Cái giá quá đắt mà phụ nữ không dám buông bỏ, níu kéo chồng ngoại tình nào cũng phải trả

Phụ nữ yêu 12/11/2019 17:40

Phụ nữ nào cũng phải trả giá cho việc không dám kết thúc cuộc hôn nhân thất bại, nhẫn nhục ở lại bên người chồng ngoại tình, trăng hoa bên ngoài.

Là một người vợ, bạn hoàn toàn có quyền chủ động ly hôn nếu phát hiện chồng ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài. Nếu không có dũng khí để buông bỏ, không đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau mà cam tâm gánh chịu những thiệt thòi, thương tổn bằng việc tiếp tục chung sống với gã đàn ông tệ bạc ấy thì cả đời này bạn sẽ bị 3 nỗi đau này dằn vặt.

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Vết thương lòng chồng ngoại tình sẽ khiến phụ nữ bị ám ảnh cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nguôi ngoai

Miệng phụ nữ có thể nói lời tha thứ cho đàn ông ngoại tình nhưng tâm trí họ sẽ chẳng bao giờ cho qua. Nỗi đau bị người đàn ông đầu ấp tay gối phản bội, sẵn sàng chà đạp lên gia đình để leo lên giường với đàn bà khác sẽ khiến người vợ day dứt cả đời.

Vết thương lòng ấy sẽ khiến phụ nữ tổn thương bị ám ảnh một cách đáng sợ. Họ luôn bị những ký ức đau khổ làm cho mệt mỏi, rã rời và chẳng thể nào yêu chồng được như thuở xưa.

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Nếu đã có máu trăng hoa thì dẫu vợ có tài năng, xinh đẹp và khéo chiều chồng đến mấy đàn ông cũng chẳng màng mà hả hê ái ân với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Lo sợ bị phản bội lần thứ hai

Không ngoa khi nói chung thủy là một dạng ý thức. Nếu đối phương đã một lòng một dạ, sắt son cả đời thì dẫu gái lại có dâng tận miệng họ cũng chẳng thèm đoái hoài. Ngược lại, nếu đã có máu trăng hoa thì dẫu vợ có tài năng, xinh đẹp và khéo chiều chồng đến mấy họ cũng chẳng màng mà hả hê ái ân với đàn bà khác.

Giống như con chim sợ cành cong, một lần bị chồng lừa dối sẽ khiến phụ nữ có chồng ngoại tình nơm nớp lo sợ bị phản bội lần thứ hai. Dù không nói ra, nhưng lòng họ chưa bao giờ ngưng hoài nghi bạn đời.

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Giữ lại một gia đình trống rỗng, giữ một người cha vô đạo đức cho con mà chẳng hề hiểu rằng hành động ấy chỉ khiến họ lãng phí thanh xuân trong vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Lãng phí thanh xuân

Rất nhiều người vợ lấy nhầm đàn ông trăng hoa làm chồng nhưng không dám ly hôn vì sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng. Họ chấp nhận níu kéo đàn ông bội bạc để giữ lại một gia đình trống rỗng, giữ một người cha vô đạo đức cho con mà chẳng hề hiểu rằng hành động ấy chỉ khiến họ lãng phí thanh xuân trong vô nghĩa.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, thanh xuân là hữu hạn, thời gian một khi đã trôi qua sẽ không trở lại. Thay vì ép bản thân phải già đi trong đớn đau, khổ hạnh sao bạn không cho phép mình được đá phăng kẻ lăng nhăng kia ra khỏi đời để sống vui vẻ, hạnh phúc.

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Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở thành người phụ nữ kém duyên trong mắt đàn ông, nếu không sớm bỏ ngay thì đừng trách vì sao đời mình truân chuyên, hôn nhân bất hạnh.

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