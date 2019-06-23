3 chữ ĐỪNG mà phụ nữ THÔNG MINH luôn khắc cốt ghi tâm, dọn sẵn đường lui cho mình

Là phụ nữ, nhất định phải thuộc lòng 3 chữ ĐỪNG đắt giá này nếu không sẽ bị đàn ông làm khổ, cả đời bất hạnh.

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn ghi lòng tạc dạ 3 chữ đừng này để dù trời có sập xuống họ cũng chẳng sợ, vì đã dọn sẵn đường lui cho mình. Muốn không bị làm khổ bởi đàn ông, phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm những bài học đắt đỏ này. Phụ nữ thông minh không bao giờ trông chờ 'bờ vai' vì họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet 1. Đừng phí hoài thời gian trông chờ “bờ vai” Phụ nữ thông minh hay khờ dại hoàn toàn có thể sống độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả đàn ông. Vì có ăn học đàng hoàng, có sự nghiệp để theo đuổi, có tiền mình làm ra thì hà cớ gì phụ nữ cứ phải mang mình đi tiếp thị khắp nơi để kiếm tìm một người đàn ông.

Hãy biết hạnh phúc với thực tại, với chính mình thì bạn sẽ nâng cao giá trị bản thân. Khí chất, cốt cách và sức hấp dẫn của một người phụ nữ đến từ sự tự tin, tràn đầy năng lượng sống và sự duyên dáng khi chuyện trò chứ không phải là những câu thả tính trên mạng xã hội “Xinh đẹp, đáng yêu thế này mà vẫn không có người yêu. Em cần một bờ vai”. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy ngừng hi sinh, hãy ngừng ôm hết việc nhà vào người, nếm đủ thua thiệt để nhường những điều tốt đẹp cho người thân - Ảnh minh họa: Internet 2. Đừng là người phụ nữ đảm đang Phụ nữ nông cạn thường dại khờ biến mình thành giúp việc không công của đàn ông. Họ đến nhà nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp trong khi đối phương ngồi chơi game và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì điều ấy. Thậm chí, họ còn xem đấy là cơ hội để mình có thêm điểm cộng trong mắt người yêu, để thể hiện rằng họ hoàn toàn có đủ khả năng quán xuyến gia đình sau này.

Phải chờ đến khi chồng ngoại tình, khi đã dồn hết sức vun đắp cho gia đình nhưng lại bị đối xử tệ bạc phụ nữ mới chợt tỉnh ngộ, mới nhận ra mình đã sai lầm. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy ngừng hi sinh, hãy ngừng ôm hết việc nhà vào người, nếm đủ thua thiệt để nhường những điều tốt đẹp cho người thân. Bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi được yêu thương, nuông chiều từ người đàn ông của đời mình. Hãy thôi cố gắng trở thành phụ nữ đảm đang, bởi càng đảm đang hạnh phúc càng xa tầm với. Phụ nữ thông minh sẽ không tin vào lời giải thích của đàn ông bội bạc, bởi họ hiểu rằng nó đồng nghĩa với việc nửa đời còn lại sẽ bị dối lừa thêm nhiều lần nữa - Ảnh minh họa: Internet 3. Đừng tha thứ cho đàn ông ngoại tình Khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, đàn ông nào cũng đổ lỗi cho việc bị nhân tình rù quến, do hoàn cảnh đẩy đưa, do say nên mất tự chủ… Hiếm đàn ông nào dám nhận lỗi, dám nói câu “anh xin lỗi, anh sai rồi” trước người phụ nữ của mình. Là phụ nữ nếu trót nghĩ chỉ cần dùng tình yêu để cảm hóa thì dù có là con ngựa bất kham đối phương cũng sẽ quy phục thì bạn đã nhầm. Trót tin vào lời giải thích của đàn ông bội bạc, đồng nghĩa với việc nửa đời còn lại bạn sẽ bị dối lừa thêm nhiều lần nữa. Hãy nhớ, ngoại tình xuất phát từ bản tính trăng hoa, lăng nhăng chứ không chỉ là một phút nhất thời. Đàn ông ngoại tình một lần là đã hết hạn sử dụng, đừng tiếc kẻo thiệt thân. Phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng hãy thuộc lòng 3 chữ đừng trên để có thể làm chủ đời mình, để có thể hạnh phúc kể cả khi chẳng thuộc về ai.

Phụ nữ đừng để đánh mất 3 điều này sau khi lấy chồng kẻo tiếc cả đời Sau khi lấy chồng, bất luận thế nào phụ nữ cũng phải giữ khư khư 3 thứ này cho riêng mình, đừng để vuột mất kẻo thiệt thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-chu-dung-ma-phu-nu-thong-minh-luon-khac-cot-ghi-tam-don-san-duong-lui-cho-minh-328898.html