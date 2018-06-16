Lời nhắn nhủ đắt giá của phụ nữ 40 đến phụ nữ 30, bạn hãy khắc cốt ghi tâm để cả đời an yên

Phụ nữ yêu 16/06/2018 17:54

13 lời khuyên dưới đây của phụ nữ 40 sẽ giúp phụ nữ 30 có được cuộc sống an yên, như ý, không biết ưu tư phiền muộn là gì.

Sau những tháng ngày bay nhảy, bồng bột của tuổi 20 phụ nữ 30 hãy chuẩn bị tinh thần để mưu cầu một cuộc sống ổn định, một cuộc đời giản dị và ngập tràn niềm vui. Đừng bất cần như thuở 20, cũng đừng quá vô tư kẻo đến khi 40 bạn phải hối tiếc về những tháng năm thanh xuân đã lãng phí.

Lời nhắn nhủ đắt giá của phụ nữ 40 đến phụ nữ 30, bạn hãy khắc cốt ghi tâm để cả đời an yên - Ảnh 1
Đàn bà 30 đừng chờ đàn ông tặng quà, hãy tự thưởng những thứ mình muốn bằng tiền của mình, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi được hưởng cảm giác mở quà mình tự mua - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi bạn 30, bạn không còn non trẻ như thuở 18, cũng không chông chênh như tuổi 25. Lúc này bạn đã có độ chín của sự trưởng thành, có sự già dặn của tuổi tác thế nên bạn đừng quên chăm sóc chính mình, đừng chờ đến khi thấy vết chân chim mới bắt đầu dưỡng da thì đã muộn.

2. Mỗi tháng, sau khi nhận lương hãy tự mua tặng mình một món quà. Nó có thể là chiếc túi bạn đang thích, chiếc đầm mới đơn giản chỉ là một bó hoa xinh xắn để thấy mình hạnh phúc hơn.

3. Đàn bà 30, nhất định phải có cho mình một công việc có thu nhập ổn định nhưng đừng ngại thử mình trước những cơ hội mới. Đừng vì sợ thất nghiệp mà không dám nhận một công việc mới, bởi cái gì mới cũng mở ra những ngã rẽ mới. Nó xứng đáng để bạn dấn thân.

4. Đừng phung phí tiền bạc, nhất định phải có cho mình một khoản tiền tiết kiệm để phòng khi ốm đau có thể tự lo cho chính mình.

Lời nhắn nhủ đắt giá của phụ nữ 40 đến phụ nữ 30, bạn hãy khắc cốt ghi tâm để cả đời an yên - Ảnh 2
Hãy cho mình được sống trọn vẹn với cảm xúc, đừng bắt mình trở thành nô lệ của công nghệ toàn thời gian - Ảnh minh họa: Internet

5. Hãy thức sớm hơn 30 phút để tập thể dục hay chỉ để đọc vài trang sách, hãy giúp bản thân được tận hưởng một buổi sáng tràn đầy năng lượng thay vì phải chạy hộc tốc đến nơi làm việc vì dậy muộn.

6. Thỉnh thoảng hãy cho mình sống không cần mạng xã hội, không điện thoại, cũng không email hay công việc ngoài giờ. Hãy cho mình được sống trọn vẹn những ngày ấy, đừng bắt mình trở thành nô lệ của công nghệ toàn thời gian.

7. Đàn bà 30 có đủ chín chắn, trưởng thành để tự quyết định mọi việc liên quan đến đời mình. Thế nên, dẫu có thất bại, dẫu có trắng tay thì hãy làm lại từ đầu chứ đừng làm phiền đến mẹ cha.

8. Ăn cơm tiệm cũng hay, nó giúp bạn tiết kiệm được thời gian nấu nướng, không phải rửa chén và được thưởng thức vô số món ngon. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên tìm hiểu vài công thức nấu ăn đơn giản để nhỡ trời mưa gió hay hết tiền vẫn không lo chết đói.

Lời nhắn nhủ đắt giá của phụ nữ 40 đến phụ nữ 30, bạn hãy khắc cốt ghi tâm để cả đời an yên - Ảnh 3
Tránh xa những người bạn tiêu cực sẽ giúp nửa đời còn lại không trở nên u sầu, buồn rũ - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn bà dù 20, 30 hay 40 cũng đừng bao giờ uống quá chén, bởi khi mất tỉnh táo bạn rất dễ đánh mất chính mình.

10. 30 tuổi rồi, đã đến lúc bạn sống cho chính mình, làm những điều khiến mình vui thay vì chấp nhận mọi sự sắp đặt của cha mẹ.

11. Nếu một đời người là 60 năm thì bạn đã đi hết ½ cuộc đời rồi, hãy sống thật tích cực, suy nghĩ lạc quan và tránh xa những người bạn tiêu cực để nửa đời còn lại không trở nên u sầu, buồn rũ.

12. Đàn bà tự lập là tốt, nhưng đừng tự cho mình được quyền xem thường đàn bà kém cỏi hơn hay vô tâm với người thân.

13. Cuối cùng, đàn bà muốn hạnh phúc hãy yêu lấy chính mình, làm mọi thứ để bản thân vui vẻ, khỏe mạnh và háo hức chờ đón ngày tiếp theo của cuộc đời.

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