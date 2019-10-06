3 sự thật trần trụi về đàn ông, phụ nữ nhất định phải biết

Đàn ông có rất nhiều bí mật, nhưng đây mới là 3 bí mật của đàn ông mà chị em cần biết nhất để có thể hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là 3 bí mật của đàn ông , cả đời này chàng không muốn cho ai biết, chị em nhất định phải khám phá cho bằng được.

Ví như, dù đang ngồi uống bia với bạn bè nhưng đàn ông vẫn thản nhiên mà nói với bạn gái rằng “anh đang làm thêm giờ, hôm nay nhiều việc quá” để từ chối lời hẹn của cô ấy. Cũng vậy, nếu vợ hỏi “sao tháng này anh đưa cho em ít tiền vậy”, anh ấy sẽ chẳng ngần ngại mà đáp “tháng này công việc làm ăn của anh không tốt” dù thực tế, họ đã giấu bớt tiền để lập quỹ đen.

Ai cũng biết rằng sự trung thực, chân thành luôn là điều kiện tiên quyết để duy trì một mối quan hệ bền chặt, gắn kết, đáng tin cậy. Thế nhưng, rất nhiều đàn ông vì sợ làm mất lòng người phụ nữ của mình nên đã chẳng ngần ngại nói dối để qua mặt đối phương, để sóng gió không ập đến.

Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại bạn cũng cần có tinh thần cảnh giác để không bị người đàn ông mình tin tưởng, người chồng vô tâm lừa dối. Bởi nếu đã có thể gạt bạn những chuyện nhỏ mà không bị phát hiện thì chàng sẽ chẳng ngần ngại mà lừa bạn những chuyện lớn hơn.

Một khi bạn xuống sắc, không còn hấp dẫn nữa anh ấy sẽ ngã vào vòng tay người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp khác mà chẳng hề ăn năn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông nào cũng yêu bằng mắt

Dù vẫn luôn miệng nói “anh yêu em vì tâm hồn em”, “anh không quan trọng vẻ ngoài”, “em luôn xinh đẹp nhất trong mắt anh” nhưng đàn ông nào cũng thầm mang người yêu/ vợ của mình ra so sánh với phụ nữ khác.

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Nếu phụ nữ dễ dàng bị những lời ngon ngọt làm cho xiêu lòng thì với đàn ông, chỉ cần đối phương có vẻ ngoài hút mắt đã dư sức khiến họ say đứ đừ. Háo sắc là bản chất của đàn ông, dù có đánh chết cũng không bỏ được.

Thế nên, phụ nữ đừng dại dột xuề xòa với bản thân chỉ vì đã có người yêu hoặc đã kết hôn. Nếu không, một khi bạn xuống sắc, không còn hấp dẫn nữa anh ấy sẽ ngã vào vòng tay người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp khác mà chẳng hề ăn năn.

Nếu không có sự hòa hợp, không thể khiến cả hai cùng thăng hoa khi ái ân thì dám chắc, chẳng bao lâu sau chàng sẽ lén lút vụng trộm với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông nào cũng xem trọng chuyện hòa hợp gối chăn

Nếu tình yêu cần sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn thì tình dục cần sự hòa hợp, thẳng thắn. Với đàn ông, sự hòa hợp gối chăn có vai trò rất quan trọng trong đời sống lứa đôi. Bởi lẽ, nếu vợ cứ nằm im như khúc gỗ, mặc chồng muốn làm gì thì làm thì anh ấy sẽ mất hết hứng thú.

Cũng vậy, nếu vợ có nhu cầu tình dục quá cao, luôn đòi hỏi bất kể ngày đêm thì chàng chẳng thể đủ sức khỏe để đáp ứng. Sự tự ti, e dè và áp lực sẽ khiến chàng mất tự tin khi đứng trước đối phương.

Nếu không có sự hòa hợp, không thể khiến cả hai cùng thăng hoa khi ái ân thì dám chắc, chẳng bao lâu sau chàng sẽ lén lút vụng trộm với đàn bà khác, biến mình thành gã đàn ông ngoại tình để thỏa mãn dục vọng.