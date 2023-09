3 chữ ĐỪNG mà phụ nữ THÔNG MINH luôn khắc cốt ghi tâm, dọn sẵn đường lui cho mình

Phải chờ đến khi chồng ngoại tình, khi đã dồn hết sức vun đắp cho gia đình nhưng lại bị đối xử tệ bạc phụ nữ mới chợt tỉnh ngộ, mới nhận ra mình đã sai lầm. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy ngừng hi sinh, hãy ngừng ôm hết việc nhà vào người, nếm đủ thua thiệt để nhường những điều tốt đẹp cho người thân.

Bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi được yêu thương, nuông chiều từ người đàn ông của đời mình. Hãy thôi cố gắng trở thành phụ nữ đảm đang, bởi càng đảm đang hạnh phúc càng xa tầm với.

Phụ nữ thông minh sẽ không tin vào lời giải thích của đàn ông bội bạc, bởi họ hiểu rằng nó đồng nghĩa với việc nửa đời còn lại sẽ bị dối lừa thêm nhiều lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng tha thứ cho đàn ông ngoại tình

Khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, đàn ông nào cũng đổ lỗi cho việc bị nhân tình rù quến, do hoàn cảnh đẩy đưa, do say nên mất tự chủ… Hiếm đàn ông nào dám nhận lỗi, dám nói câu “anh xin lỗi, anh sai rồi” trước người phụ nữ của mình.

Là phụ nữ nếu trót nghĩ chỉ cần dùng tình yêu để cảm hóa thì dù có là con ngựa bất kham đối phương cũng sẽ quy phục thì bạn đã nhầm. Trót tin vào lời giải thích của đàn ông bội bạc, đồng nghĩa với việc nửa đời còn lại bạn sẽ bị dối lừa thêm nhiều lần nữa.

Hãy nhớ, ngoại tình xuất phát từ bản tính trăng hoa, lăng nhăng chứ không chỉ là một phút nhất thời. Đàn ông ngoại tình một lần là đã hết hạn sử dụng, đừng tiếc kẻo thiệt thân.

Phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng hãy thuộc lòng 3 chữ đừng trên để có thể làm chủ đời mình, để có thể hạnh phúc kể cả khi chẳng thuộc về ai.