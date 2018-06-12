Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay

Phụ nữ yêu 12/06/2018 15:07

Đàn bà có thế hi sinh tất cả vì chồng vì con, thế nhưng khi đã rơi vào 1 trong 2 trường hợp này thì đừng chịu đựng thêm nữa. Không đáng đâu.

Đàn bà không sống vì mình thì quá phí phạm tuổi xuân, không dám đòi những gì mình đáng có thì quá dại dột.

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay - Ảnh 1
Đàn bà đừng bao giờ tự ru ngủ hay lừa bịp chính mình nếu cảm nhận được cuộc hôn nhân của mình có vấn đề -  Ảnh minh họa: Internet

Chồng bội bạc hết lần này đến lần khác

Khi lấy chồng, phụ nữ nào cũng mong sẽ có được cuộc sống lứa đôi ấm êm hạnh phúc, sẽ có những tháng ngày yên ả bên bạn đời đến khi răng long đầu bạc. Thế nhưng, đâu phải phụ nữ nào cũng có được những gì mình muốn, thậm chí họ còn phải chịu rất nhiều tủi hờn, thương tổn do chính người đàn ông mình yêu thương gây ra.

Đàn bà trước khi lấy chồng thường chăm sóc cho chính mình rất tốt, thế nhưng khi lấy chồng họ chuyển toàn bộ sự chăm sóc ấy cho chồng con mà quên mất chính mình. Đàn ông trước khi lấy vợ luôn chăm chăm mọi cách để lấy lòng phụ nữ, đến khi có được rồi lại trở nên dửng dưng đến lạnh lùng.

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay - Ảnh 2
Một khi đã khiến bạn tổn thương, đau đớn nghĩa là anh ấy không còn trân trọng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, đàn ông tự cho mình quyền được cả thèm chóng chán, quyền được lăng nhăng gái gú, hết lần này đến lần khác làm vợ tổn thương. Đàn ông ích kỷ đến mức, họ xem việc mình ngoại tình là lẽ thường, vợ phải chấp nhận cho chồng có quan hệ bất chính với đàn bà khác là chuyện hiển nhiên. Thế nên đàn bà ơi, nếu chồng ngoại tình lần thứ 2 thì bạn còn tiếc nuối gì mà không tuyệt tình đi, hãy mặc xác người đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của bạn mà đơn phương ly hôn. Sống cảnh chung chồng đau đớn, khổ hèn thế nào ắt bạn đã nếm trải đủ rồi.

Chỉ sống với chồng vì con

Hai người yêu nhau có thể đến với nhau đơn giản chỉ vì yêu, thế nhưng khi cưới nhau họ lại cẩn thận dựa vào rất nhiều các yếu tố cần và đủ khác để quyết định. Đàn ông ngoài yêu còn cần vợ của mình tâm lý, hiểu chuyện, đảm đang, giỏi bếp núc... Đàn bà ngoài yêu còn cần chồng kiếm ra tiền, cầu tiến và nuông chiều mình.

Đàn bà lấy chồng khổ mấy cũng chịu được,  riêng 1 trong 2 trường hợp này phải dứt tình đoạn nghĩa ngay - Ảnh 3
Hãy ở bên người đàn ông khiến bạn hạnh phúc, đừng chấp nhận buông rơi đời mình bên người đàn ông khiến bạn mệt nhoài với biết bao đớn đau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong tất cả các tiêu chí ấy thì tình yêu mới là thứ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không. Đời đàn bà, nếu sống với chồng chỉ vì con, duy trì hôn nhân chỉ vì giữ bố cho con thì tốt nhất bạn nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy, đừng tự làm khổ mình thêm nữa.

Bạn cứ nghĩ mình đang hi sinh bản thân vì con, vì muốn trẻ có một gia đình vẹn tròn. Trong khi, chính những đứa trẻ khi biết bố mẹ không còn yêu thương nhau đều mong muốn bố và mẹ giải thoát cho nhau để có thể tìm được niềm vui mới. Việc chôn vùi thanh xuân, lãng phí thời gian và ép mình phải sống mòn mỏi bên người chồng mình không còn yêu là sai lầm tai hại đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng phạm phải.

Đàn bà lấy chồng, hãy chọn người đàn ông thế này để cả đời hạnh phúc

Đàn bà lấy chồng, hãy chọn người đàn ông thế này để cả đời hạnh phúc

Không phải lắm của nhiều tiền, đây mới là mẫu đàn ông khiến vợ hạnh phúc cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều đàn bà không nên làm trường hợp đàn bà nên bỏ chồng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này