn nỗi đau nào sánh bằng.

Đàn bà có chồng ngoại tình có thể bỏ chồng nhưng nhất định đừng bao giờ bỏ rơi con trẻ. Chồng hôm nay có thể là của mình, mai đã là của đàn bà khác nhưng con cái là mối dây mẫu tử gắn kết cả đời.