3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông càng ngắm càng say, chẳng cần ‘bùa yêu’ vẫn mê mệt cả đời

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, chỉ cần ứng xử thông minh bạn đã trở thành người phụ nữ hấp dẫn nhất, khiến đàn ông mê mệt cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đúng như câu thơ “uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”, đây là mẫu phụ nữ hấp dẫn đến mức có thể khiến đàn ông say mê cả đời ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Ngược lại, một người phụ nữ thông minh, ứng xử khôn khéo lại dễ dàng chiếm được cảm tình của phái mạnh. Đa phần đàn ông đều thừa nhận rằng, phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt họ chính là khi cô ấy thể hiện được sự điềm đạm, tinh tế của mình trong cách ứng xử, giao tiếp.

Đàn ông cực ghét phụ nữ lắm lời, thích khoe mẽ về bản thân. Dù bạn có giàu có, tài năng hay xinh đẹp đến mấy nhưng lại ăn nói trịch thượng, hống hách thì dù có “cho tiền” đàn ông cũng chẳng thèm rớ tới.

Càng lạnh lùng, lý tính và khó tiếp cận thì phụ nữ cuốn hút sẽ khiến người đối diện mê mệt không rời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống lý trí

Phụ nữ vốn là kiểu người sống tình cảm, chân thành và dễ dàng trút hết tâm can với người đàn ông mình yêu thương. Vậy nhưng, nếu quá lụy tình, để tình cảm của mình dễ dàng bị dao động bởi những yếu tố bên ngoài thì bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo trong mắt đàn ông.

Càng lạnh lùng, lý tính và khó tiếp cận thì phụ nữ cuốn hút sẽ khiến người đối diện mê mệt không rời. Không chỉ khiến chàng kiêng nể, nữ cường nhân còn khiến anh ấy không dám “qua mặt”.

Đàn ông nào cũng đánh giá cao những người phụ nữ có trái tim thiện lương, hiền lành - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thiện lương

Dù kiệm lời, ít nói và khô khan là thế nhưng thực chất đàn ông vẫn sống rất tình cảm. Họ đánh giá cao những người phụ nữ có trái tim thiện lương, hiền lành và biết đỡ đần người khác.

Giữa một người phụ nữ đanh đá chua ngoa và cô nàng dịu dàng, tốt tính chắc chắn đàn ông nào cũng bị hút chặt bởi người phụ nữ hiền dịu.

Thay vì cố gắng dùng phấn son hay hàng hiệu để tạo nên giá trị của mình, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nỗ lực để trở thành một trong ba mẫu phụ nữ hấp dẫn trên đã dư sức khiến chàng si mê một đời, nửa bước không rời, ngày càng nuông chiều hết mực.