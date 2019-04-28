4 dấu hiệu ‘vạch mặt’ đàn ông gia trưởng, ích kỷ, thích làm khổ phụ nữ

Nếu không muốn cả đời khổ đau, bất hạnh phụ nữ chớ dại lấy người đàn ông có 4 tính xấu này làm chồng.

Thích kiểm soát, muốn quản lý chính là dấu hiệu tố cáo chân dung người đàn ông gia trưởng . Nếu yêu đương hay cưới họ làm chồng, chị em hãy chuẩn bị tâm lý bởi chắc chắn bạn sẽ bị trói buộc, đánh mất tự do của chính mình.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng “đâm đầu” vào người đàn ông thường xuyên đưa ra những câu hỏi “em đang ở đâu”, “sao giờ này em chưa về”, “em đi chơi với thằng nào đúng không”… Bởi lẽ, nếu thực lòng quan tâm bạn anh ấy đã không “hỏi cung” bạn như thế.

Là phụ nữ, nếu không được trân trọng, thương yêu thì đừng tiếp tục dây dưa với gã đàn ông ấy thêm ngày nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Ghen tuông mù quáng

Ai yêu cũng ghen, cũng sợ người mình yêu bị người khác cướp mất. Họ ra sức giữ lấy, muốn người ấy là của riêng mình. Vậy nhưng, nếu ghen tuông mù quáng, quá đà sẽ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, mệt mỏi.

Hơn cả, ngoài tâm lý chiếm hữu đàn ông ích kỷ còn ghen vô cớ vì họ không tin tưởng người phụ nữ của mình. Chàng rất dễ nói ra những lời vô tâm, mang tính sát thương cao mà không hề sợ đối phương đau lòng. Là phụ nữ, nếu không được trân trọng, thương yêu thì đừng tiếp tục dây dưa với gã đàn ông ấy thêm ngày nào nữa.

Họ quên mất rằng, ai cũng có cuộc đời riêng của mình, cũng có quyền bảo vệ đời tư - Ảnh minh họa: Internet

3. Xâm phạm đời tư

Anh ấy có thể xâm phạm đời tư, bảo mật thư tính của bạn bằng cách lén lút kiểm tra tin nhắn, nhật ký điện thoại và đăng nhập trang cá nhân. Chàng tự cho rằng nếu bạn không có gì khuất tất thì chẳng việc gì phải sợ sự “thanh tra” của họ.

Kiểu đàn ông này mặc nhiên xem người yêu/ vợ thuộc quyền sở hữu của mình, mọi thứ thuộc về cô ấy tất nhiên cũng là của mình. Họ quên mất rằng, ai cũng có cuộc đời riêng của mình, cũng có quyền bảo vệ đời tư. Nếu không thể tôn trọng, không “biết điều” thì họ không xứng đáng có được bạn.

Tự làm theo ý mình, bất chấp tất cả chính là thói xấu cả đời họ cũng không sửa được - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn cho rằng mình đúng

Đàn ông gia trưởng luôn tự cho rằng mình đúng trong mọi hoàn cảnh. Dù có sai họ cũng không chịu nhận sai, ngược lại, họ còn mặc định đối phương mới là người phải có lỗi. Dùng đủ lời khuyên răn, giải thích cũng chẳng thể khiến kiểu đàn ông này hồi tâm chuyển ý.

Sự cố chấp, bảo thủ sẽ khiến họ vì bảo vệ lập trường của mình mà gạt phăng ý kiến của người phụ nữ họ yêu. Tự làm theo ý mình, bất chấp tất cả chính là thói xấu cả đời họ cũng không sửa được.