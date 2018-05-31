Đàn bà không cần đẹp, chỉ cần có được tố chất này đã dư sức khiến chồng bị ‘bỏ bùa’

Đàn bà muốn được chồng yêu thương, cưng chiều đừng dại vung tiền học những khóa học quyến rũ đàn ông làm gì. Hãy tự khiến mình trở nên tự tin, có sức hút đến mức chồng muốn gắn bó cả đời mà không thèm của lạ.

Ngoài ra, việc khôn khéo trong cư xử, luôn đặt mình vào vị trí của người khác sẽ chứng tỏ được bạn là người hiểu chuyện, làm chồng hãnh diện vô cùng. Có một người vợ như thế hỏi sao chồng không thương yêu, chiều chuộng.

Đàn bà đừng quá an phận, cũng đừng tự đặt ra cho mình những giới hạn không được vượt qua. Sống như thế thì nhạt nhẽo, vô vị quá. Hãy tự tin thể hiện chính mình, hãy làm những điều mình muốn và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đàn bà muốn được chồng yêu trước tiên hãy yêu lấy chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách chăm sóc chính mình

Trước khi muốn chăm sóc yêu thương ai chính người phụ nữ phải biết cách thương yêu chính mình. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe, giữ cho bản thân luôn thơm tho, xinh đẹp để chính bạn là nguồn năng lượng tích cực của những người thân yêu.

Chỉ khi biết yêu thương chính mình, biết cách làm mình hạnh phúc bạn mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu không tin hãy thử sẽ biết ngay.

Mỗi khi vợ chồng bất hòa hay chồng làm gì sai một người vợ “vạn người mê” sẽ dịu giọng nói chuyện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn lòng lắng nghe

Thay vì hằn học, trách cứ mỗi khi vợ chồng bất hòa hay chồng làm gì sai một người vợ “vạn người mê” sẽ dịu giọng nói chuyện với chồng. Nàng sẽ sẵn lòng lắng nghe những tâm tư tình cảm, những lý lẽ giải thích để đưa ra những quyết định mang tính xây dựng thay vì vội vàng đạp đổ tất cả vì cái tôi cá nhân.

Ngoài ra, việc biết cách lắng nghe còn là lợi thế khiến bạn có được lòng tin yêu của chồng để mỗi khi có chuyện không vui chàng sẽ tìm đến bạn đầu tiên.

4. Kiệm lời

Đàn ông dù yêu đến mấy cũng phải lấy lòng khó chịu với người vợ suốt ngày ca cẩm, chê bai hay càm ràm bên tai chồng cả ngày. Nếu anh ấy làm điều gì khiến bạn không hài lòng, hãy nói một lần rồi thôi và đừng bao giờ nhắc lại những chuyện đã qua.

Việc bị vợ lải nhải bên tai khiến mọi đàn ông đều muốn ra khỏi nhà ngay lập tức. Và tất nhiên, khi đã ôm sẵn những hậm hực, cay nghiệt trong lòng những người chồng rất dễ nảy sinh tâm lý ngoại tình cho “bõ ghét” nhằm trả thù vợ.