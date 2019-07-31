4 nguyên nhân khiến chồng ‘tòm tem’ bên ngoài, đơn giản là thế nhưng hiếm người vợ nào biết

Chồng ngoại tình là chồng sai, hoàn toàn sai. Thế nhưng, sau khi chửi bới, trách cứ chồng, phụ nữ hãy lau khô nước mắt để nhìn vào nguyên nhân thật sự khiến đàn ông thay lòng đổi dạ.

Việc “giận cá chém thớt” chẳng những không giúp bạn dễ chịu hơn mà còn khiến cuộc sống lứa đôi thêm sóng gió. Thôi cằn nhằn, bớt cáu gắt và mở lòng với chồng mới là cách phụ nữ nắm giữ hạnh phúc hôn nhân.

Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với hàng trăm mối lo, với ngổn ngang suy nghĩ nhưng phụ nữ đừng vì thế mà trút mọi bực dọc lên bạn đời. Nếu mệt mỏi, chán chường bạn hãy chia sẻ với chồng để nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ anh ấy.

Sự xuống dốc nhan sắc, vẻ ngoài luộm thuộm của bạn sẽ khiến chồng chán đến mức chẳng muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Vợ xuề xòa, không chăm sóc bản thân

Dù bận đến mấy phụ nữ cũng đừng quên dành thời gian để dưỡng da, chăm sóc tóc hay mua sắm cho bản thân. Đừng trút hết tiền chăm lo cho chồng con trong khi mình trông như giúp việc. Phụ nữ cũng đừng “cúc cung tận tụy” đến mức quên mất đời mình sau khi kết hôn.

Đàn ông nào cũng hãnh diện, tự hào khi vợ mình trẻ trung, xinh đẹp mỗi khi sánh bước. Sự xuống dốc nhan sắc, vẻ ngoài luộm thuộm của bạn sẽ khiến chồng chán đến mức chẳng muốn về nhà.

Đừng tiết kiệm lời yêu thương với chồng, cũng đừng ngần ngại thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ vô tâm

Phụ nữ đừng nghĩ rằng bạn đã chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ thì chồng phải thấy biết ơn vì bạn đã hoàn thành tốt vai trò của người vợ, rằng bạn đã thương yêu chồng hết mực. Đàn ông cần nhiều hơn thế. Họ cần những lời hỏi han khi mệt mỏi, những câu nói quan tâm khi ốm đau và cả sự động viên, khích lệ tinh thần khi khốn khó.

Đừng tiết kiệm lời yêu thương với chồng, cũng đừng ngần ngại thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương. Nếu không, sự hời hợt, vô tâm của bạn sẽ bóp chết hôn nhân.

Từ chối chiều chồng khi bạn không có hứng thú, khi mệt mỏi, không sẵn sàng chính là cách để anh ấy khát khao có được bạn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ lạnh nhạt gối chăn

Không cần học hỏi những chiêu trò mới lạ khi gần gũi chồng, phụ nữ chỉ cần biết cách từ chối đã dư sức giữ lửa hôn nhân. Từ chối chiều chồng khi bạn không có hứng thú, khi mệt mỏi, không sẵn sàng chính là cách để anh ấy mong chờ, khát khao có được bạn hơn bao giờ hết.

Việc cố gắng ái ân khi bản thân không muốn sẽ khiến cuộc yêu chán ngắt, vô vị mà thôi.