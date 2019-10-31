Phụ nữ ngoại tình, sau những phút giây vụng trộm, những khoái lạc trên giường là những nỗi sợ đeo bám dai dẳng không dứt này.

Đằng sau sự kích thích của mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, của những ái ân cuồng dại, trong lòng phụ nữ ngoại tình nào cũng chất chứa 3 nỗi sợ hãi này.

Không chỉ đánh mất gia đình, phụ nữ ngoại tình còn sợ đánh mất cả lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ thanh danh bị hủy hoại

Dẫu có gan lén lút vụng trộm với người thứ ba sau lưng chồng, có gan đánh đổi tất cả những gì mình đang có để lên giường với nhân tình nhưng đàn bà ngoại tình nào cũng sợ bị phát hiện chuyện xấu của mình.

Bởi lúc đấy, họ không chỉ đánh mất gia đình, mà còn đánh mất cả lòng tự trọng và chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời.

Không chỉ mẹ cha mất mặt, con cái tủi hờn, chính người phụ nữ “cắm sừng” chồng còn phải sống cả đời trong danh nghĩa phụ nữ phản bội chồng. Vậy nên, phụ nữ một khi ngoại tình đều sợ bị phát hiện.

2. Sợ bị chồng bỏ

Nếu chồng ngoại tình, phụ nữ có thể chấp nhận cho qua, cho đối phương cơ hội để làm lại từ đầu, để giữ lấy gia đình. Vốn dĩ, phụ nữ yếu mềm và bao dung, sẵn sàng dung thứ cho kẻ quay đầu. Vậy nhưng, đàn ông nào được như thế.

Nếu phát hiện vợ ngoại tình, dù yêu đến mấy đàn ông cũng sẽ đòi ly hôn ngay lập tức. Lòng tự tôn và cái tôi khiến những người chồng không thể chấp nhận chung sống với người vợ thay lòng đổi dạ, trơ tráo cởi đồ ăn nằm với đàn ông khác dù cô ấy có hối lỗi đến mấy.

3. Sợ bị người tình phá hoại hôn nhân

Khi bước vào mối tình trong bóng tối, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều vì mong muốn được tận hưởng cảm giác mới mẻ, kịch tính và thú vị hơn trong đời sống tình cảm. Sự lén lút, rụt rè càng kích thích phụ nữ dấn thân vào mối tình ngang trái.

Thế nhưng, nếu chọn giữa nhân tình và chồng đa phần chị em vẫn sẽ quyết định duy trì hôn nhân. Vậy nên, họ sợ người tình sẽ phá hoại cuộc sống hiện tại của mình, sẽ bung bét tất cả và bám riết không buông dù họ đã muốn dứt khoát. Người thứ ba cứ dây dưa, lằng nhằng chính là điều phụ nữ ngoại tình vô cùng khiếp sợ.

4 thứ đàn ông chỉ hào phóng với người phụ nữ mình yêu Một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng tiếc 4 thứ này với người phụ nữ của mình, ngược lại, nếu chàng keo kiệt chúng thì bạn nên xem lại mối quan hệ của mình.

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