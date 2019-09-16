Đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông ngoại tình sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để chạy theo, vợ đọc xong đừng vì quá tủi thân mà khóc...

Nếu phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông ấn tượng khó phai thì 3 mẫu phụ nữ hấp dẫn này sẽ khiến chàng mê mệt cả đời, đuổi cũng chẳng rời. Vợ hãy đọc ngay để chặn đứng nguy cơ nhà tan cửa nát, không cho đàn ông ngoại tình có cơ hội qua mặt mình. 1. Phụ nữ lẳng lơ Những tưởng chỉ cần thông minh, xinh đẹp thì bạn đã trở thành người phụ nữ hấp dẫn trong mắt người khác giới. Vậy nhưng, bấy nhiêu chỉ đủ để gây ấn tượng, chứ chưa đủ để đàn ông bất chấp tất cả để có được.

Thật bất ngờ rằng, những người chồng luôn đưa ra rất nhiều yêu cầu, cấm đoán vợ trong ăn mặc, trang điểm nhưng lại thích những cô nàng khoe thân nóng bỏng, cử chỉ lả lơi. Phụ nữ càng lẳng lơ, gợi tình đàn ông càng say mê. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì những ông chồng đã nghĩ ngay đến những phút giây ái ân nồng cháy, ước rằng mình trở thành người chồng ngoại tình, lên giường với mẫu phụ nữ này.

Đặc biệt, nếu đàn ông từng quan hệ tình dục với người yêu cũ thì nguy cơ họ ngoại tình với tình cũ càng cao - Ảnh minh họa: Internet 2. Người yêu cũ Người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng đến”, những ký ức đã qua tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ có thể bị đánh thức bất cứ khi nào có cơ hội. Đặc biệt, nếu đàn ông từng quan hệ tình dục với người yêu cũ thì nguy cơ họ ngoại tình với tình cũ càng cao. Dẫu luôn tỏ ra không thèm đoái hoài, cắt đứt mọi liên hệ với mảnh tình trong quá khứ trước mặt vợ. Nhưng sau lưng, đàn ông trăng hoa lại chẳng tiếc công “thả thính” để được ôn lại tình xưa nghĩa cũ với người phụ nữ họ từng thương yêu. Đàn ông nào cũng thích được ngợi khen, được dùng những lời ngọt ngào rót vào tai và được người phụ nữ của mình dành cho những cử chỉ dịu dàng, quan tâm - Ảnh minh họa: Internet 3. Người phụ nữ biết tôn trọng đàn ông Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, không bao giờ chấp nhận được việc bị vợ xem thường, bị mang ra so sánh với đàn ông khác. Họ thích được ngợi khen, được dùng những lời ngọt ngào rót vào tai và được người phụ nữ của mình dành cho những cử chỉ dịu dàng, quan tâm. Đặc biệt, đàn ông có vợ rất thích cảm giác được bạn đời xem trọng. Vậy nên, nếu vợ cứ tỏ thái độ xem thường chồng thì chỉ cần phụ nữ khác làm điều ngược lại thì anh ấy sẽ ngay lập tức ngã vào vòng tay kẻ đến sau, bất chấp vợ con khổ đau, tổn thương thế nào cũng mặc kệ.

Đàn ông có vợ hay ho thế nào mà có thể khiến gái còn son bất chấp để làm kẻ thứ ba Đây là 3 lý do khiến kẻ thứ ba bất chấp tất cả để cướp chồng người, dùng đủ chiêu trò để lên giường với đàn ông có vợ, phá nát gia cang người khác.

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