Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà khôn sẽ không bao giờ làm điều xuẩn ngốc này

Phụ nữ yêu 01/08/2019 17:39

Dù có “đánh chết” đàn bà khôn cũng không bao giờ làm điều rồ dại này khi phát hiện chồng ngoại tình, lang chạ với tiểu tam.

Chồng ngoại tình, dù có đớn đau, thương tổn đến mấy đàn bà khôn cũng cương quyết nói không với những điều này để chồng nể phục, bố nhí khiếp sợ.

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Khi phát hiện chồng ngoại tình, dù phẫn uất, đau lòng đến mấy đàn bà khôn cũng biết cách trấn an chính mình và cố gắng giữ bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Kể lể với gia đình hai bên

Nếu cưới xin là chuyện của hai bên gia đình thì hôn nhân là chuyện của hai vợ chồng. Khi phát hiện chồng ngoại tình, dù phẫn uất, đau lòng đến mấy đàn bà khôn cũng biết cách trấn an chính mình và cố gắng giữ bình tĩnh.

Họ không điên rồ gọi điện thoại kể tội chồng với bố mẹ hai bên, cũng không khóc lóc ỉ ôi với bạn bè thân thiết về hoàn cảnh của bản thân. Đàn bà khôn sẽ ngồi suy xét về nguyên nhân vì sao chồng bội bạc, đang tâm đạp đổ tất cả để lên giường với tiểu tam. Đây cũng là thời gian để họ nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, về người đàn ông bấy lâu nay họ tin tưởng, yêu thương vô điều kiện.

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Thay vì chạy trốn thương đau, đàn bà khôn sẽ đối diện với hiện thực và thẳng thắn trò chuyện với chồng về tất cả - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ về nhà ngoại, đuổi chồng ra khỏi nhà

Khóc rưng rức xếp quần áo vào vali rồi bỏ về nhà bố mẹ ruột, hay lớn tiếng mắng nhiếc chồng “anh cút đi, đi sang với nhân tình của anh đi” là điều đàn bà khôn không bao giờ làm. Họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng, việc làm ấy chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, là cách lẩn tránh thực tại.

Thay vì chạy trốn thương đau, đàn bà khôn sẽ đối diện với hiện thực và thẳng thắn trò chuyện với chồng về tất cả. Tất nhiên, người vợ bị phản bội cũng không quên cho chồng biết mình đang đau khổ như thế nào khi biết bấy lâu nay chồng đã lừa dối họ.

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Người xưa có câu đàn ông tự trọng không ăn tạp, đàn bà tự trọng không dùng chung chồng. Nếu có lòng tự tôn, có đạo đức ả đã không cướp chồng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tìm gặp kẻ thứ ba

Đàn bà dại sẽ oán trách kẻ thứ ba, cho rằng vì cô ta cố tình chen chân vào gia đình mình nên chồng mới thay lòng đổi dạ. Họ đổ mọi tội lỗi, trách nhiệm lên người đàn bà kia mà quên mất rằng, người có lỗi lầm lớn nhất chính là đàn ông ngoại tình.

Nếu yêu thương vợ, thủy chung thì dù gái lạ có dâng tận miệng đàn ông cũng dứt khoát khước từ. Chính vì bản tính trăng hoa, lòng tham của mình đàn ông có vợ mới có quan hệ ngoài luồng, mới dễ dãi cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

Tìm gặp kẻ thứ ba để nhận được gì ngoài những lời thách thức, lên mặt. Người xưa có câu đàn ông tự trọng không ăn tạp, đàn bà tự trọng không dùng chung chồng. Nếu có lòng tự tôn, có đạo đức ả đã không cướp chồng thiên hạ.

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Ảnh minh họa: Internet

4. Vạch trần chồng ngoại tình khi chưa có đủ chứng cứ

Khi bạn hỏi chồng “anh có gì giấu em không?” thì 100% đàn ông đều trả lời là “không, anh có giấu em điều gì đâu”. Với câu hỏi “anh có làm điều gì có lỗi với em không?” bạn cũng sẽ nhận được đáp án tương tự.

Thay vì chờ đàn ông thú tội, đàn bà khôn sẽ tìm đủ chứng cứ mới vạch trần bộ mặt thật của người chồng trăng hoa. Chỉ khi nắm chắc chứng cứ, phương án giải quyết đàn bà khôn mới “lật bài ngửa” với đối phương để tránh cảnh bị “phủ đầu”, bứt dây động rừng.

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Đừng nghĩ chồng ngoại tình chỉ vì “chán cơm thèm phở”, đây mới là nguyên nhân thực sự đẩy đàn ông vào vòng tay đàn bà khác.

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Từ khóa:   chồng bội bạc đàn ông ngoại tình

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