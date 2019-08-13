4 thứ này, đàn bà tiết kiệm là đàn bà khờ dại, ai tiêu đúng mới chứng tỏ bản lĩnh hơn người

Trong khi đàn bà dại tiết kiệm 4 thứ này với chính mình thì đàn bà khôn lại chẳng tiếc tay vung tiền, đấy là lý do vì sao kẻ bất hạnh, người hạnh phúc an yên...

Chỉ đàn bà dại mới tiết kiệm 4 thứ này với chính mình, trong khi đàn bà khôn lại chẳng tiếc tay chi tiền cho chúng. Họ hiểu rằng, nếu cứ hi sinh tất cả cho chồng con thì đời đàn bà có gia đình còn gì ngoài những tháng năm cam chịu thiệt thòi, hờn tủi. Nếu đàn bà dại cứ 'tiếc của' mặc đồ lót cũ kỹ, ố màu sẽ khiến chồng 'mất hứng', chẳng muốn gần gũi vợ - Ảnh minh họa: Internet Đồ lót gợi cảm Đàn bà có chồng cứ ngốc nghếch nghĩ rằng đồ lót mặc bên trong thì ai mà để ý đến, tốn nhiều tiền cho nó làm gì. Bởi lẽ, chỉ khi ướm lên người bộ đồ lót mềm mại, dễ chịu cho làn da và giúp định hình vóc dáng bạn mới nhận ra giá trị thật của một bộ đồ lót gợi cảm, đắt tiền.

Hơn cả, nếu cứ ham rẻ mà mua đồ lót kém chất lượng bạn sẽ đối diện với nguy cơ bị kích ứng da, ngứa ngáy, thậm chí bệnh vùng kín. Mặc đồ lót cũ kỹ, ố màu sẽ khiến chồng “mất hứng”, chẳng muốn gần gũi vợ. Một lọ dầu Argan, một lọ dầu hạt xương rồng là thứ không thể thiếu trong mỹ phẩm làm đẹp của đàn bà khôn - Ảnh minh họa: Internet Kem dưỡng mắt Thanh xuân của đàn bà một khi đã đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Chị em đừng chờ đến khi da mặt chảy xệ, vết chân chim in hằn nơi khóe mắt mới lo nghĩ đến việc dưỡng da. Ngay từ bây giờ, ngay lúc này bạn hãy tìm mua ngay những sản phẩm giúp da săn chắc, tăng đàn hồi cho da.

Kem chống lão hóa vùng mắt chính là thứ chị em đừng tiếc tiền khi mua sắm. Một lọ dầu Argan, một lọ dầu hạt xương rồng là thứ không thể thiếu trong mỹ phẩm làm đẹp của chị em. Đàn bà dù dại hay khôn cũng đừng lơ là việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là sức khỏe sinh sản - Ảnh minh họa: Internet Khám phụ khoa định kỳ Đàn bà đừng bao giờ ngược đãi chính mình, cũng đừng lơ là việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là sức khỏe sinh sản. Mỗi sáu tháng một lần, chị em cần đi khám phụ khoa định kỳ để đảm bảo rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ bệnh viêm nhiễm nào. Nó không chỉ giúp chị em vui khỏe, yêu đời mà còn giúp đời sống gối chăn của vợ chồng luôn hòa hợp, viên mãn. Dành chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và du lịch cùng những cô bạn thân chính là điều đàn bà xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet Du lịch với bạn bè Hôn nhân ngốn của người đàn bà rất nhiều thời gian, khiến họ phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, việc nhà, chăm chồng, chăm con. Thậm chí, nhiều người còn chẳng còn chút thời gian nào cho gia đình, các mối quan hệ xã hội và cho chính mình. Đàn bà hãy ngưng khờ dại, ngưng đối đãi bất công với bản thân ngay hôm nay. Dành chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và du lịch cùng những cô bạn thân chính là điều đàn bà nên dành cho mình. Việc nhà vẫn còn đó, chồng con vẫn ở đó, chỉ có bạn đang bị bỏ lại phía sau nếu cứ ngây ngô làm đàn bà dại, không dám bản lĩnh làm đàn bà khôn.

Phật dạy: Đàn ông cần 3 thứ, đàn bà muốn 3 điều, nếu không đáp ứng được hôn nhân có ngày chết yểu Trong triết lý nhà Phật có nói rằng, vợ cần biết thứ chồng cần, chồng cũng phải biết điều vợ muốn để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn trăm năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-thu-nay-dan-ba-tiet-kiem-la-dan-ba-kho-dai-ai-tieu-dung-moi-chung-to-ban-linh-hon-nguoi-334333.html