Trước khi ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng hãy đọc bài viết này

Phụ nữ yêu 26/05/2018 11:56

Nếu đàn ông ngoại tình chỉ cần cúi đầu hối lỗi sẽ nhận được sự thứ tha thì đàn bà ngoại tình lại không may mắn như thế…

Một khi đàn bà đã không còn yêu thương chồng mình nữa tốt nhất hãy ly hôn, đừng dại ngã vào vòng tay đàn ông khác kẻo tan cửa nát nhà, nhục nhã với mẹ cha.

Trước khi ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng hãy đọc bài viết này - Ảnh 1
Phụ nữ bội bạc sẽ chẳng bao giờ nhận được sự thương xót hay tha thứ từ bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Đánh mất gia đình

Nếu đàn ông “say nắng” đàn bà khác mà quay đầu hối lỗi vợ thường dễ dàng cho qua thì đàn bà ngoại tình không may mắn như thế. Chồng luôn xem việc vợ phải chung thủy là chuyện hiển nhiên, thế nên nếu bạn bội bạc sẽ chẳng bao giờ nhận được sự thương xót hay tha thứ từ bạn đời.

2. Bị thiên hạ dèm pha

Thực chất chẳng cần chờ đến khi bị thiên hạ dèm pha đàn bà mới thấy tội lỗi, day dứt về việc mình làm. Đàn bà ngoại tình nào cũng sợ bị phát hiện, bị người khác tỏ thái độ khinh miệt, xem thường, sợ miệng lưỡi thế gian tàn độc. Ngay từ khi sống trái với lí trí đàn bà đã lường trước việc mình phải đối mặt với những hình phạt tàn nhẫn ấy, chỉ là vì quá yêu, quá mù quáng mà họ bất chấp mà thôi.

Trước khi ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng hãy đọc bài viết này - Ảnh 2
Những đàn bà sống hai lòng sẽ luôn trong trạng thái lo sợ, hoảng loạn và phập phồng hoang mang sợ bị phát giác những bội lừa bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

3. Dễ rơi vào khủng hoảng

Nếu bạn sống ngay thẳng sẽ chẳng phải lo lắng, sợ sệt bất cứ điều gì, càng không sợ người khác nghĩ gì về mình. Ngược lại, những đàn bà sống hai lòng sẽ luôn trong trạng thái lo sợ, hoảng loạn và phập phồng hoang mang sợ bị phát giác những bội lừa bấy lâu.

4. Tiếng xấu muôn đời

Ngoại tình có thể là sai lầm nhất thời của bạn ở thì hiện tại, nhưng sẽ là tiếng xấu muôn đời sau. Dù có ly hôn, có sống chân thành tử tế và kết hôn với người đàn ông khác thì người đời vẫn không ngừng đay nghiến bạn. Và tất nhiên, chồng mới dù yêu vợ đến mấy cũng phải kiêng dè trước quá khứ không đứng đắn của vợ mình.

Trước khi ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng hãy đọc bài viết này - Ảnh 3
Với con trẻ , mặc cảm về một gia đình không trọn vẹn, một mái ấm lạnh tanh sẽ ám ảnh chúng khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

5. Làm khổ con cái

Một khi đã có gia đình, con cái bạn nào chỉ sống cho riêng mình mà phải để tâm đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì. Nếu mẹ ngoại tình, những đứa con của họ sẽ phải sống trong một gia đình lạnh nhạt, buồn bã và cô độc. Chứng kiến cảnh mẹ cha không hạnh phúc, đánh nhau hay cự cãi sẽ khiến đứa trẻ tổn thương cả đời.

Với trẻ con, mặc cảm về một gia đình không trọn vẹn, một mái ấm lạnh tanh sẽ ám ảnh chúng khôn nguôi. Và cuối cùng, khi bố mẹ ly hôn vì một trong hai người phải bội con cái sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.

Không phải mất chồng, đây mới là điều đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất

Không phải mất chồng, đây mới là điều đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất

Đàn bà khôn hãy nhớ, chồng ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc, chỉ khi khổ vì kẻ không đáng mới phải tiếc.

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