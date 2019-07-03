Phụ nữ thường vì yêu mà chấp nhận hi sinh, chấp nhận phần thua thiệt về mình để chồng được sung sướng, hạnh phúc nhất. Vậy nhưng, chính vì chiều chồng quá mức, giúp anh ấy làm tất cả mọi thứ trong khi chàng hoàn toàn có thể tự làm chính là sai lầm khiến đàn ông dần tệ bạc, vô tâm.

Nếu không sớm vứt ngay những thói quen sai lầm này ra khỏi đời mình, phụ nữ có chồng ngoại tình sẽ khó lòng giành chồng từ tay nhân tình, cũng đừng mong có được hạnh phúc sau này.

Đàn ông rất trọng sĩ diện, sợ mất mặt trước người khác, kể cả vợ mình. Nếu chồng trót làm sai điều gì đấy, hoặc khiến bạn không hài lòng, thay vì chửi rủa mắng nhiếc và cằn nhằn từ ngày này sang tháng khác phụ nữ hãy kiệm lời lại.

Chồng sẽ vô tư xem tất cả mọi việc nhà trong gia đình là của vợ, xem việc mình được chăm sóc, cung phụng là chuyện hiển nhân mà chẳng hề cảm kích, hàm ơn. Thậm chí, đàn ông còn khinh thường, đánh giá thấp vợ và dần chán ngán mà ngoại tình bên ngoài ngay khi có cơ hội.

Bạn chỉ cần nhắc nhở anh ấy nghiêm túc, một lần duy nhất và không bao giờ đả động đến chuyện cũ thì chồng sẽ nể trọng, sợ vợ vô cùng. Ngược lại, nếu cứ mang chuyện cũ ra đay nghiến, hằn học thì dù yêu, dù thương vợ đến mấy chồng cũng “tức nước vỡ bờ”.

Thích quát tháo và chẳng ghi nhận những nỗ lực, thành tựu và cố gắng của chồng chính là sai lầm rất nhiều chị em phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cộc lốc, kém lãng mạn

Phụ nữ đừng chỉ đỗ lỗi rằng sau khi kết hôn chồng trở nên khô khan, lạnh nhạt và kém niềm nở hơn thuở đang yêu mà không nghĩ lại mình. Bởi lẽ, ngay chính bạn cũng chẳng còn lãng mạn, ngọt ngào như thuở xưa. Còn đâu người phụ nữ dịu dàng, tinh tế và khéo léo trong ứng xử hàng ngày, còn đâu nàng người yêu hiểu thấu tâm can người đàn ông của mình.

Nói chuyện cộc lốc, giáo điều, không ngừng lên án, quát tháo và chẳng ghi nhận những nỗ lực, thành tựu và cố gắng của chồng chính là sai lầm rất nhiều chị em phạm phải. Cũng chính cách hành xử tai hại này của vợ đã buộc chồng phải dấn thân vào con đường ngoại tình để tìm thấy sự quan tâm, yêu thương từ phụ nữ khác, không phải vợ mình.

Chờ đến khi chồng không thể yêu thương vợ nữa, khi đã quá mệt mỏi, mất hết hứng thú và chẳng màng động đến người vợ thì đã quá muộn - Ảnh minh họa: Internet

Lạnh nhạt gối chăn

Phụ nữ hãy vứt ngay suy nghĩ “lấy chồng rồi, điệu đà chải chuốt cho ai xem” ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Bởi làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ, dù có chồng hay không chị em vẫn được quyền theo đuổi sự nghiệp làm đẹp.

Nếu chỉ vì lấy được chồng mà bỏ bê bản thân,trở nên xuống sắc, xuề xòa và cho phép mình gần chồng với bộ đồ lót cũ mèm, rách rưới thì chị em nghĩ xem chồng mình có thích thú gì không? Ngoài ra, việc chiều chồng cho có, cho xong nghĩa vụ cũng sẽ khiến chồng bạn phát ngấy.

Chưa kể, ra đường gặp rất nhiều phụ nữ chăm chút, xinh đẹp, về nhà thấy vợ bầy hầy đương nhiên đàn ông sẽ ngầm so sánh. Chờ đến khi chồng không thể yêu thương vợ nữa, khi đã quá mệt mỏi, mất hết hứng thú và chẳng màng động đến người vợ thì đàn ông ắt đã ngoại tình từ lâu.

Thay vì chăm chăm đổ mọi lỗi lầm lên đầu người chồng ngoại tình và tiểu tam, phụ nữ hãy tự xem lại bản thân có phạm phải những đại kỵ trong hôn nhân này hay không?