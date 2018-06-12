Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Đàn bà không sống vì mình thì quá phí phạm tuổi xuân, không dám đòi những gì mình đáng có thì quá dại dột.

Đàn bà trước khi lấy chồng thường chăm sóc cho chính mình rất tốt, thế nhưng khi lấy chồng họ chuyển toàn bộ sự chăm sóc ấy cho chồng con mà quên mất chính mình. Đàn ông trước khi lấy vợ luôn chăm chăm mọi cách để lấy lòng phụ nữ, đến khi có được rồi lại trở nên dửng dưng đến lạnh lùng.

Khi lấy chồng, phụ nữ nào cũng mong sẽ có được cuộc sống lứa đôi ấm êm hạnh phúc, sẽ có những tháng ngày yên ả bên bạn đời đến khi răng long đầu bạc. Thế nhưng, đâu phải phụ nữ nào cũng có được những gì mình muốn, thậm chí họ còn phải chịu rất nhiều tủi hờn, thương tổn do chính người đàn ông mình yêu thương gây ra.

Một khi đã khiến bạn tổn thương, đau đớn nghĩa là anh ấy không còn trân trọng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, đàn ông tự cho mình quyền được cả thèm chóng chán, quyền được lăng nhăng gái gú, hết lần này đến lần khác làm vợ tổn thương. Đàn ông ích kỷ đến mức, họ xem việc mình ngoại tình là lẽ thường, vợ phải chấp nhận cho chồng có quan hệ bất chính với đàn bà khác là chuyện hiển nhiên. Thế nên đàn bà ơi, nếu chồng ngoại tình lần thứ 2 thì bạn còn tiếc nuối gì mà không tuyệt tình đi, hãy mặc xác người đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của bạn mà đơn phương ly hôn. Sống cảnh chung chồng đau đớn, khổ hèn thế nào ắt bạn đã nếm trải đủ rồi.

Chỉ sống với chồng vì con

Hai người yêu nhau có thể đến với nhau đơn giản chỉ vì yêu, thế nhưng khi cưới nhau họ lại cẩn thận dựa vào rất nhiều các yếu tố cần và đủ khác để quyết định. Đàn ông ngoài yêu còn cần vợ của mình tâm lý, hiểu chuyện, đảm đang, giỏi bếp núc... Đàn bà ngoài yêu còn cần chồng kiếm ra tiền, cầu tiến và nuông chiều mình.

Hãy ở bên người đàn ông khiến bạn hạnh phúc, đừng chấp nhận buông rơi đời mình bên người đàn ông khiến bạn mệt nhoài với biết bao đớn đau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong tất cả các tiêu chí ấy thì tình yêu mới là thứ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không. Đời đàn bà, nếu sống với chồng chỉ vì con, duy trì hôn nhân chỉ vì giữ bố cho con thì tốt nhất bạn nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy, đừng tự làm khổ mình thêm nữa.

Bạn cứ nghĩ mình đang hi sinh bản thân vì con, vì muốn trẻ có một gia đình vẹn tròn. Trong khi, chính những đứa trẻ khi biết bố mẹ không còn yêu thương nhau đều mong muốn bố và mẹ giải thoát cho nhau để có thể tìm được niềm vui mới. Việc chôn vùi thanh xuân, lãng phí thời gian và ép mình phải sống mòn mỏi bên người chồng mình không còn yêu là sai lầm tai hại đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải.