Khi ân ái với bồ nhí, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này, vợ càng đọc càng xót xa!

Phụ nữ yêu 28/07/2019 16:30

Đàn ông ngoại tình, phản bội vợ để dan díu với đàn bà khác luôn trộm nghĩ đến điều này khi lên giường với bồ nhí.

Dưới đây là những nỗi sợ luôn thường trực trong tâm trí đàn ông ngoại tình khi đang ân ái với nhân tình, chính xác đến khó tin.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình sợ khi bị phát hiện chuyện cặp bồ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, bị thiên hạ chửi bới, bàn luận không hay về mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ bị thiên hạ bàn tán

Có gan ngoại tình, dám bất chấp tất cả để lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông có vợ nào cũng sợ bị bại lộ chuyện xấu của mình. Họ sợ khi bị phát hiện chuyện cặp bồ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, bị thiên hạ chửi bới, bàn luận không hay về mình.

Vậy nên, dù có giàu có, tài năng đến mấy thì người chồng ngoại tình vẫn cố gắng giấu giếm tất cả, cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt vợ. Hiếm đàn ông nào công khai cặp kè, càng không dám để người khác nhìn thấy mình tay trong tay với nhân tình.

dan ong ngoai tinh 2
Đàn bà dù bao dung đến mấy cũng khó lòng thứ tha cho việc chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ bị ép ly hôn

Đàn ông thường được xem là trụ cột gia đình, là người chăm lo vật chất tinh thần cho vợ con. Tất nhiên, chồng cũng là cây tùng cây bách để vợ tựa nương mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Trong mỗi gia đình, người vợ sẽ nhún nhường, bao dung với chồng để giữ gìn hạnh phúc, để sóng to gió lớn không quật ngã hôn nhân của họ.

Vậy nhưng, đàn bà dù bao dung đến mấy cũng khó lòng thứ tha cho việc chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác. Đàn ông thừa hiểu điều ấy nên rất sợ bị vợ ép ly hôn, buộc họ phải bước khỏi cuộc hôn nhân hiện tại trong tủi hổ, nhục nhã ê chề.

dan ong ngoai tinh 3
Phái mạnh dù nông cạn đến mấy cũng chẳng dại dột lấy người phụ nữ chấp nhận làm kẻ chen ngang về làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ người tình đòi danh phận

Bắt đầu mối tình ngoài vợ ngoài chồng, đàn ông nào cũng chỉ muốn được cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ, để được vui chơi qua đường với “của lạ”. Họ chỉ muốn mối quan hệ cặp kè kia mãi ở trong bóng tối, khi đã chán chê sẽ rời bỏ để tìm kiếm con mồi khác.

Nếu nhân tình đòi hỏi danh phận, yêu cầu đàn ông bỏ vợ để cưới thì gã lăng nhăng kia sẽ sợ khiếp vía. Bởi lẽ, phái mạnh dù nông cạn đến mấy cũng chẳng dại dột lấy người phụ nữ chấp nhận làm kẻ chen ngang về làm vợ.

dan ong ngoai tinh 4
Đàn ông bội bạc sợ con sẽ mặc cảm vì có người cha không đứng đắn, sợ gia đình tan vỡ sẽ khiến trẻ chịu thua thiệt  -Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ làm tổn thương con cái

Dẫu đang tâm làm vợ đau khổ đến tận cùng, phản bội lại tình yêu, lòng thủy chung của bạn đời nhưng người chồng tệ bạc vẫn lo sợ làm tổn thương con cái. Họ sợ con sẽ mặc cảm vì có người cha không đứng đắn, sợ gia đình tan vỡ sẽ khiến trẻ chịu thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Hơn hết, họ sợ con cái sẽ khinh bỉ, thù ghét người cha đã lang chạ với đàn bà khác sau lưng gia đình, đã làm trẻ mất đi tuổi thơ bình yên.

Một khi đã ngoại tình đàn ông nào cũng để lộ 4 dấu hiệu đáng ngờ này, nhất là điều thứ 2

Một khi đã ngoại tình đàn ông nào cũng để lộ 4 dấu hiệu đáng ngờ này, nhất là điều thứ 2

Dưới đây là 4 dấu hiệu lật tẩy chồng ngoại  tình, vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay, chính xác 100%.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này