Đàn bà cứ vô tư cho chồng 3 thứ này đừng hỏi tại sao đời mình khổ tâm

Hơn cả, việc cứ nuông chiều, chăm chồng như chăm con sẽ khiến đối phương ỷ lại, trở nên vô tâm hời hợt với vợ con. Đến lúc đấy chị em đừng đổ thừa là mình lấy nhầm chồng, bởi chính bạn mới là người khiến bi kịch ấy ập xuống đời.

Đàn bà hãy biết 'hư trong chừng mực' để chồng say mê mình cả đời, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá ngoan ngoãn

Đàn bà đừng quá ngoan, nếu dễ sai bảo, cứ gọi dạ bảo vâng thì đừng mong đàn ông xem trọng. Hãy cứ là chính mình, một người đàn bà có chính kiến, có tham vọng trong sự nghiệp và có một cuộc đời khiến bản thân tự hào. Đừng để chồng sai khiến đời mình kẻo có ngày anh ấy sẽ “đè đầu cưỡi cổ”, chẳng xem vợ ra gì.

Đàn ông thích vợ ngoan, nhưng say mê vợ “hư”. Đàn bà hãy biết “hư trong chừng mực” để chồng say mê mình cả đời, nửa bước không rời thay vì “đội chồng lên đầu” để rồi hôn nhân ngày càng lạnh nhạt.

Nếu đàn ông dám ngoại tình lần thứ hai, thì đấy không chỉ là một 'tai nạn' mà là do thói trăng hoa, lăng nhăng - Ảnh minh họa: Internet

3. Tha thứ cho chồng ngoại tình lần thứ 2

Lần đầu ngoại tình, đàn ông tệ bạc có thể bao biện rằng do mình nhất thời sa ngã, do ả đàn bà kia chen ngang dụ dỗ, do bạn bè rủ rê, so uống quá nhiều rượu bia nên không làm chủ được mình… Đàn bà nào khờ dại đến mức tin vào những lý do điên rồ ấy, họ thừa hiểu rằng chung quy lại vì chồng đã không chung thủy nên mới làm điều có lỗi với mình.

Họ chấp nhận cho qua là vì còn yêu, còn muốn cho chồng cơ hội để sửa sai, làm lại từ đầu. Nếu đàn ông dám ngoại tình lần thứ hai, thì đấy không chỉ là một “tai nạn” mà là do thói trăng hoa, lăng nhăng. Nếu vẫn mù quáng thứ tha, cho anh ta thêm một cơ hội nữa thì đàn bà đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh, tổn thương hết lần này đến lần khác.