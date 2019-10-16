Khi vợ chồng cãi nhau, chỉ đàn ông thương vợ mới làm được 4 điều này

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chờ đến khi cãi nhau sẽ rõ - Ảnh minh họa: Internet

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống ắt có lúc bất hòa, mâu thuẫn. Vậy nhưng, khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này cho bạn đời.

Vậy nhưng, một người chồng yêu vợ sẽ luôn biết cách nhún nhường trước bạn đời. Họ sẵn sàng dẹp bỏ tự ái để chủ động nhận sai, sẵn sàng nói lời xin lỗi để xoa dịu trận chiến. Chàng sẵn lòng nhận sai vì không muốn vợ phải buồn lòng dù họ không làm gì có lỗi.

Khi cãi nhau, chúng ta thường khó lòng kiểm soát cảm xúc của mình. Những bực dọc khó chịu, những uất ức trong lòng sẽ khiến cả hai dễ dàng thốt ra những lời khiến đối phương tổn thương, đau lòng mãi.

Bởi lẽ, người đàn ông yêu thật lòng quan niệm rằng, làm vợ buồn là lỗi của anh ấy. Đã là chồng thì nên bao dung với vợ, so đo tính toán với cô ấy quả không xứng mặt nam nhi.

Đàn ông yêu vợ dù giận đến mấy cũng chẳng dại ăn nói hàm hồ, bởi khiến vợ tổn thương thì lòng họ nào vui sướng - Ảnh minh họa: Internet

2. Không nặng lời với vợ

Rất nhiều đàn ông khi cãi nhau sẵn sàng dùng những lời nặng nề để tổn thương vợ. Thậm chí, họ còn văng tục, chửi thề để lấn át vợ, để bạn đời sợ hãi mà nín lặng, không dám hó hé nửa lời.

Tưởng rằng chiếm được thế thượng phong, khiến vợ khúm núm sợ hãi mà phục tùng nhưng thực chất, hành động ấy sẽ đẩy hôn nhân đến vực thẳm. Sẽ khiến người vợ vì thấy chồng không tôn trọng mình mà chán chồng.

Đàn ông yêu vợ dù giận đến mấy cũng biết cách tiết chế lời nói. Họ chẳng dại ăn nói hàm hồ, bởi khiến vợ tổn thương thì lòng họ nào vui sướng.

Không trách cứ, càng không mang chuyện cũ ra đay nghiến chính là cách người đàn ông tử tế ứng xử với bạn đời mỗi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Không bới móc quá khứ

Người chồng thương vợ sẽ chẳng nhớ những điều đã qua, những lỗi lầm đã cũ trong quá khứ. Họ sống hướng về tương lai với mong muốn cùng người phụ nữ của mình vun đắp một cuộc hôn nhân ấm êm, hạnh phúc chứ chẳng dại bởi móc quá khứ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

Không trách cứ, càng không mang chuyện cũ ra đay nghiến chính là cách người đàn ông tử tế ứng xử với bạn đời mỗi khi cãi nhau.

Dù giận vợ đến mấy, dù bực dọc đến đâu thì người chồng chung thủy sẽ chẳng dại đem vợ ra hơn thua, chà đạp - Ảnh minh họa: Internet

4. Không so sánh vợ với phụ nữ khác

Phụ nữ vốn nhạy cảm, luôn cảm thấy khó chịu khi bị mang ra so sánh với người khác, đặc biệt là phụ nữ khác. Tất nhiên, một người đàn ông tâm lý sẽ thừa hiểu điều ấy. Dù có đánh chết thì người chồng tử tế cũng không dám xem thường, hạ thấp danh dự của vợ.

Dù giận vợ đến mấy, dù bực dọc đến đâu thì người chồng chung thủy sẽ chẳng dại đem vợ ra hơn thua, chà đạp. Bởi lẽ, trong thâm tâm họ, vợ vẫn là người phụ nữ đáng được trân trọng nhất.