1. Độc thân, phụ nữ sẽ chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt của mình khoa học hơn bao giờ hết. Bạn sẽ có thời gian nằm ườn đắp mặt nạ dưỡng da, hẹn hò với lũ bạn thân hay đi xem bộ phim tình cảm ướt át mà mình thích. Không còn những đêm dài phải thức khuya nhắn tin, cũng không cần phải lắng lo xem mình có đang bị “cắm sừng” hay không.

Phụ nữ độc thân nghĩa là bạn có quyền lựa chọn hạnh phúc cho đời mình, tận hưởng cuộc sống với công việc, bạn bè và các thú vui khác. Hãy nhớ, cô đơn không hề đáng sợ, thất nghiệp mới là nỗi ám ảnh lớn nhất đời bạn.

3. Độc thân giúp phụ nữ được thảnh thơi, an nhàn tận hưởng những thú vui bé mọn trong đời mình. Họ chẳng cần phải nghĩ đủ trò để giữ chân đàn ông, cũng không cần phải dằn mặt kẻ thứ ba nào đấy.

2. Dù cô đơn là thế nhưng thất tình lại là dịp để phụ nữ được làm mới chính mình. Bạn sẽ thỏa sức làm điều mình muốn, tùy ý cắt phăng mái tóc dài mà chẳng cần hỏi ý kiến ai, cũng chẳng sợ đối phương giận hờn vu vơ vì làm phật ý họ.

Rồi bạn sẽ thấy, đàn ông có thể phản bội bạn để lên giường với đàn bà khác nhưng gia đình, bạn bè sẽ luôn bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Không phải bớt xén quỹ thời gian của mình cho đàn ông nên phụ nữ độc thân sẽ có nhiều thì giờ dành cho gia đình, bạn bè. Rồi bạn sẽ thấy, đàn ông có thể phản bội bạn để lên giường với đàn bà khác nhưng gia đình, bạn bè sẽ luôn bên bạn.

5. Thay vì bị phân tâm với những giận hờn vu vơ, cãi vã triền miên, hậu chia tay phụ nữ sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp của mình. Tập trung kiếm tiền, đặt chân đến những vùng đất mới và thử thách bản thân là cách giúp bạn tận hưởng những thú vui bấy lâu nay lãng quên.

6. Dù cô đơn, dù vết thương lòng chưa nguôi ngoai nhưng ít ra thất tình giúp phụ nữ nhận ra bản chất thực của người đàn ông bên cạnh. Sẽ chẳng cần phải lồng lộn ghen tuông, nếm trải những đớn đau, khổ hạnh mà kẻ vô tâm kia gây nên.

Độc thân là lúc phụ nữ được tự do tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình - Ảnh minh họa: Internet

7. Cô đơn là lúc phụ nữ yêu thương bản thân nhất. Họ không sợ bị bất cứ ai đánh giá, xem thường hay bài xích. Tất nhiên, họ cũng chẳng cần để tâm đến ánh mắt soi mói, xét nét của “mẹ chồng tương lai” nữa.

8. Độc thân là lúc phụ nữ được tự do tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Bạn có quyền tìm hiểu bất cứ người đàn ông nào mình muốn cho đến khi tìm ra mảnh ghép hoàn hảo, một người yêu thương chân thành và bao dung với tất cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn.

9. Cuối cùng, độc thân hay cô đơn đều không đáng sợ, thất tình càng không. Bởi lẽ, phụ nữ thất nghiệp, không làm ra tiền, chấp nhận sống bám mới đáng xấu hổ, mới là nỗi niềm khiến bạn phải dằn vặt cả đời.

Từ đang có người yêu bỗng dưng trở về làm phụ nữ độc thân dù cô đơn đến mấy chị em cũng đừng vội than thân trách phận. Bởi lẽ, nếu ép mình bắt đầu một mối quan hệ khiến bản thân bất hạnh, mệt nhoài thì thà “ế” mà hạnh phúc còn hơn có người yêu mà khổ nửa đời.