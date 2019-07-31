4 nguyên nhân khiến chồng ‘tòm tem’ bên ngoài, đơn giản là thế nhưng hiếm người vợ nào biết

Phụ nữ yêu 31/07/2019 17:29

Đừng nghĩ chồng ngoại tình chỉ vì “chán cơm thèm phở”, đây mới là nguyên nhân thực sự đẩy đàn ông vào vòng tay đàn bà khác.

 Chồng ngoại tình là chồng sai, hoàn toàn sai. Thế nhưng, sau khi chửi bới, trách cứ chồng, phụ nữ hãy lau khô nước mắt để nhìn vào nguyên nhân thật sự khiến đàn ông thay lòng đổi dạ.

chong ngoai tinh 1

Vợ thường xuyên cáu gắt đừng trách vì sao chồng ngoại tình, chỉ muốn la cà nhậu nhẹt, gái gú bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

1. Vợ thường cáu gắt, trút bực dọc lên đầu chồng

Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với hàng trăm mối lo, với ngổn ngang suy nghĩ nhưng phụ nữ đừng vì thế mà trút mọi bực dọc lên bạn đời. Nếu mệt mỏi, chán chường bạn hãy chia sẻ với chồng để nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ anh ấy.

Việc “giận cá chém thớt” chẳng những không giúp bạn dễ chịu hơn mà còn khiến cuộc sống lứa đôi thêm sóng gió. Thôi cằn nhằn, bớt cáu gắt và mở lòng với chồng mới là cách phụ nữ nắm giữ hạnh phúc hôn nhân.

chong ngoai tinh 2
Sự xuống dốc nhan sắc, vẻ ngoài luộm thuộm của bạn sẽ khiến chồng chán đến mức chẳng muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet

2. Vợ xuề xòa, không chăm sóc bản thân

Dù bận đến mấy phụ nữ cũng đừng quên dành thời gian để dưỡng da, chăm sóc tóc hay mua sắm cho bản thân. Đừng trút hết tiền chăm lo cho chồng con trong khi mình trông như giúp việc. Phụ nữ cũng đừng “cúc cung tận tụy” đến mức quên mất đời mình sau khi kết hôn.

Đàn ông nào cũng hãnh diện, tự hào khi vợ mình trẻ trung, xinh đẹp mỗi khi sánh bước. Sự xuống dốc nhan sắc, vẻ ngoài luộm thuộm của bạn sẽ khiến chồng chán đến mức chẳng muốn về nhà.

chong ngoai tinh 3
Đừng tiết kiệm lời yêu thương với chồng, cũng đừng ngần ngại thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ vô tâm

Phụ nữ đừng nghĩ rằng bạn đã chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ thì chồng phải thấy biết ơn vì bạn đã hoàn thành tốt vai trò của người vợ, rằng bạn đã thương yêu chồng hết mực. Đàn ông cần nhiều hơn thế. Họ cần những lời hỏi han khi mệt mỏi, những câu nói quan tâm khi ốm đau và cả sự động viên, khích lệ tinh thần khi khốn khó.

Đừng tiết kiệm lời yêu thương với chồng, cũng đừng ngần ngại thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương. Nếu không, sự hời hợt, vô tâm của bạn sẽ bóp chết hôn nhân.

chong ngoai tinh 4
Từ chối chiều chồng khi bạn không có hứng thú, khi mệt mỏi, không sẵn sàng chính là cách để anh ấy khát khao có được bạn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ lạnh nhạt gối chăn

Không cần học hỏi những chiêu trò mới lạ khi gần gũi chồng, phụ nữ chỉ cần biết cách từ chối đã dư sức giữ lửa hôn nhân. Từ chối chiều chồng khi bạn không có hứng thú, khi mệt mỏi, không sẵn sàng chính là cách để anh ấy mong chờ, khát khao có được bạn hơn bao giờ hết.

Việc cố gắng ái ân khi bản thân không muốn sẽ khiến cuộc yêu chán ngắt, vô vị mà thôi.

Bỏ lỡ cô gái có những phẩm chất ‘vàng mười’ này, đàn ông sẽ hối hận cả đời

Bỏ lỡ cô gái có những phẩm chất ‘vàng mười’ này, đàn ông sẽ hối hận cả đời

Cô gái thế này chính là người vợ hoàn hảo, đàn ông nào bỏ lỡ sẽ phải dành nửa đời còn lại để nuối tiếc vì đã vuột mất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này