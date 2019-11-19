Những khác biệt khiến đàn bà cũ như bùa mê thuốc lú, đàn ông nào cũng say mê cuồng nhiệt

Đây chính là những nét hấp dẫn khó cưỡng của đàn bà cũ, khiến họ chẳng cần dùng đến bùa yêu đàn ông vẫn say đứ đừ, nguyện cả đời che chở, yêu thương.

Nếu vẫn đang thắc mắc vì sao đàn bà cũ, không còn son rỗi nhưng vẫn khiến đàn ông độc thân tình nguyện bảo bọc, chở che, yêu thương cuồng nhiệt thì đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Dẫu đã trải qua một cuộc bể dâu nhưng đàn bà cũ vẫn mềm yếu, dịu dàng như bản năng - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn bà cũ vô cùng nữ tính Đa phần đàn bà cũ thường có cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ. Họ trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con mà không có sự giúp đỡ của chồng bên cạnh. Gồng mình để trở nên mạnh mẽ, bảo vệ con cái là thế nhưng thực chất họ vẫn là một người phụ nữ yếu mềm, nữ tính.

Trong khi đấy, bản năng của đàn ông lại luôn muốn bảo vệ những người phụ nữ mong manh. Chẳng cần cố gắng tỏ ra hấp dẫn để mời gọi, sự duyên dáng, nữ tính đã dư sức khiến phụ nữ một đời chồng khiến lắm người mê mệt. Sự cá tính, thông minh và khí chất ngời ngời ấy sẽ khiến đàn ông khát khao chinh phục - Ảnh minh họa: Internet 2. Tự tin, độc lập Nếu những cô nàng son rỗi thường chỉ mong lấy được người đàn ông giàu có để dựa dẫm, ăn sung mặc sướng mà chẳng cần lao động thì đàn bà một đời chồng không như thế. Người phụ nữ từng trải có sự tự tin, độc lập và bản lĩnh ngoan cường để chẳng cần ăn bám bất cứ ai họ vẫn có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy.

Sự cá tính, thông minh và khí chất ngời ngời ấy sẽ khiến đàn ông khát khao chinh phục. Họ muốn có được tình yêu của người phụ nữ quyến rũ ấy, muốn hẹn hò với sự thú vị, hấp dẫn khó cưỡng ấy. Chính nhờ có sự từng trải nên đàn bà cũ biết cách quan tâm, săn sóc và cư xử khiến đàn ông luôn cảm thấy bình yên, thoải mái khi kề cận - Ảnh minh họa: Internet 3. Từng trải, cư xử khéo léo Vì đã từng đổ vỡ hôn nhân, đã đánh mất hạnh phúc một lần nên phụ nữ ly hôn rất trân trọng những gì mình đang có. Họ chẳng dại đỏng đảnh, hờn ghen vô cớ hay bắt đối phương phải răm rắp nghe theo mọi yêu sách của mình. Ngược lại, chính nhờ có sự từng trải nên đàn bà cũ biết cách quan tâm, săn sóc và cư xử khiến đàn ông luôn cảm thấy bình yên, thoải mái khi kề cận. Phụ nữ ly hôn vẫn thường được gọi là đàn bà đã cũ, thế nhưng, cũng chính sự từng trải, những thăng trầm trong quá khứ đã khiến họ trở nên khác biệt, cuốn hút hơn rất nhiều. Chỉ những đàn ông tinh tế mới có thể nhận ra giá trị ấy.

3 việc phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, chị em chớ dại phạm phải Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở thành người phụ nữ kém duyên trong mắt đàn ông, nếu không sớm bỏ ngay thì đừng trách vì sao đời mình truân chuyên, hôn nhân bất hạnh.

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