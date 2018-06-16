Là phụ nữ, đừng tự nhận mình khôn ngoan nếu chưa biết 5 điều này!

Là phụ nữ, dù thông minh xinh đẹp đến mấy cũng đừng dựa dẫm đàn ông, dừng cho họ cơ hội được xem thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thứ đàn bà cần nhất không phải là cuộc sống giàu sang, càng không phải là một người chồng soái ca. Thứ đàn bà cần nhất chính là được tự quyết mọi điều liên quan đến cuộc sống của chính mình, chỉ khi như thế họ mới có được bình yên, hạnh phúc.

Muốn làm chủ đời mình, muốn tự quyết định mọi điều liên quan đến cuộc sống của mình trước tiên phụ nữ phải làm ra tiền, phải nỗ lực kiếm tiền, dù ít hay nhiều. Khi yêu đương mặn nồng đàn ông có thể dễ dàng nói những lời hoa mỹ như “em cứ ở nhà anh nuôi”, “chỉ cần em chăm sóc con tử tế thì muốn gì anh cũng chiều”. Thế nhưng, đấy là khi tình cảm mặn nồng, đến khi bực dọc trong người, khi thay lòng đổi dạ anh ta sẽ không tiếc lời mắng nhiếc bạn là kẻ ăn bám, là đồ vô dụng.

Nếu muốn đàn ông trân trọng mình, đàn bà đừng cho họ cơ hội xem thường bạn. Hãy có cho mình một công việc, hãy kiếm tiền, dù ít cũng được. Bởi ngoài tiền, công việc còn mang đến cho bạn mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống, mang đến cho bạn những người bạn mới.

Nếu cứ động chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì bạn cũng bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không xấc xược với chồng

Đàn bà nên nhớ, đàn ông có thể vì người phụ nữ mình yêu mà làm tất cả, có thể vì yêu mà nhún nhường, chịu đựng sự nhõng nhẽo, vô lý của bạn. Thế nhưng, đàn ông sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị động chạm đến lòng tự tôn, bị vợ lên mặt dạy đời hay có thái độ xấc xược với mình.

Đừng ỷ rằng mình thông minh, xinh đẹp hay giỏi kiếm tiền thì chồng phải chịu lép vế. Nếu cứ động chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì bạn cũng bị cắm sừng.

3. Nói ra những gì mình muốn

Vợ chồng là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho nhau, nhưng không phải là hai mảnh ghép tròn trịa. Chắc chắn ai cũng có khuyết điểm, cũng có những điểm khiến đối phương khó chịu, bực bội. Thay vì bắt chồng phải tự hoàn thiện chính mình, tự hiểu những gì mình muốn bạn hãy thẳng thắn nói với anh ấy nguyện vọng của mình.

Đàn ông không phải là thánh nhân, càng không phải là chuyên gia tâm lý để có thể đoán biết tất cả những gì bạn đời cần.

Việc cứ mải miết hi sinh, câm lặng chịu đựng một người đàn ông không tốt hành hạ đời mình đồng nghĩa với việc bạn đang tự tước đi quyền được hạnh phúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Nắm được thì buông được

Đời đàn bà, khổ nhất chính là khi họ lụy tình, khi thừa biết đối phương bội bạc, thay lòng và gian trá nhưng vẫn không thể dứt bỏ, không dám quay lưng. Việc cứ mải miết hi sinh, câm lặng chịu đựng một người đàn ông không tốt hành hạ đời mình đồng nghĩa với việc bạn đang tự tước đi quyền được hạnh phúc của bản thân.

5. Tử tế với cha mẹ chồng

Chẳng đàn bà nào dám nói mình yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ ruột bởi chỉ cha mẹ mới là người sinh thành, nuôi dưỡng và yêu thương ta vô điều kiện. Dù không yêu cha mẹ chồng bằng bố mẹ ruột bạn vẫn hãy sống thật tử tế, chân thành với nhà chồng.

Hãy nhớ rằng, bố mẹ chồng là người đã sinh ra chồng của bạn, đã nuôi dạy anh ấy trở thành người đàn ông tử tế để bạn có được anh ấy trong đời.