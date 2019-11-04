3 bí mật phụ nữ chớ dại nói với bất cứ ai, kể cả gia đình hay bạn thân

Phụ nữ yêu 04/11/2019 17:21

Đây là những bí mật sống để dạ chết mang theo, dù có cạy miệng phụ nữ khôn ngoan cũng không tiết lộ với bất cứ ai, kể cả người nhà hay bạn thân.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ dại dột tiết lộ những bí mật này với bất cứ ai, bởi nếu trót dại làm thế hôn nhân ắt trục trặc, vợ chồng không có lấy một ngày yên ổn.

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Phụ nữ khôn ngoan chẳng khờ dại đi kể xấu chồng khắp nơi, khiến hình ảnh của chồng trong mắt người đời trở nên tệ hại - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu của chồng

Chẳng có người chồng nào hoàn hảo, cũng giống như phụ nữ vẫn có những thiếu sót. Cuộc sống hôn nhân là những ngày cả hai vợ chồng cùng hoàn thiện nhau, cùng thay đổi tích cực để vun vén hạnh phúc lứa đôi.

Nếu chồng có những thói xấu, phụ nữ thông minh sẽ khéo léo nhắc nhở, góp ý để bạn đời thay đổi. Họ chẳng khờ dại đi kể xấu chồng khắp nơi, khiến hình ảnh của chồng trong mắt người đời trở nên tệ hại.

Phụ nữ khôn hãy nhớ, “xấu chàng hổ thiếp”, sau khi đã giải tỏa những bức xúc, hằn học trong lòng thì thứ bạn phải nhận lấy không chỉ là tình cảm vợ chồng sứt mẻ mà còn khiến anh ấy khó chịu vô cùng.

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Nếu phụ nữ khờ dại tung hê mọi chuyện, đi thọc mạch, kể xấu gia đình chồng với thiên hạ thì phụ nữ khôn ngoan không như thế - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu nhà chồng

Phải rời xa ruột thịt để đi làm dâu, để chung sống với gia đình chồng khiến phụ nữ có gia đình gặp phải khá nhiều áp lực. Không chỉ cảm giác xa lạ, những khác biệt trong lối sống, cách hành xử và cả hai nếp sống khác nhau sẽ khiến nàng dâu mới và gia đình chồng xảy ra không ít mâu thuẫn.

Vậy nhưng, nếu phụ nữ khờ dại tung hê mọi chuyện, đi thọc mạch, kể xấu gia đình chồng với thiên hạ thì phụ nữ khôn ngoan không như thế.

Cô ấy sẽ nhẫn nại giải thích với mẹ chồng, chân thành đối đãi tử tế với gia đình chồng và nhờ chồng giúp đỡ. Nhờ thế, sống chung với mẹ chồng sẽ không con là nỗi sợ.

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Cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là cùng nhau lắng nghe, chia sẻ để có được hạnh phúc nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chê bai chuyện gối chăn của chồng

Nếu tình yêu giúp các cặp đôi có được hạnh phúc tinh thần thì tình dục sẽ giúp họ có được sự viên mãn trong hôn nhân. Càng hòa hợp chuyện gối chăn tình cảm vợ chồng sẽ thêm viên mãn, gắn bó như keo sơn.

Phụ nữ tinh tế sẽ chẳng bao giờ mang những điều thầm kín, riêng tư của vợ chồng mình đi tám chuyện với bất cứ ai. Bởi lẽ, cách giữ chồng khôn ngoan nhất chính là cùng nhau lắng nghe, chia sẻ để có được hạnh phúc vẹn tròn.

3 thói xấu khiến phụ nữ lận đận tình duyên, hôn nhân bất hạnh

3 thói xấu khiến phụ nữ lận đận tình duyên, hôn nhân bất hạnh

Nếu không sớm bỏ ngay 3 thói xấu này, chị em đừng trách vì sao đời mình mãi long đong lận đận, nỗ lực đến mấy vẫn không thoát khỏi kiếp phụ nữ bất hạnh, một đời gian truân.

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