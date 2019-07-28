Khi ân ái với bồ nhí, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này, vợ càng đọc càng xót xa!

Đàn ông ngoại tình, phản bội vợ để dan díu với đàn bà khác luôn trộm nghĩ đến điều này khi lên giường với bồ nhí.

Dưới đây là những nỗi sợ luôn thường trực trong tâm trí đàn ông ngoại tình khi đang ân ái với nhân tình, chính xác đến khó tin. Đàn ông ngoại tình sợ khi bị phát hiện chuyện cặp bồ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, bị thiên hạ chửi bới, bàn luận không hay về mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Sợ bị thiên hạ bàn tán Có gan ngoại tình, dám bất chấp tất cả để lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông có vợ nào cũng sợ bị bại lộ chuyện xấu của mình. Họ sợ khi bị phát hiện chuyện cặp bồ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, bị thiên hạ chửi bới, bàn luận không hay về mình.

Vậy nên, dù có giàu có, tài năng đến mấy thì người chồng ngoại tình vẫn cố gắng giấu giếm tất cả, cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt vợ. Hiếm đàn ông nào công khai cặp kè, càng không dám để người khác nhìn thấy mình tay trong tay với nhân tình. Đàn bà dù bao dung đến mấy cũng khó lòng thứ tha cho việc chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet 2. Sợ bị ép ly hôn Đàn ông thường được xem là trụ cột gia đình, là người chăm lo vật chất tinh thần cho vợ con. Tất nhiên, chồng cũng là cây tùng cây bách để vợ tựa nương mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Trong mỗi gia đình, người vợ sẽ nhún nhường, bao dung với chồng để giữ gìn hạnh phúc, để sóng to gió lớn không quật ngã hôn nhân của họ.

Vậy nhưng, đàn bà dù bao dung đến mấy cũng khó lòng thứ tha cho việc chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác. Đàn ông thừa hiểu điều ấy nên rất sợ bị vợ ép ly hôn, buộc họ phải bước khỏi cuộc hôn nhân hiện tại trong tủi hổ, nhục nhã ê chề. Phái mạnh dù nông cạn đến mấy cũng chẳng dại dột lấy người phụ nữ chấp nhận làm kẻ chen ngang về làm vợ - Ảnh minh họa: Internet 3. Sợ người tình đòi danh phận Bắt đầu mối tình ngoài vợ ngoài chồng, đàn ông nào cũng chỉ muốn được cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ, để được vui chơi qua đường với “của lạ”. Họ chỉ muốn mối quan hệ cặp kè kia mãi ở trong bóng tối, khi đã chán chê sẽ rời bỏ để tìm kiếm con mồi khác. Nếu nhân tình đòi hỏi danh phận, yêu cầu đàn ông bỏ vợ để cưới thì gã lăng nhăng kia sẽ sợ khiếp vía. Bởi lẽ, phái mạnh dù nông cạn đến mấy cũng chẳng dại dột lấy người phụ nữ chấp nhận làm kẻ chen ngang về làm vợ. Đàn ông bội bạc sợ con sẽ mặc cảm vì có người cha không đứng đắn, sợ gia đình tan vỡ sẽ khiến trẻ chịu thua thiệt -Ảnh minh họa: Internet 4. Sợ làm tổn thương con cái Dẫu đang tâm làm vợ đau khổ đến tận cùng, phản bội lại tình yêu, lòng thủy chung của bạn đời nhưng người chồng tệ bạc vẫn lo sợ làm tổn thương con cái. Họ sợ con sẽ mặc cảm vì có người cha không đứng đắn, sợ gia đình tan vỡ sẽ khiến trẻ chịu thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa. Hơn hết, họ sợ con cái sẽ khinh bỉ, thù ghét người cha đã lang chạ với đàn bà khác sau lưng gia đình, đã làm trẻ mất đi tuổi thơ bình yên.

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