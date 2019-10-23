4 thứ đàn ông chỉ hào phóng với người phụ nữ mình yêu

Một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng tiếc 4 thứ này với người phụ nữ của mình, ngược lại, nếu chàng keo kiệt chúng thì bạn nên xem lại mối quan hệ của mình.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, bản thân có lấy nhầm chồng hay không phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem chồng có cho mình đủ 4 thứ này hay không sẽ rõ. Một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ luôn muốn được lắng nghe, chia sẻ mọi điều với người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet 1.Thời gian lắng nghe vợ tâm sự Đàn ông thường than phiền phụ nữ lắm lời, nói quá nhiều, càm ràm quá nhiều khiến họ bực bội. Vậy nhưng, một người đàn ông yêu vợ sẽ có cách hành xử hoàn toàn khác trước những lời bức xúc vợ thốt ra.

Thay vì cau có, khó chịu mà hằn học “em phiền quá”, người chồng yêu vợ sẽ nhẫn nại lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của vợ. Chàng hiểu rằng, bạn đời đang cần được chia sẻ, cần được cân bằng cảm xúc. Sẵn sàng làm sọt rác để vợ trút giận chính là cách những người chồng thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương. Đưa vợ đi mua sắm, nhìn thấy cô ấy vui vẻ, thích thú với những món đồ ưng ý đã khiến đàn ông thương vợ mãn nguyện - Ảnh minh họa: Internet 2. Đi mua sắm cùng vợ Đàn ông nào cũng thích vợ ăn mặc đẹp, trang điểm thanh lịch để có thể khiến mình hãnh diện khi sánh bước. Tuy nhiên, đàn ông ích kỷ, gia trưởng thường chẳng bao giờ chịu dành thời gian đi mua sắm cùng vợ. Thậm chí, họ còn xem đấy là việc làm vô bổ, mất thời gian không đáng.

Một người đàn ông thương vợ lại khác. Chẳng những góp ý để vợ mặc đẹp hơn, họ còn ân cần chọn cho bạn đời những mẫu quần áo phù hợp. Đưa vợ đi mua sắm, nhìn thấy cô ấy vui vẻ, thích thú với những món đồ ưng ý đã khiến chàng mãn nguyện. Yêu vợ, thương con nên người chồng tử tế sẽ chủ động xắn tay giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái - Ảnh minh họa: Internet 3. Giúp vợ việc nhà Nếu lấy phải người chồng sẵn sàng buông câu “việc nhà là việc của đàn bà” với vợ thì chứng tỏ phụ nữ đã lấy nhầm người. Nên nhớ, phụ nữ thời nay có sự nghiệp riêng, có khả năng kiếm tiền thì đương nhiên hôn nhân phải bình quyền, chồng phải chia sẻ việc nhà chứ không phải là đùn đẩy hết cho vợ. Yêu vợ, thương con, là một người đàn ông chung thủy nên chồng tử tế sẽ chủ động xắn tay giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Họ xem đấy là trách nhiệm mà mọi người chồng phải san sẻ, chẳng chờ vợ phải nhắc nhở nửa lời. Một người đàn ông tử tế, một người chồng chung thủy sẽ luôn muốn nhìn thấy người bạn đời của mình kể cả khi đi ngủ lẫn khi thức giấc - Ảnh minh họa: Internet 4. Quay mặt vào nhau khi ngủ Chỉ khi chán ngán vợ, thấy chướng tai gai mắt đàn ông mới quay lưng với vợ khi ngủ. Họ quay lưng với vợ cũng như cách họ quay lưng với cuộc sống hôn nhân, đã chẳng còn chút tình cảm nào với bạn đời hoặc hôn nhân đang bế tắc cùng cực. Một người đàn ông tử tế, một người chồng chung thủy sẽ luôn muốn nhìn thấy người bạn đời của mình kể cả khi đi ngủ lẫn khi thức giấc.

Đàn ông nào cũng khát khao có được người phụ nữ này trong đời Nếu nghĩ chỉ cần ngực nở mông cong đã dư sức “đốn tim” mọi đàn ông thì bạn đã nhầm. Thực chất, đây mới là người phụ nữ quyến rũ mà phái mạnh khát khao chiếm hữu nhất.

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