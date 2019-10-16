Khi vợ chồng cãi nhau, chỉ đàn ông thương vợ mới làm được 4 điều này

Phụ nữ yêu 16/10/2019 04:46

Nếu lấy được người đàn ông thương vợ, sẵn lòng làm điều này khi vợ chồng cãi nhau thì cả đời phụ nữ sẽ sống trong hạnh phúc, được nuông chiều như bà hoàng.

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống ắt có lúc bất hòa, mâu thuẫn. Vậy nhưng, khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này cho bạn đời.

dan ong thuong vo 1

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ - Ảnh minh họa: Internet

1. Chủ động nói lời xin lỗi

Khi cãi nhau, chúng ta thường khó lòng kiểm soát cảm xúc của mình. Những bực dọc khó chịu, những uất ức trong lòng sẽ khiến cả hai dễ dàng thốt ra những lời khiến đối phương tổn thương, đau lòng mãi.

Vậy nhưng, một người chồng yêu vợ sẽ luôn biết cách nhún nhường trước bạn đời. Họ sẵn sàng dẹp bỏ tự ái để chủ động nhận sai, sẵn sàng nói lời xin lỗi để xoa dịu trận chiến. Chàng sẵn lòng nhận sai vì không muốn vợ phải buồn lòng dù họ không làm gì có lỗi.

Bởi lẽ, người đàn ông yêu thật lòng quan niệm rằng, làm vợ buồn là lỗi của anh ấy. Đã là chồng thì nên bao dung với vợ, so đo tính toán với cô ấy quả không xứng mặt nam nhi.

dan ong thuong vo 2
Đàn ông yêu vợ dù giận đến mấy cũng chẳng dại ăn nói hàm hồ, bởi khiến vợ tổn thương thì lòng họ nào vui sướng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không nặng lời với vợ

Rất nhiều đàn ông khi cãi nhau sẵn sàng dùng những lời nặng nề để tổn thương vợ. Thậm chí, họ còn văng tục, chửi thề để lấn át vợ, để bạn đời sợ hãi mà nín lặng, không dám hó hé nửa lời.

Tưởng rằng chiếm được thế thượng phong, khiến vợ khúm núm sợ hãi mà phục tùng nhưng thực chất, hành động ấy sẽ đẩy hôn nhân đến vực thẳm. Sẽ khiến người vợ vì thấy chồng không tôn trọng mình mà chán chồng.

Đàn ông yêu vợ dù giận đến mấy cũng biết cách tiết chế lời nói. Họ chẳng dại ăn nói hàm hồ, bởi khiến vợ tổn thương thì lòng họ nào vui sướng.

dan ong thuong vo 3
Không trách cứ, càng không mang chuyện cũ ra đay nghiến chính là cách người đàn ông tử tế ứng xử với bạn đời mỗi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Không bới móc quá khứ

Người chồng thương vợ sẽ chẳng nhớ những điều đã qua, những lỗi lầm đã cũ trong quá khứ. Họ sống hướng về tương lai với mong muốn cùng người phụ nữ của mình vun đắp một cuộc hôn nhân ấm êm, hạnh phúc chứ chẳng dại bởi móc quá khứ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

Không trách cứ, càng không mang chuyện cũ ra đay nghiến chính là cách người đàn ông tử tế ứng xử với bạn đời mỗi khi cãi nhau.

dan ong thuong vo 4
Dù giận vợ đến mấy, dù bực dọc đến đâu thì người chồng chung thủy sẽ chẳng dại đem vợ ra hơn thua, chà đạp - Ảnh minh họa: Internet

4. Không so sánh vợ với phụ nữ khác

Phụ nữ vốn nhạy cảm, luôn cảm thấy khó chịu khi bị mang ra so sánh với người khác, đặc biệt là phụ nữ khác. Tất nhiên, một người đàn ông tâm lý sẽ thừa hiểu điều ấy. Dù có đánh chết thì người chồng tử tế cũng không dám xem thường, hạ thấp danh dự của vợ.

Dù giận vợ đến mấy, dù bực dọc đến đâu thì người chồng chung thủy sẽ chẳng dại đem vợ ra hơn thua, chà đạp. Bởi lẽ, trong thâm tâm họ, vợ vẫn là người phụ nữ đáng được trân trọng nhất.

3 lý do khiến đàn ông ngoại tình chết mê chết mệt, mãi dây dưa không dứt với bồ nhí

3 lý do khiến đàn ông ngoại tình chết mê chết mệt, mãi dây dưa không dứt với bồ nhí

Dù biết ngoại tình là sai, lên giường với đàn bà khác là có lỗi với vợ nhưng đàn ông ngoại tình vẫn mãi dây dưa với bồ nhí chính là vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu vợ đàn ông yêu thật lòng đàn ông chung thủy

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này