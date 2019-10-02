3 thứ phụ nữ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được sau khi lấy chồng, chỉ đàn ông vô tâm mới không thấu hiểu

Thuở độc thân, phụ nữ có thể thoải mái sử dụng thời gian của mình một cách tùy ý. Sau giờ làm việc, họ có thể hẹn hò với lũ bạn thân để đi ăn, đi café hay mua sắm. Nếu lười, họ có thể nằm ườn ngủ đến sáng hôm sau mà chẳng cần nghĩ suy bất cứ điều gì.

Phụ nữ lấy chồng , dù được chồng nuông chiều hết mực, dù có cuộc sống đủ đầy sung túc thì hôn nhân vẫn bắt họ phải dùng 3 thứ quý giá này để đổi lấy hạnh phúc gia đình.

Đấy chính là nguyên do vì sao, rất nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng chẳng còn chút thời gian cho bản thân. Thưở còn son chăm chút vẻ ngoài bao nhiêu thì khi có gia đình họ lại xuề xòa, tiết kiệm bấy nhiêu. Đến cả thời gian đắp mặt nạ, dưỡng da hay tập thể dục còn không có thì bảo sao phụ nữ có chồng thiệt thòi trong hôn nhân hơn đàn ông quá nhiều.

Phụ nữ lấy chồng, sau giờ tan tầm sẽ tất tả đi chợ, nấu ăn cho chồng con, sau đấy lại quay sang dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần. Chờ đến khi làm xong hết việc nhà, khi chồng con đã yên giấc chị em vẫn còn phải nghĩ xem “tối mai ăn gì”, “đã chuẩn bị đầy đủ sách vở cho con đi học hay chưa”, “sắp đến ngày đóng tiền nhà”…

Khi con quấy khóc vì bệnh, người thức trắng đêm chăm bẵm, dỗ dành cũng chỉ là người vợ, trong khi chồng lại đang nằm ngáy o o - Ảnh minh họa: Internet

2. Thời gian cho sự nghiệp

Phụ nữ lấy chồng, chắc chắn sự nghiệp sẽ chững lại. Thậm chí, nhiều chị em còn đánh mất giấc mơ của mình, đánh mất cơ hội thăng tiến, phát triển tương lai chỉ vì chấp nhận dành toàn bộ thời gian cho gia đình, lui về làm hậu phương để chồng toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.

Hoặc nếu vẫn đi làm, vẫn đeo đuổi đam mê thì phụ nữ cũng chẳng thể có nhiều thời gian cho công việc như đàn ông. Về đến nhà, nếu những ông chồng có thể sà vào làm nốt những việc đang dang dở thì phụ nữ còn phải giải quyết biết bao việc không tên.

Thậm chí, khi con ốm đau, người phải xin nghỉ phép ở nhà chăm con lại thường là người vợ chứ chẳng phải chồng. Khi con quấy khóc vì bệnh, người thức trắng đêm chăm bẵm, dỗ dành cũng chỉ là người vợ, trong khi chồng lại đang nằm ngáy o o. Lúc này, ta có thể thấy rằng, phụ nữ bất hạnh nhất là khi lấy phải người chồng vô trách nhiệm. Đàn ông tệ bạc nhất không phải là khi ngoại tình, mà là khi chẳng bao giờ chia sẻ việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái với vợ.

Những cơn ốm nghén, những vết rạn chằng chịt, vòng eo ngấn mỡ là cái giá mà bất cứ người phụ nữ có con nào cũng phải trả - Ảnh minh họa: Internet

3. Vòng eo son rỗi

Nếu phụ nữ độc thân có thể điểm phấn tô son, diện đầm ôm sát khoe vóc dáng thanh xuân, có thời gian để tập thể dục giữ dáng thì phụ nữ có chồng nào được như thế.

Lấy chồng, mang thai và sinh con khiến cơ thể, tinh thần người phụ nữ thay đổi khá nhiều. Những cơn ốm nghén, những vết rạn chằng chịt, vòng eo ngấn mỡ là cái giá mà bất cứ người phụ nữ có con nào cũng phải trả.

Ấy vậy mà, có những người chồng vô tâm đến mức quay sang chê bai, chán ngán người bạn đời của mình mà chẳng hề hiểu những gì cô ấy đã hi sinh, những thua thiệt mà cô ấy phải cam chịu.

Phụ nữ lấy chồng, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại thì đều phải chấp nhận những thua thiệt trong hôn nhân này. Chỉ những người chồng tệ bạc, vô tâm mới không thấu, không thương vợ mà thôi.