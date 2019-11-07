Không phải bị chồng ‘cắm sừng’, đây mới là 3 nỗi bất hạnh ê chề nhất đời phụ nữ

Phụ nữ yêu 07/11/2019 16:58

Nếu nghĩ bị chồng phản bội, lén lút vụng trộm bên ngoài là nỗi nhục lớn nhất đời mình thì bạn đã nhầm. Thực chất, phụ nữ bất hạnh nhất là khi phạm phải 3 tội lỗi tày trời này.

Muốn biết một người phụ nữ bất hạnh hay hạnh phúc, khổ đau hay viên mãn chỉ cần dựa vào 3 điều này sẽ rõ.

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Người phụ nữ bất hạnh nhất là khi chồng không thể tin cậy mà giao tiền cho vợ, luôn nơm nớp lo sợ bạn đời 'phá của' - Ảnh minh họa: Internet

Không biết cách quản lý tài chính

Phụ nữ đừng vội tự hào khi số dư trong tài khoản tăng lên mỗi ngày nhưng bản thân lại già nua trước tuổi. Cũng đừng vội vàng khoe mẽ khi dát lên người đầy hàng hiệu nhưng lại chẳng có đồng nào trong sổ tiết kiệm.

Quá hà tiện, quá phung phí đều không tốt. Bởi lẽ, nếu có tiền nhưng lại không biết cách tiêu tiền khôn ngoan, quản lý tài chính khoa học thì cả đời này bạn sẽ chẳng thể khiến cuộc sống của mình khấm khá hơn.

Hãy nhớ, phụ nữ lấy chồng, dù chồng giàu sang hay nghèo khó thì người vợ vẫn cần học cách khiến tiền đẻ ra tiền, cùng bạn đời hoạch định những kế hoạch lâu dài cho cả gia đình. Hãy để chồng có thể tin cậy mà giao tiền cho vợ, thay vì nơm nớp lo sợ bạn đời “phá của”.

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Phụ nữ có suy nghĩ lấy chồng theo chồng, nguyện làm tất cả vì nhà chồng mà quên mất sự tồn tại của bố mẹ ruột là điều không thể chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Bất hiếu với mẹ cha

Dù là đàn ông hay phụ nữ, con gái hay con trai thì bạn vẫn là nhúm ruột của mẹ cha, vẫn là đứa con cha mẹ dốc lòng yêu thương, nuôi dạy. Thế nên, dù lấy chồng, sinh con, rời xa cha mẹ để đi làm dâu thì phụ nữ thông minh vẫn chẳng ngần ngại hay lo sợ điều gì mà không dám báo hiếu mẹ cha.

Chẳng cần cho bố mẹ quá nhiều tiền, mua cho họ những món đồ đắt đỏ. Những cuộc điện thoại hỏi han sức khỏe, chuyến thăm nhà, về ăn Tết nhà ngoại chính là món quà vô giá mà người cha, người mẹ có con gái nào cũng muốn được nhận.

Thế nên, phụ nữ có suy nghĩ lấy chồng theo chồng, nguyện làm tất cả vì nhà chồng mà quên mất sự tồn tại của bố mẹ ruột là điều không thể chấp nhận.

Thậm chí, sợ vô ơn, hời hợt và “máu lạnh” ấy không chỉ khiến phụ nữ khờ dại mang tội bất hiếu mà nửa đời còn lại bạn phải hối tiếc, ề chề với sai lầm tai hại này của mình.

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Không chỉ nơm nớp lo sợ con gây ra chuyện chẳng lành, bạn còn phải đối diện với vô vàn hệ lụy từ việc dạy con sai cách gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Quá nuông chiều con

Dẫu biết rằng cha mẹ nào cũng thương yêu, cũng muốn bảo bọc con cái của mình. Vậy nhưng, nếu bạn nuông chiều con đến mức thỏa hiệp với mọi yêu sách của trẻ thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ trở thành đứa trẻ hư hỏng, không thể uốn nắn, dạy dỗ.

Thất bại lớn nhất đời một người phụ nữ không phải là lấy nhầm chồng, yêu nhầm người mà là dạy con sai cách. Sinh con ra nhưng lại không biết cách giáo dục trẻ trở thành người tử tế, sống có ích thì cả đời này bạn sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Hơn cả, một trong những điều đàn ông ghét ở phụ nữ chính là việc bạn quá yếu mềm khi dạy dỗ con.

Không chỉ nơm nớp lo sợ con gây ra chuyện chẳng lành, bạn còn phải đối diện với vô vàn hệ lụy từ việc dạy con sai cách gây ra.

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