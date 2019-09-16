Đàn ông có vợ hay ho thế nào mà có thể khiến gái còn son bất chấp để làm kẻ thứ ba

Phụ nữ yêu 16/09/2019 17:03

Đây là 3 lý do khiến kẻ thứ ba bất chấp tất cả để cướp chồng người, dùng đủ chiêu trò để lên giường với  đàn ông có vợ, phá nát gia cang người khác.

Muốn biết đàn ông có vợ hấp dẫn thế nào mà khiến biết bao cô gái chấp nhận làm kẻ thứ ba, bất chấp tất cả để cướp chồng người bạn hãy đọc bài viết này.

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Dù đối phương không chủ động rù quến thì phụ nữ độc thân cũng tình nguyện làm kẻ thứ ba, bất chấp luân thường đạo lý - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông có vợ là người từng trải

Dù cùng độ tuổi nhưng phụ nữ thường trưởng thành, chín chắn hơn đàn ông rất nhiều. Đấy chính là nguyên do vì sao những cô nàng độc thân thường thấy đàng ông ngang tuổi trẻ con và không đủ vững vàng để mình nương tựa.

Với đàn ông có vợ, họ đã kinh qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, có trải nghiệm phong phú và là cuốn bách khoa toàn thư. Chỉ cần trò chuyện với những người đàn ông như thế, thì dù đối phương không chủ động rù quến thì phụ nữ độc thân cũng tình nguyện làm kẻ thứ ba, bất chấp luân thường đạo lý.

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Chỉ cần được chu cấp đủ đầy thì rất nhiều phụ nữ chấp nhận được bao nuôi, làm con giáp thứ 13 mà chẳng hề cảm thấy có lỗi hay cắn rứt lương tâm - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông có vợ thường có tiền, địa vị

Thuở độc thân, phụ nữ thường ham chơi và chẳng gặt hái được thành quả gì đáng kể. Kiếm được bao nhiêu tiền họ đều dồn vào quần áo, phấn son, ăn uống mà chẳng mảy may nghĩ đến những ước mơ lớn lao hơn. Thế nên, khi gặp một người đàn ông có địa vị, có tiền thì những cô nàng còn son sẽ bị sự hào nhoáng ấy làm cho mờ mắt.

Chỉ cần được chiều chuộng, thương yêu và được chu cấp đủ đầy thì rất nhiều phụ nữ chấp nhận được bao nuôi, làm con giáp thứ 13 mà chẳng hề cảm thấy có lỗi hay cắn rứt lương tâm.

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Họ vẫn chấp nhận tất cả để được ở bên người đàn ông mình yêu, dẫu đấy là mối tình vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông có vợ giỏi chuyện gối chăn

Đây là vấn đề khá tế nhị nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng đàn ông có vợ hiểu cơ thể người phụ nữ hơn cả chính họ. Chàng biết cách khiến đối phương thích thú với cuộc yêu, biết nâng niu từng xen ti mét trên cơ thể đối phương, biết cách khiến bạn tình mê mệt vì kỹ năng gối chăn thuần thục, điêu luyện của mình.

Càng ái ân với đàn ông có vợ, kẻ thứ ba càng bị cuốn vào vòng xoáy thất tình lục dục, mê mẩn đến quên cả đất trời. Để rồi, dù biết việc mình đang làm là hành vi không thể thứ tha, một khi bại lộ sẽ bị cả thiên hạ quay sang khinh thường thì họ vẫn chấp nhận tất cả để được ở bên người đàn ông mình yêu, dẫu đấy là mối tình vụng trộm.

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