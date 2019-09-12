Đàn bà khôn ngoan nhất định sẽ hỏi chồng ngoại tình nguyên do anh ấy thay lòng, sau đấy họ mới đưa ra quyết định sau cùng cho cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện chồng ngoại tình , nếu đàn bà dại hùng hổ đánh ghen dằn mặt nhân tình thì đàn bà khôn ngoan lại bình thản điểm phấn tô son mà hỏi chồng 3 câu hỏi này trước khi vứt vào mặt chồng lá đơn ly hôn.

Nếu anh ấy đổ mọi lỗi lầm lên đầu vợ, chê bai do vợ không còn hấp hẫn, gợi cảm và vô tâm khiến anh ấy phải tìm đến phụ nữ khác để ủi an lòng mình thì gã đàn ông bội bạc ấy không đáng để chị em níu kéo.

Đây là câu hỏi mở để giúp đàn ông ngoại tình có dũng khí nói ra tất cả những khúc mắc trong lòng họ. Đây cũng là cơ hội để chị em nhận diện xem chồng mình có thực tâm hối cãi hay chối bay chối biến mọi chuyện.

Cũng vậy, nếu anh ấy bảo rằng vẫn còn yêu vợ thương con nhưng vì người thứ ba quá hấp dẫn, chủ động mồi chài nên họ không thể cưỡng lại được thì chàng là người không đáng tin cậy.

Nếu đàn ông đã đang tâm giẫm đạp lên gia đình, lên mái ấm của con trẻ mà vụng trộm với phụ nữ khác thì chứng tỏ, lúc đấy, họ chẳng hề nghĩ cho con - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai: Anh có từng nghĩ con sẽ tổn thương ra sao khi biết cha ngoại tình?

Con cái không chỉ là kết tinh của tình yêu, nó còn là sợi dây vô hình gắn kết cha mẹ. Rất nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng, quá trình cùng chăm sóc, nuôi dạy con cái khiến họ thêm trân quý, yêu thương gia đình hơn.

Nếu đàn ông đã đang tâm giẫm đạp lên gia đình, lên mái ấm của con trẻ mà vụng trộm với phụ nữ khác thì chứng tỏ, lúc đấy, họ chẳng hề nghĩ cho con.

Suy nghĩ vợ con vẫn ở đấy, vẫn là của mình, đàn ông vui chơi qua đường khi chán chỉ cần quay về nhà đã có vợ con chờ đợi khiến đàn ông bội bạc mà không hề cảm thấy có lỗi.

Khiến nhà tan cửa nát đàn ông đau lòng một thì làm mẹ cha phải buồn vì mình sẽ khiến đàn ông khổ tâm gấp mười - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Cha mẹ sẽ xấu hổ thế nào khi chuyện anh ngoại tình bại lộ?

Đàn ông sống đâu chỉ cho riêng mình, bên họ còn có trách nhiệm với gia đình, mẹ cha. Có một đứa con trai ngoại tình, cặp kè với đàn bà khác dù đã có vợ con đề huề thì cha mẹ nào mà không xấu hổ.

Họ mất mặt với hàng xóm láng giềng, với họ hàng hai bên, với nhà thông gia vì đã nuôi dạy con không nên người. Nhà tan cửa nát khiến đàn ông đau lòng một thì làm mẹ cha phải buồn vì mình sẽ khiến đàn ông khổ tâm gấp mười.

Đấy cũng là cách giúp người chồng tệ bạc thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm mà biết đường hối cãi.

Sau 3 câu hỏi này, đàn bà khôn ngoan sẽ chẳng vì thấy chồng ngoại tình rơi nước mắt mà cho anh ta cơ hội. Họ hiểu rằng, bản thân đã hi sinh cho gia đình, con cái quá nhiều. Thứ họ xứng đáng nhận được đáng ra là một người chồng hết mục yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình chứ không phải là người chồng tệ bạc.

Một khi chồng đã cạn nghĩa cạn tình thì đàn bà thông minh chẳng dại níu kéo. Ly hôn, giải thoát cho mình và con chính là quyết định của người vợ bản lĩnh.