Phụ nữ thế này bảo sao đàn ông luôn sợ mất!

Nếu nghĩ chỉ cần điểm phấn tô son, ăn mặc hở hang đã dư sức hớp hồn mọi đàn ông thì bạn đã nhầm. Vẻ ngoài chỉ có thể khiến ánh mắt đàn ông dừng lại trên cơ thể bạn 10 giây, nhưng cốt cách hơn người sẽ khiến anh ấy nghĩ về bạn cả đời.

Chẳng cần ngực nở mông cong, chỉ cần có được 4 chiêu thức mật này bạn đã dư sức biến mình thành người phụ nữ quyến rũ chết người, khiến bao đàn ông phải điên đảo một đời.

Chỉ cần tu dưỡng những phẩm chất tốt đẹp ấy thì bạn sẽ là kiểu phụ nữ quyến rũ bậc nhất, chẳng cần “thả thính” đàn ông vẫn xếp hàng dài theo đuổi.

Khí chất ở đây chính là phong thái điềm đạm khi hành xử, sự tự tin trong giao tiếp và cả sự lịch thiệp, thanh lịch trong các ăn mặc, đi lại.

Nhờ sự chân thành, gần gũi và thấu hiểu nên càng chung sống với kiểu phụ nữ này đàn ông càng si mê đến quên cả đất trời - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ quyến rũ nhất là khi có sự tinh tế và thấu hiểu

Một người phụ nữ hấp dẫn sẽ chẳng dại dột khiến đàn ông phải khó chịu về mình. Cô ấy luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn, không muốn đối phương đánh giá mình là người không có uy tín. Cũng vậy, phụ nữ cuốn hút, khôn ngoan thừa tinh tế để tôn trọng sự riêng tư của chàng.

Nàng sẽ không nằng nặc đòi được đi cùng trong mọi cuộc hẹn, không bám lấy chàng như sam chỉ vì sợ phụ nữ khác cướp mất. Thay vào đấy, người phụ nữ cuốn hút sẽ khiến đàn ông phải chạy theo mình, cảm nhận được sự gắn bó giữa cả hai sau quá trình yêu đương, tìm hiểu.

Nhờ sự chân thành, gần gũi và thấu hiểu nên càng chung sống với kiểu phụ nữ này đàn ông càng si mê đến quên cả đất trời. Đây cũng chính là lý do vì sao dù không dùng bất cứ chiêu thức giữ chồng nào cô ấy vẫn khiến chồng yêu chiều mình cả đời.

Khi đời sống tinh thần như ý thì bạn chẳng cần cầu kỳ trong ăn mặc hay trang điểm cũng đã toát lên thần thái ngời ngời - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ quyến rũ là khi biết yêu chiều bản thân

Là phụ nữ, dù độc thân hay đã kết hôn cũng đừng quên yêu chiều bản thân. Đừng tiếc tiền mua cho mình những món mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc tóc hay những bộ quần áo hợp với vóc dáng. Bạn có thể tiết kiệm trong ăn uống, chi tiêu nhưng đừng tiết kiệm trong việc làm đẹp.

Bởi lẽ, một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và trẻ lâu. Khi đời sống tinh thần như ý thì bạn chẳng cần trang điểm đậm cũng đã toát lên thần thái ngời ngời.

Đừng ngại ngần nói lên những mong muốn của mình, hướng dẫn đối phương cách làm mình đạt được khoái cảm - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ quyến rũ nhất là khi biết cách hư trên giường

Đàn ông nào cũng muốn có được người vợ dịu dàng ôn nhu, cùng mình quán xuyến, vun đắp gia đình. Chẳng cần bạn phải răm rắp nghe lời, chỉ cần bạn có quan điểm cá nhân, biết đối nội đối ngoại đã dư sức làm người vợ hiền dâu thảo.

Đặc biệt, người chồng nào cũng thích người vợ “ngoan khi đứng, hư khi nằm”. Đừng ngại ngần nói lên những mong muốn của mình, hướng dẫn đối phương cách làm mình đạt được khoái cảm. Càng chủ động, sáng tạo và hư hỏng khi ái ân bạn càng toát lên hấp lực khó cưỡng trong mắt bạn đời.