Lén lút vụng trộm có gì vui thú mà đàn ông nào cũng mê mệt?

Phụ nữ yêu 22/11/2019 15:38

Đây chính là những điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi cặp bồ, phụ nữ có chồng nhất định phải đọc ít nhất một lần.

Nếu vẫn đang thắc mắc vì sao dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng đàn ông ngoại tình, vẫn ra ngoài lén lút vụng trộm, dây dưa không dứt với kẻ thứ ba thì đây chính là đáp án chính xác nhất.

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Được bồ nhí rót mật vào tai tất nhiên đàn ông ngoại tình nào cũng thích - Ảnh minh họa: Internet

1. Người tình lãng mạn, ngọt ngào

Nếu vợ thường đón chồng trở về sau giờ tan tầm bằng câu nói “sao giờ này anh mới về”, “anh làm gì mà giờ mới về”, nếu vợ thường ca thán phàn nàn chồng vì những điều vặt vãnh thì nhân tình không như thế.

Được bồ nhí rót mật vào tai, được nghe những lời yêu thương “em yêu anh nhất”, “sao anh đáng yêu thế”, “trên đời này chỉ có anh mới yêu em được như thế” tất nhiên đàn ông trăng hoa nào cũng chết mê chết mệt.

2. Thích cảm giác chinh phục

Những gì càng xa tầm với, càng khó có được sẽ càng kích thích máu hiếu chiến, thích chinh phục nơi đàn ông. Dẫu biết rằng mình đã là đàn ông có vợ nhưng người chồng ngoại tình nào nghĩ được nhiều.

Họ tìm mọi cách để tiếp cận, để có được sự chú ý, tình cảm của người phụ nữ hấp dẫn khác sau lưng vợ. Chờ đến khi đã có được trái tim của đối phương, dám chắc, trong mắt những người đàn ông bội bạc chỉ có mỗi người đến sau. Vợ lúc này chẳng còn chút giá trị nào trong lòng họ cả.

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Nếu vợ cứ chôn chặt những suy tư trong lòng, mặt nặng mày nhẹ với chồng chắc chắn sẽ khiến đàn ông chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. "Một cái lạ bằng một tạ cái quen"

Cuộc hôn nhân nào cũng có những thăng trầm, những khốn khó và xáo trộn. Chẳng cặp đôi nào hòa hợp đến mức chẳng bao giờ cãi nhau, hợp nhau mọi điều. Quan trọng nhất chính là cách bạn giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân để vợ chồng ngày càng yêu thương, gắn kết.

Nếu vợ cứ chôn chặt những suy tư trong lòng, mặt nặng mày nhẹ với chồng chắc chắn sẽ khiến đàn ông chán vợ. Ra ngoài, gặp người phụ nữ luôn vui tươi, hoạt bát và thân thiện khác xa với vợ bảo sao chồng không mê cho được.

4. Bồ nhí thẳng thắn chuyện gối chăn

Một người phụ nữ đoan chính sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bước chân vào mối quan hệ tay ba, ngang nhiên phá hoại hôn nhân của phụ nữ khác. Chỉ phụ nữ lẳng lơ mới chấp nhận kiếp chung chồng, dùng chung đàn ông.

Vì tìm thấy người phụ nữ sẵn sàng làm tiểu tam, yêu đương vụng trộm trong bóng tối nên việc cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ cùng lúc sẽ khiến đàn ông lăng nhăng phấn khích vô cùng.

Hơn cả, nếu vợ chẳng bao giờ dám nói về những khát khao, mong muốn khi gần gũi thì bồ nhí lại thẳng thắn đòi hỏi. Nhờ thế, chuyện ấy với bồ nhí khiến đàn ông phát cuồng như uống phải bùa mê thuốc lú.

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Chúng ta có thể chắc chắn rằng kẻ thứ ba là người biết yêu thương, chăm sóc chính mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Bồ nhí chăm làm đẹp

Chưa vội bàn đến kỹ năng gối chăn, cũng không nói đến mức độ yêu chiều mà vợ hay nhân tình dành cho đàn ông. Thế nhưng, chúng ta có thể chắc chắn rằng kẻ thứ ba là người biết yêu thương, chăm sóc chính mình.

Vì vẫn độc thân, có nhiều thời gian nên nhân tình chăm chỉ dưỡng da, trang điểm hay quần là áo lượt. Trong khi đấy, phụ nữ có gia đình dù yêu thương bản thân đến mấy cũng chẳng rảnh rang được như thế.

Sự đối lập trong cách chăm sóc ngoại hình, sự khác biệt về quỹ thời gian của vợ và nhân tình khiến đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng khó lòng cắt đứt với bồ nhí. 

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