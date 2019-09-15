3 hấp lực khó cưỡng nhất của đàn bà hư, đàn bà quá ngoan là dại

Phụ nữ yêu 15/09/2019 16:30

Đàn bà quá ngoan là dại, chính bởi ngoan nên bạn cứ nhàn nhạt như bao đàn bà ngoài kia. Trong khi đấy, đàn bà hư lại sở hữu những hấp lực khó cưỡng, khiến ai cũng ấn tượng khó phai.

Nếu đàn bà ngoan làm việc gì cũng nơm nớp lo sợ bị người khác đánh giá thì đàn bà hư không như thế, cô ấy dám sống vì mình, dám đạp lên dư luận để giành lấy hạnh phúc cho bản thân.

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Chỉ cần được là chính mình, không phải nhẫn nhịn, hi sinh vì bất cứ ai đã dư sức khiến đàn bà hư hạnh phúc với thực tại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian

Nếu đàn bà dại luôn ép mình sống theo những nguyên tắc, ràng buộc bản thân thì đàn bà khôn ngoan không như thế. Họ bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian, mặc thứ mình muốn, theo đuổi phong cách thời trang mình thích mà chẳng ngần ngại bất cứ điều gì.

Tất nhiên, đàn bà hư cũng chẳng cần ai khen ngợi vẻ ngoài hay tính cách, lối sống của cô ấy. Chỉ cần được là chính mình, không phải nhẫn nhịn, hi sinh vì bất cứ ai đã dư sức khiến đàn bà hạnh phúc với thực tại.

Vậy nên, nếu đang sống vì cha mẹ, vì chồng con hay vì đàn ông thì đàn bà hãy thay đổi suy nghĩ ngay. Cuộc đời này là của bạn, chẳng ai có thể sống thay. Đừng phí hoài thanh xuân bởi những giáo điều cũ rích kẻo những tháng năm cuối đời bạn sẽ hối hận khôn nguôi.

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Đàn bà hư thừa khôn ngoan để hiểu rằng, chấp nhận kiếp tầm gửi đồng nghĩa với việc họ đang tự hạ thấp giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư luôn làm chủ đời mình

Đừng nghĩ đàn bà hư sẽ hỏng, cũng đừng đồng nhất đàn bà hư hỏng không khác gì đàn bà hư. Cô ấy vẫn là người con hiếu thuận, hết mực quan tâm, chăm sóc mẹ cha. Vẫn có thể là người vợ hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con. Tất nhiên, nàng cũng có thể là người đồng nghiệp đáng mến, có sự nghiệp thành công, gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Điểm khác nhau giữa đàn bà quá ngoan và đàn bà hư nằm ở quan điểm sống của họ. Nếu đàn bà quá ngoan chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, ước mơ và cả những sở thích của mình để ở nhà làm người vợ toàn thời gian theo ý chồng thì đàn bà hư không như thế. Cô ấy kiên quyết bảo vệ quyền lợi của bản thân, không cho phép bất cứ ai chi phối đời mình, kể cả chồng.

Nếu bạn đời cứ kiên quyết bắt vợ phải ở nhà chờ chồng nuôi thì đàn bà hư thà bỏ chồng chứ không bỏ việc. Đàn bà hư thừa khôn ngoan để hiểu rằng, chấp nhận kiếp tầm gửi đồng nghĩa với việc họ đang tự hạ thấp giá trị của bản thân.

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Hư khi ái ân cũng chính là tuyệt chiêu giữ chồng nhàn nhã nhưng hiệu quả cực cao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư hoang dại trên giường

Đàn bà ngoan thường sợ bị đánh giá, sợ bạn đời khinh thường, xem rẻ nếu mình đưa ra những đòi hỏi, mong muốn trong chuyện gối chăn. Họ quy phục đối phương, sẵn lòng làm theo những gì bạn đời muốn nhưng lại giấu kín những khát khao trong lòng. Thậm chí, rất nhiều chị em giả vờ “lên đỉnh” để qua mặt chồng, trong khi cả đời họ chưa bao giờ biết cảm giác thăng hoa trong tình dục là gì.

Đàn bà hư không như thế. Cô ấy biết mình muốn gì, cần gì, không ngần ngại hướng dẫn đối phương cách làm mình thỏa mãn. Nàng thích cảm giác chủ động, thích dẫn dắt đối phương đi từ bất ngờ này đến hào hứng khác. Đấy chính là lý do vì sao trong mắt đối phương, đàn bà quyến rũ nhất là lúc họ hoang dại khi lên giường. Chỉ cần gần gũi với đàn bà hư đàn ông sẽ mê mệt không rời. Hư khi ái ân cũng chính là tuyệt chiêu giữ chồng nhàn nhã nhưng hiệu quả cực cao. 

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Dẫu là đàn bà khờ dại hay khôn ngoan bạn cũng đừng phạm phải những điều tuyệt kỵ này kẻo cả đời bất hạnh, nhất là điều đầu tiên

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