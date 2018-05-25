Đàn bà dại hay khôn chỉ cần nhìn cách giữ chồng sẽ rõ

Phụ nữ yêu 25/05/2018 15:17

Đàn bà khôn có thừa sự tinh tế để dù yêu đến mấy cũng không quên tận hưởng cuộc sống của riêng mình, đàn bà dại lại chỉ chăm chăm lo cho chồng con mà bỏ rơi chính họ.

Nếu nói đàn bà khôn hay dại là ở cách chọn chồng là không đúng, bởi hôn nhân có xuất phát điểm là tình yêu và chỉ khi tình yêu ấy đủ lớn, đủ thấu hiểu các cặp đôi mới muốn nên duyên chồng vợ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân mới là thước đo sự khôn ngoan của đàn bà chính xác nhất. Ở đấy, đàn bà khôn dù yêu chồng thương con đến mấy vẫn không quên sống đời mình. Và buồn thay, đàn bà dại lại dốc lòng chăm chồng chăm con mà bỏ rơi cuộc đời của chính mình.

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Đàn bà khôn giữ cho mình luôn xinh đẹp để cả đời không phải lo giữ chồng, đàn bà dại chăm chăm giữ chồng lại dễ mất chồng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn không chi tiêu hoang phí, họ luôn biết cách dùng tiền khoa học để có thể mua sắm những thứ mình thích mà không khiến chồng khó chịu. Đàn bà dại tiết kiệm từng đồng, chắt bóp chi tiêu cho bản thân mà dồn hết vào việc chăm sóc chồng con.

Đàn bà khôn dù bận đến mấy cũng không quên trang điểm khi ra đường, tẩy trang khi về nhà, đắp mặt nạ khi ngủ. Họ hiểu rằng thời gian là kẻ thù của nhan sắc, nếu không chăm chút ngay từ hôm nay thì phải đợi đến bao giờ. Đàn bà dại lâu lắm rồi chẳng mua chiếc đầm nào mới, ngay cả việc điểm thêm chút son cho môi thêm tươi tắn họ cũng không đoái hoài.

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Đàn bà khôn xem chăm sóc gia đình là niềm vui, đàn bà dại lại xem nó là trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn luôn đòi hỏi sự bình đẳng giới, họ không bao giờ chấp nhận việc ở nhà chăm con để chồng nuôi. Đàn bà dại nghe chồng bảo nghỉ việc ở nhà sẽ mở cờ trong bụng vì nghĩ chẳng ai sung sướng như mình.

Đàn bà khôn dù cá tính đến mấy vẫn hiểu rõ giá trị của bữa cơm gia đình, vẫn luôn cố gắng nấu cho chồng những món ăn ngon chứa đầy tình yêu sau giờ tan tầm. Đàn bà dại chống chế phụ nữ hiện đại không chui đầu vào xó bếp, thực chất là bởi họ nhác lười.

Đàn bà khôn dù mới cưới hay đã cưới 10 năm, 20 năm vẫn luôn ngọt ngào, dịu dàng và dành cho chồng những bất ngờ nho nhỏ, những quan tâm tinh tế. Đàn bà dại sau khi kết hôn mặc định chồng đã là chồng mình mà quên mất những mật ngọt yêu thương. Chỉ đến khi chồng vì thấy vợ vô tâm mà thay lòng đổi dạ thì họ mới rấm rứt khóc thương.

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Đàn bà dại lấy chồng 10 năm vẫn không đổi size quần áo, đàn bà dại mới sinh một đứa con đã tăng vài size là ít - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn luôn kiểm soát tốt cân nặng của mình, họ muốn mình phải luôn xinh đẹp, thanh thoát và hấp dẫn trong mắt mọi người chứ không riêng gì chồng. Ngoài việc sợ mình xấu, đàn bà khôn còn tiếc việc phải thay đổi toàn bộ quần áo trong tủ đồ. Đàn bà dại vì ỷ lại đã có chồng nên buông thả bản thân, thỏa sức ăn thả phanh mà quên mất mình đang đánh mất tất cả sự hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Đàn bà khôn mang thai hay sinh con cũng không bao giờ cố gắng ăn cho hai người để mình phát phì, con khó sinh. Họ tìm tòi, học hỏi và thu nạp những kiến thức nuôi dạy con khoa học để con phát triển toàn diện, bản thân mình đỡ khổ vì con. Đàn bà dại nuôi con theo bản năng, nuông chiều con hết mực nên sẽ khổ vì chúng cả đời.

Đàn bà khôn sẽ không cho chồng cơ hội ngoại tình bởi sống trong vòng tay của nàng đã khiến đàn ông đủ đầy yêu thương. Đàn bà dại chăm chăm giữ chồng, sợ chồng ngoại tình mà vô tình bóp nghẹt tình yêu.

Cuối cùng, đàn bà dù dại hay khôn nếu có chồng ngoại tình có thể ly hôn hoặc không nhưng nhất định đừng bao giờ cho anh ấy cơ hội phản bội bạn lần thứ hai. 

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Không phải mất chồng, đây mới là điều đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất

Đàn bà khôn hãy nhớ, chồng ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc, chỉ khi khổ vì kẻ không đáng mới phải tiếc.

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