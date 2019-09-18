Chỉ cần không phạm vào 3 chữ ĐỪNG này, đời phụ nữ ắt thăng hoa rực rỡ

Đừng cả nể người ngoài mà đối xử tệ với chính mình là 1 trong 3 chữ đừng giúp phụ nữ bản lĩnh vượt qua mọi chông gai, khốn khó của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ bản lĩnh , mạnh mẽ và ngoan cường nhất là khi họ thấm nhuần được 3 chữ đừng đắt giá này.

Người phụ nữ khôn ngoan nhất là khi biết đối nhân xử thế, biết đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Nếu đối phương ra sức ganh ghét, hãm hại hay đố kỵ với mình thì bạn chẳng việc gì phải duy trì mối quan hệ ấy.

Phụ nữ đừng quá ngoan hiền, đừng để người khác tùy thích mà bắt nạt, trêu đùa mình. Bởi lẽ, bạn càng cả nể người khác càng được đằng chân lân đằng đầu. Hãy thể hiện con người thật, suy nghĩ cảm xúc của mình thay vì nín nhịn vì sợ mất lòng.

Từ bỏ những mối quan hệ độc hại, cho phép bản thân sống cho riêng mình là cách để phụ nữ bản lĩnh vượt qua những sóng gió và hạnh phúc với cuộc đời mà họ làm chủ.

Sống vì cha mẹ, chồng con là sai lầm khiến thanh xuân của phụ nữ bị bào mòn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng sống chỉ để làm hài lòng mẹ cha, chồng con

Người xưa có câu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, phụ nữ ở nhà phải nghe lời cha mẹ, khi lấy chồng phải một lòng với gia đình chồng. Vậy nhưng, nếu phụ nữ cứ dùng đời mình để nghe lời, cống hiến cho người khác mà quên mất chính mình thì từng ngày trôi qua đều là vô nghĩa.

Bạn chẳng việc gì phải hi sinh tất cả chỉ để chồng con được chăn ấm nệm êm trong khi họ xem bạn như người giúp việc, đối xử tệ bạc. Cũng vậy, nếu hôn nhân không hạnh phúc phụ nữ cũng đừng vì sợ mẹ cha mất mặt mà không dám giải thoát cho mình.

Sống vì cha mẹ, chồng con là sai lầm khiến thanh xuân của phụ nữ bị bào mòn mỗi ngày. Để rồi, khi nhận ra mình đã dại dột thế nào, đã ngược đãi bản thân ra sao thì bạn đã chẳng còn thời gian hay cơ hội để làm lại từ đầu.

Đời phụ nữ, khi yêu có thể dốc cạn tâm can nhưng đừng dại dột làm kẻ thứ ba, vụng trộm với đàn ông có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng cho phép bản thân trở nên phóng túng

Một người phụ nữ thông minh có thể nổi loạn theo cách của riêng họ mà chẳng ai có thể lên tiếng trách cứ, mỉa mai. Mặc quần áo phá cách, trang điểm đậm hay thích múa hát, nhảy nhót cũng chẳng sao. Miễn bạn không làm điều gì trái với luân thường đạo lý, trái pháp luật là được.

Cũng thế, phụ nữ đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc đời trước những sai lầm, vấp ngã của mình. Bởi lẽ, chỉ cần bạn không cho phép thì bản thân ắt giữ được tôn nghiêm, đứng ngoài những điều sai trái.

Đời phụ nữ, khi yêu có thể dốc cạn tâm can nhưng đừng dại dột làm kẻ thứ ba, chung chạ với đàn ông có gia đình. Đấy không chỉ là việc làm khiến đời bạn trở nên bế tắc mà còn khiến lòng tự tôn của bạn nằm dưới đế giày của người đời.