Không ngờ đây lại là mẫu phụ nữ khiến đàn ông khát khao có được nhất

Phụ nữ thông minh, xinh đẹp tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của đàn ông ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Thế nhưng, để bên họ dài lâu, khiến chàng cả đời mê mệt chị em còn cần thêm điều này.

Chị em hãy chỉ nói những điều nên nói, không thừa không thiếu với ngữ khí ôn hòa, điềm đạm. Bạn hãy tìm hiểu rõ nguyên do trước khi buộc tội chàng. Nếu không, cảm giác oan ức, không được thấu hiểu sẽ đẩy anh ấy vào vòng tay của phụ nữ khác ngay.

Phụ nữ đừng quá lắm lời, cũng đừng liên tục cằn nhằn, mắng nhiếc chồng mỗi khi anh ấy làm sai điều gì. Dẫu biết bạn làm thế là có ý tốt, là muốn góp ý để chàng sửa sai nhưng cách làm này sẽ khiến tình cảm sứt mẻ, chàng dù yêu đến mấy cũng quay sang lạnh nhạt.

Phụ nữ hãy đảm đang trong chừng mực, hãy yêu cầu chồng phụ giúp mình việc nhà và không tiết kiệm lời khích lệ anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đảm đang

Đảm đang không phải là khi bạn cố gắng ôm hết việc nhà vào người, quần quật từ sáng đến tối để chăm sóc gia đình. Đừng nghĩ rằng chỉ cần nói “anh cứ để đấy, em làm được mà” sẽ khiến chàng khen ngợi và biết ơn mình. Bởi lẽ, đấy chính là sai lầm biến người đàn ông trách nhiệm, yêu thương mình trở thành kẻ ỷ lại, lười nhác.

Phụ nữ hãy đảm đang trong chừng mực, hãy yêu cầu chồng phụ giúp mình việc nhà và không tiết kiệm lời khích lệ anh ấy. Đổi lại, bạn chỉ cần thết đãi anh ấy bữa cơm toàn món chàng thích đã đủ khiến hôn nhân mãi ấm nồng.

Đàn ông không hề thích thú, thậm chí cực kỳ khó chịu khi bị mang ra so sánh với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không “đứng núi này trông núi nọ”

Cũng như phụ nữ, đàn ông không hề thích thú, thậm chí cực kỳ khó chịu khi bị mang ra so sánh với người khác. Đấy chính là hành động khiến sĩ diện và lòng tự trọng của chàng bị tổn thương trầm trọng.

Thay vì nói lên những lời vô duyên “anh xem chồng người ta kìa, nhìn lại chồng mình chán chẳng chịu được”, chị em hãy hiểu rằng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn chỉ nhìn thấy những điểm ưu việt nơi chồng của người khác mà không hề hay biết những khuyết điểm của họ.

Hãy hài lòng với thực tại, với người đàn ông của đời mình bởi ngay chính bản thân bạn cũng đâu hoàn hảo.